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«Химки» размялись в Краснодаре

Подмосковный клуб уверенно обыграл «Локомотив-Кубань» в самой непредсказуемой четвертьфинальной серии Единой лиги
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Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ/Ирина Сомова
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Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» разгромно проиграл «Химкам» в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Итоговый счет встречи — 66:79. Героем встречи стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 20 очков и семь передач.

«Химки» в весенней части сезона были сосредоточены на попадании в «Финал четырех» Евролиги, но уступили в плей-офф московским армейцам. Вернуться в Единую лигу они не успели, проиграв несколько важных матчей на финише регулярного сезона, заняв шестое место в таблице и получив в соперники по плей-офф «Локомотив». 

Для «Локо» регулярка была полна взлетов и падений: лидерство, беспроигрышная серия из 11 матчей и досадные поражения на заключительной стадии. Это привело к тому, что первое место в турнирной таблице краснодарцам сохранить не удалось, но удержаться в тройке лидеров труда не составило. 

«Локомотив-Кубань» подошел к этой встрече в статусе лучшей обороняющейся команды турнира (73,1 пропущенных очка в среднем за игру) и начал свое четвертьфинальное противостояние с вице-чемпионом Единой лиги в родном «Баскет-холле». Затем серия переезжала в Подмосковье, поэтому для краснодарцев важность успеха при своих болельщиках возрастала в разы. 

Однако для достижения этой цели игрокам хозяев было необходимо остановить Алексея Шведа. Обладатель приза Альфонсо Форда, лучший бомбардир Евролиги-2017/18 (21,8 очка в среднем за игру) приехал в Краснодар отдохнувшим, полным сил и с первых минут начал творить чудеса. Первому номеру «Химок» противостоял лидер «Локо» Дмитрий Кулагин. Очередная «разборка» самых ярких баскетболистов России подарила болельщикам много красивых эпизодов, но, в отличие от регулярного сезона, в этот раз победителем дуэли вышел Швед. 

Защитник сборной России уверенно дирижировал действиями своей команды и забрасывал точные трехочковые в решающие моменты матча. 

— Главное, что мы одержали победу на выезде, неважно, с каким счетом, — рассказал «Известиям» Алексей Швед. — Мы играли все вместе, слушали тренера, который выбрал отличную тактику на игру. Теперь важно сохранить этот настрой. Я никогда не загадываю вперед: самое важное — выиграть следующий матч у «Локо». Дома всегда полегче. Надеюсь, наши болельщики будут поддерживать нас так же громко, как сегодня краснодарцы болели за «Локо».

Стоит отметить и партнеров Шведа, здорово поддержавших своего лидера: 16 очков и 5 подборов набрал Тайлер Ханикатт, 13 очков — на счету Энтони Гилла, 10 очков и 9 подборов — у Малкольма Томаса. 

— Мы провели отличный матч, играли в командный баскетбол, — поведал «Известиям» Тайлер Ханикатт. — У нас было время разобрать все сильные и слабые стороны соперника, скаутинг поработал на славу. При этом радоваться еще рано. «Локо» — команда уровня Евролиги, она опасна не только на своей площадке, но и на выезде. Так что нас ждет еще очень серьезное испытание, но мы очень хотим в «Финал четырех». 

Дмитрий Кулагин же остался практически без поддержки. Никто из игроков «железнодорожников» не может занести эту игру себе в актив. Также стоит отметить, что по ходу матча травму получил системообразующий игрок «Локо» Тревор Лэйси. 

— Мы однозначно провалили первый матч, — отметил разыгрывающий «Локо» Джо Рэгланд. — Можно выделить много факторов поражения: слабую игру в защите, плохую реализацию, травму Лэйси и невезение… Но жаловаться не стоит. Теперь надо сделать правильные выводы и двигаться дальше, еще ничего не потеряно. 

По мнению центрового краснодарцев Фрэнка Элегара, основной причиной поражения стала слабая реализация дальних бросков. 

— Мы реализовали всего шесть трехочковых из 22 попыток, — рассказал «Известиям» Фрэнк Элегар. — Соперник заметно превзошел нас по этому показателю (13 из 33) и выиграл эту игру. Посмотрим, что будет дальше, но уверяю вас, мы не хотим закончить сезон на стадии 1/4 финала. Мы будем биться до конца. 

Добавим, что следующий матч серии пройдет 26 мая в Подмосковье. 

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