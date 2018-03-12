«Локо» в полуфинале, УНИКС и «Зенит» ждут решающие игры

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях взял верх над испанской «Гран-Канарией» и вышел в полуфинал Еврокубка. Два других российских участника турнира — петербургский «Зенит» и казанский УНИКС — сумели сравнять счет в домашних матчах серии с итальянской «Реджо-Эмилией» и немецкой «Баварией» соответственно. Решающие третьи матчи в этих парах пройдут 14 марта.

«Локомотив» продлил свою победную серию в Еврокубке до 18 побед, не оставив «Гран-Канарии» никаких шансов. Дома подопечные Саши Обрадовича одержали трудовую победу (79:74), а на выезде разгромили своего соперника (80:59). Героем этой серии стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 52 очка в двух матчах. Вслед за Алексеем Шведом и Сергеем Карасевым в России появляется третий звездный баскетболист, способный в одиночку решать судьбу самых непростых матчей. 25-летний спортсмен показал отличную игру в защите и был признан самым ценным игроком (MVP) вторых матчей четвертьфинала Еврокубка.

— Я очень рад за Диму, — рассказал «Известиям» партнер Дмитрия Кулагина по сборной Сергей Карасев. — Последние два года он получал мало игрового времени в ЦСКА и о его таланте начали забывать. Зато сейчас он вышел на новый уровень, нашел своего тренера, свою команду и показывает великолепную статистику в Еврокубке и Единой лиге ВТБ. Это огромный плюс для всех — национальной сборной, клуба и всего российского баскетбола. Ведь русских игроков, которые получают много времени в составе топ-клуба и имеют право на решающие броски в концовке, очень и очень мало.

«Зенит» по всем статьям уступил «Реджо-Эмилии» на выезде (61:75), но сумел взять убедительный реванш в Санкт-Петербурге (91:77). Долгое время на площадке шла равная борьба, но в начале четвертой четверти хозяева благодаря усилиям Марко Симоновича и Кайла Курича совершили рывок 10:2 и довели дело до победы. Лучшим снайпером встречи стал российский защитник Евгений Воронов (22 очка), который, по мнению экспертов, проводит лучший сезон в своей карьере.

Судьба путевки в полуфинал решится в третьем матче серии в Италии.

— Мне кажется, что небольшое преимущество за счет домашней площадки имеют итальянцы, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Во-первых, «Зениту» нужно справиться с мощными «большими» соперника, которые берут много подборов на своем и чужом щите. Во-вторых, важно, чтобы лидеры команды — Сергей Карасев, Евгений Воронов и Кайл Курич — показали свой лучший баскетбол. Решающие матчи — всегда важная проверка для лидеров команды. Игроки, которые претендуют на звание звезд Единой лиги, должны понимать свою ответственность и показать свое мастерство и характер в таких ответственных играх.

По мнению Сергея Тараканова, капитан «Зенита» Евгений Воронов своей игрой заслужил место в сборной России.

— Я считаю, на Жене рано поставили крест в сборной, — продолжил эксперт. — Он проводит один из лучших сезонов в карьере, у него есть доверие тренера и право на ошибку. Да, у него не такой стабильный средний и дальний бросок, но есть свои плюсы, которыми он может компенсировать все недочеты. На мой взгляд, в сборную вызываются люди, которые достойны быть в национальной команде, как и Воронов. К тому же надо учитывать его позитивный настрой на работу, он не обижается на ограниченное время, всегда выходит на площадку без негатива и отдается игре полностью, чтобы принести максимум команде. Такие люди нужны в любом коллективе.

УНИКС также начал свою четвертьфинальную серию с поражения. В Мюнхене подопечные Димитриса Прифтиса не смогли сдержать лидеров «Баварии» Девина Букера и Джареда Каннингема, на двоих набравших 30 очков. Зато в ответной игре казанцы проявили характер, отыграв отставание в 10 очков после первой половины встречи и сохранив шансы на выход в полуфинал. Лучшим в составе УНИКСа стал разыгрывающий Хоаким Колом (15 очков и 6 подборов) и центровой Стефан Ласме (12 очков, 7 подборов и 4 блок-шота).

— Теперь мы уже понимаем, что именно нам требуется, чтобы обыграть «Баварию» в Мюнхене, — заявил защитник УНИКСа Евгений Колесников. — Дома они будут играть с большей энергией. Ведь осталась одна игра, кто побеждает — проходит дальше. Мы выйдем на паркет знаменитого зала, где в 1972 году за три секунды до конца сборная СССР выиграла золото мюнхенской Олимпиады. И покажем свои три секунды.

В случае успеха в Мюнхене УНИКС встретится в полуфинале с турецкой «Дарушафакой». «Локомотив-Кубань» ждет в соперники победителя серии «Зенит» — «Реджо-Эмилия».

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