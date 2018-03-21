«Локо» сделал первый шаг к финалу Еврокубка

«Локомотив-Кубань» сумел использовать преимущество своей площадки в домашнем матче с итальянской «Реджо-Эмилия». В первом матче полуфинальной серии Еврокубка краснодарцы довольно легко взяли верх (82:65) над командой, которую называли главной сенсацией турнира, и повторили свою рекордную победную серию. В Еврокубке-2017/18 «Локо» выиграл уже 19 матчей подряд. Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Брайан Квале, набравший 16 очков.

«Реджо-Эмилия» в этом сезоне сделала ставку на Еврокубок. В чемпионата Италии подопечные Массимилиано Менетти идут лишь на 11-м месте, но на европейской арене справиться с атаками этой команды не удавалось практически никому. По пути в полуфинал «Реджо-Эмилия» дважды обыграла казанский УНИКС, а в 1/4 финала сломила сопротивление другого российского клуба - петербургского «Зенита».

В составе итальянцев выступает лучший атакующий игрок Еврокубка - Амедео Делла Валле. Баскетболист в среднем приносит своей команде по 17,8 очка за игру и всерьез претендует на звание самого ценного игрока (MVP) текущего розыгрыша. Правда, в Краснодар 24-летний защитник не приехал из-за травмы, поэтому главная опасность для коллектива Саши Обрадовича исходила от Джеймса Уайта. Выступая за УНИКС, американский защитник уже выбивал «Локо» из розыгрыша Еврокубка в сезоне-2014/15, набрав во второй четвертьфинальной игре 29 очков и 8 подборов. Особого внимания в защите заслуживал и другой американец - Крис Райт, практически в одиночку обыгравший «Зенит» в третьем матче четвертьфинала (25 очков, из них 17 в четвертой четверти).

С первых минут было видно, что «Локо» очень серьезно разобрал соперника и с середины первой 10-минутки стал демонстрировать свою фирменную игру в защите. За первую половину встречи итальянцы набрали всего 28 очков. Исход матча был практически решен, но болельщики, в очередной раз полностью заполнившие «Баскетт-холл», гнали своих любимцев вперед. И они не подвели.

Под кольцом доминировали Брайан Квале и Фрэнк Элегар, на двоих набравшие 26 очков и практически выключившие из игры талантливого центрового «Реджо-Эмилии» Джалена Рейнольдса. Стоит выделить и капитана «Локо» Марди Коллинза, реализовавшего несколько важных бросков в ключевых моментах матча.

Отличились и двое российских игроков - Станислав Ильницкий и Павел Антипов. Последний набрал за игру 8 очков, реализовав два трехочковых из трех.

— Мы показали очень агрессивную игру, пусть они теперь нас боятся, — заявил «Известиям» Павел Антипов. — У «Реджо-Эмилии» нет суперзвездных игроков, которые могут на площадке абсолютно всё. У всех есть разные козыри, которые мы внимательно изучили. Был глубокий анализ и в целом мы сделали то, что хотели. Самым главным было выиграть подбор. У них очень мощная передняя линия - Джален Рейнгольдс и Риккардо Черви. Нашей задачей было не дать им разгуляться и навязать борьбу.

По словам Павла Антипова, «Локомотив» постарается досрочно выиграть серию.

— Мы защитили преимущество своей площадки, но теперь самое важное - не зазнаваться и серьезно настроиться на вторую игру, — сказал он. — Она будет очень сложной. «Зенит» и УНИКС уступили «Реджо-Эмилии» в Италии, но мы хорошо подготовимся и сделаем всё, чтобы досрочно закончить серию.

В свою очередь, центровой «Реджо-Эмилии» Риккардо Черви заявил «Известиям», что его команда постарается взять реванш за разгром в Краснодаре.

— Это был не наш вечер, — сказал он. — Мы здорово начали игру, но потом столкнулись с серьезным сопротивлением соперника, который при поддержке своих болельщиков переломил ход игры и показал образцовую игру в защите. Мы потратили много сил, чтобы отыграться, выиграли третью четверть, но не сумели догнать соперника. Да, результат удручающий, но у нас еще есть шансы на выход в финал. Дома мы будем биться, как львы. Наша команда сделает всё, чтобы вернуться в Краснодар. Надеюсь, что ко второй игре восстановится Амедео. Это очень важный игрок для нашего клуба.

Второй матч серии состоится 23 марта в Италии. В случае победы «Реджо-Эмилии» решающий матч пройдет 28 марта в Краснодаре.