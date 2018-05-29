Очередной подвиг Шведа

«Химки» в третий раз подряд обыграли «Локомотив-Кубань» в серии плей-офф и стали первыми участниками «Финала четырех» Единой лиги ВТБ. Итоговый счет встречи — 86:73. Героем матча вновь стал защитник «Химок» Алексей Швед, сделавший дабл-дабл - 33 очка и десять передач.

В первой половине матча «Локо» сделал два мощных рывка - 10:0 и 13:0. После второй «бомбардировки» кольца хозяев преимущество краснодарцев стало двухзначным (41:30), но удержать его гости не смогли. Как и во второй игре, попадания Вячеслава Зайцева на исходе второй десятиминутки позволили «Химкам» сократить отставание до пяти очков (39:44). Не лишним стал и эффектный блок-шот Энтони Гилла на Дмитрии Кулагине на последних секундах первой половины игры.

Сценарий второго поединка повторился и в третьей четверти. «Химки» положились на своего лидера Алексея Шведа (9 очков), надежно сыграли в защите и перехватили инициативу – 63:58 перед решающим отрезком. В заключительной четверти игроки подмосковного клуба не дали усомниться в своем лидерстве. Точные попадания Мони, Андерсона и Шведа, который помимо сверхрезультативной игры здорово асссистировал партнерам, заставили полный зал стоя аплодировать своей команде. У игроков же «Локо» окончательно опустили руки. Сезон в котором команда била рекорд за рекордом оказался провален. Сначала обидное поражение в финале Еврокубка, сейчас вылет в первом раунде плей-офф.

– Мы очень хотели закончить серию в Подмосковье, старались по максимуму, – сказал «Известиям» Алексей Швед. – Наша команда собрались перед началом второй половины, мы забили несколько трехочковых в критические моменты игры, здорово отзащищались. Несколько важных подборов сделал Тайлер Ханикатт, здорово себя проявил Энтони Гилл, который вышел на эту игру с травмой, но бился и показал, как он может быть полезен. Остальные ребята также действовали здорово.

Причины поражения своей команды «Известиям» объяснил форвард «Локомотива» Станислав Ильницкий.

– В каждой игре мы понемногу уступали во всех элементах, – рассказал Станислав Ильницкий. – Вроде бы мы контролировали ситуацию во втором и третьем матче серии, но «Химкам» удавалось вернуть в игру за счет индивидуальных действий своих лидеров, которые забивали очень тяжелые мячи. А в заключительных четвертях наши соперники действовали очень сконцентрировано в защите, а мы не смогли забить много «своих» бросков. Это очень обидный результат, но стоит признать, что соперник был сильнее. Вклад Шведа? Он был очень весомый. Он провел две феноменальные игры. Это самый результативный игрок Евролиги, на мой взгляд, самый талантливый баскетболист Старого света. Играть против него очень тяжело.

В первой игре Швед принес своей команде 20 очков, во второй и третьей - 34 и 33 очка соответственно.

– Моя сверхрезультативность? Хорошо, что я приношу пользу команде, но не считаю, что вышел на пик своей формы. Конечно, перерыв, который был у нас после выступления в Евролиге пошел нам на пользу. Мы передохнули, многие игроки залечили травмы. Правда, не все. В «Финале четырех» ждем Стефана Марковича и Томаса Робинсона на площадке, – заключил Алексей Швед.

Соперником «Химок» по «Финалу четырех» станет победитель пары УНИКС - «Нижний Новгород». После трех сыгранных матчей впереди пока казанская команда (2:1).

– Самой важной была первая игра в Краснодаре, – заявил «Известиям» капитан «Химок» Сергей Моня. – Нам удалось выиграть и почувствовать, что нам по силам выиграть эту серию. Что мы и сделали при своих болельщиках, которые великопелно нас поддерживали. Кого бы я хотел видеть в соперниках по «Финалу четырех»? Команды еще играют, поэтому сложно говорить. В любом случае, нам будет непросто. Судьба сезона - путевка в Евролигу - будет решаться в одной игре, ставки будут очень высоки. Очень надеюсь, что мы подойдем к «Финалу четырех» в полном составе, без травмированных.

Добавим, что «Финал четырех» состоится в Москве с 8 по 10 июня.

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