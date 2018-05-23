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Анна Лешковцева остается в МБА

Лидер сборной России продлила контракт с московским клубом
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Защитник сборной России Анна Лешковцева приняла решение продлить контракт с баскетбольным клубом МБА. Новое соглашение самого ценного игрока (MVP) чемпионата мира по баскетболу «три на три» рассчитано до конца сезона-2018/19. Эту информацию «Известиям» подтвердила сама спортсменка. Руководство клуба, в свою очередь, считает продление контракта с ней «важным событием».

По словам Анны Лешковцевой, она рада остаться в рядах МБА еще на один год.

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— Мне нравится четко выстроенная структура клуба, налаженные взаимодействия между фронт-офисом и игроками, максимально комфортные условия для индивидуального развития игроков, — сказала «Известиям» баскетболистка. — В прошлом году основным критерием при выборе команды являлось количество моего игрового времени. Не подумайте, что я просила вносить в контракт пункт моего гарантированного пребывания на площадке, но для меня были важны доверие со стороны тренерского штаба и отдача с моей стороны. Думаю, и то и другое было реализовано с лихвой. 

Средние показатели Анны Лешковцевой в сезоне-2017/18 составили 14,3 очка за игру. Это шестой показатель в премьер-лиге. Более высокую результативность показали только Эбби Бишоп (14,4), Алекс Бентли (14,4), Альбина Ражева (14,8), Майя Мур (19,1) и Бриттни Грайнер (19,5). Во многом благодаря уверенной игре Анны Лешковцевой МБА, имеющий довольно скромный бюджет, занял пятое место в премьер-лиге и удачно выступил в еврокубках.

— В этом году наша команда показала отличный результат в премьер-лиге. Кроме этого, мы получили и европейский опыт, что для молодой команды очень и очень важно, — продолжила Анна Лешковцева. — Лично я понимаю, что мой опыт положительно сказывается на развитии команды в целом и молодых игроков в отдельности. Например, в этом году здорово прибавили Карина Низамова и Нина Глонти. По итогам завершившегося сезона могу сказать, что команде под силу сделать шаг вперед. Не хочу «бросать шапку» в район призовых мест, но потенциал есть.

По словам генерального менеджера МБА Игоря Кочаряна, помимо Анны Лешковцевой, контракты с командой продлили и другие ключевые игроки. 

— Продление контракта с Лешковцевой — важное событие для нашего клуба, — подчеркнул Игорь Кочарян. — Она лидер команды, баскетболистка, на которую равняются молодые партнеры. Считаю, что если всё будет в порядке со здоровьем, то следующий сезон станет для Анны еще более ярким. Отмечу, что нам также удалось удержать в команде других лидеров. Свои контракты продлили Карина Низамова, Людмила Сапова и Ольга Горбачева.

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В прошедшем сезоне Анна Лешковцева закрепилась в составе сборной России и стала одним из ключевых игроков в ротации нового тренера команды Олафа Ланге. Ее средние показатели в национальной команде — 13,5 очка за игру. По этому показателю она уступает только Марии Вадеевой (15,3) и Ксении Левченко (14).

Также баскетболистка МБА является капитаном сборной России «три на три», с которой в ближайшее время она отправится на чемпионат мира. Он пройдет с 7 по 12 июня на Филиппинах.

— Сейчас я погружена в подготовку к чемпионату мира «три на три», где, как мне кажется, у нас есть хорошие шансы защитить титул, — сказала Анна Лешковцева. — Поэтому пока о «большом» баскетболе не думаю. Жду формирования команды на следующий сезон и готова по первому звонку прибыть в расположение клуба. 

В прошлом году российская женская сборная «три на три» добилась исторического успеха, впервые в истории отечественного баскетбола завоевав золотые медали мирового первенства, а Анна Лешковцева стала одной из самых результативных участниц чемпионата мира и заслуженно получила титул самого ценного игрока (MVP). 

Спустя две недели сборная «три на три» отправилась на чемпионат Европы-2017 в Амстердам, где также добилась победы. По словам Анны Лешковцевой, выиграть континентальное первенство было сложнее, чем чемпионат мира. Стоит отметить, что на двух крупных турнирах наша женская сборная не проиграла ни одного матча. 

В июне 2017 года Международный олимпийский комитет включил в программу летних Игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».

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