Алексей Швед: «Я нашел свою команду»

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед провел выдающийся сезон. На Евробаскете-2017 он стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку. 29-летний баскетболист помог своей команде впервые в истории пробиться в плей-офф Евролиги, переписав сразу несколько многолетних рекордов самого престижного клубного соревнования континента: количество набранных очков по итогам сезона (740, предыдущий рекорд 609), количество реализованных трехочковых (107, предыдущий рекорд 78), а также серия из 29 игр подряд, где игрок набирал более 16 очков за матч. Ранее этот рекорд принадлежал американцу Альфонсу Форду (он набирал «16+» в 23 матчах подряд), в честь которого назван трофей лучшему снайперу сезона. В 2018 году его его обладателем стал Алексей Швед — первый спортсмен из России, удостоившийся этой награды.

В «Финале четырех» Единой лиги ВТБ Алексей Швед продолжил творить чудеса. В полуфинальной игре с УНИКСом защитник набрал 36 очков, установив рекорды плей-офф турнира и собственной результативности. В финале он набрал 21 очко, но этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть ЦСКА — московский клуб в седьмой раз подряд стал победителем турнира.

— Алексей, как оцените организацию «Финала четырех»?

— Единая лига попробовала новый формат проведения решающих игр, который привлек болельщиков на трибуны. Хотя было заметно, что за «Химки» болело больше людей. Приятно, что люди приехали поддержать нас в свой выходной.

Для меня, как и для большинства игроков, нет разницы, в каком формате будет определяться победитель. Главное — выходить, показывать классный баскетбол и радовать этим болельщиков. В NBA играют серию, в Евролиге — «Финал четырех». И тот, и другой форматы имеют свое применение. Думаю, этот момент не является принципиальным.

— После матча на паркет выбежали люди с плакатами «Швед — MVP», а всю игру на трибуне красовался огромный баннер с такой же надписью. Это согласованная акция или зов души фанатов?

— Ну, на паркет вышла, например, моя супруга, которая постоянно поддерживает меня. А болельщикам не прикажешь — они сами выбирают, кому посвящать баннеры. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков команды «Химки». Они постоянно были с командой и за весь сезон проехали с ней большое расстояние. Без их поддержки не было бы наших побед.

— Думаете, болельщикам не всегда важно, кто получит приз?

— Конечно. Болельщиков не обмануть. Эмоции, которые они получают и отдают, не зависят от того, кому достанется приз.

— Главное «формальное» достижение вашей команды — выход в Евролигу. Вы готовы к очередному походу за этим престижным трофеем?

— Естественно, готовы. Мы никуда не уходили, поэтому в новый сезон войдем с новыми силами.

— Что надо изменить в игре команды в предстоящем межсезонье?

— Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям. Нужно только хорошо отдохнуть.

— Можно сказать, что вы получаете удовольствие, выступая за подмосковный клуб?

— Да, я нашел свою команду. Великолепно чувствую себя в «Химках».

— Откуда ждать отпускных фото в ваших соцсетях?

— Пока еще не знаю, но думаю, что из Японии.

— Интересный выбор. Чем вызвано такое решение? Может быть, хотите привезти в Москву еще одного домашнего питомца (у Алексея Шведа уже живут бенгальская кошка Чика и вест-хайленд-уайт-терьер Умка — «Известия»)?

— Я просто там еще не был, хочется открыть для себя новую страну и новую культуру. А что касается вашего предложения, вы подкинули очень классную идею.

— Смотрели финал NBA в этом году?

— К сожалению, нет. Разница во времени не позволяет смотреть матчи вживую, но все отчеты просматривал.

— Победу «Голден Стейт» в четырех матчах можно назвать заслуженной?

— Да, я так и думал, что «Воины» станут чемпионами, но, наверное, не в четырех играх. У них прекрасная команда, но Леброн Джеймс творит нечто невероятное. За первые две игры набрать более 80 очков и более 20 передач — это фантастика! Тем не менее, мне нравится «Голден Стейт», и я рад, что они победили.

— На кого в своей игре ориентируется Алексей Швед? У вас есть, например, любимый игрок в NBA?

— У меня нет любимого игрока, но я слежу за игрой практически всех. Считаю, что можно и нужно учиться у каждого, если это приносит пользу.

— Через несколько недель сборная России сыграет матчи квалификации чемпионата мира-2019 против команд Бельгии и Франции. Планируете принять в них участие?

— Это действительно сложный вопрос. Последние матчи я играл на обезболивающих, а сложная концовка сезона не дала окончательно восстановиться после всех травм. Сейчас шансы на мое участие в этих играх — 50 на 50.

— Вне зависимости от вашего участия в игре, присутствие Тимофея Мозгова пойдет на пользу сборной?

— Конечно же, пойдет. Тима — наш лучший центровой, который давно всем и всё доказал. Несомненно, с ним сборная России становится другой командой.

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