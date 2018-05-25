Алексей Швед: «Дончич готов к NBA»

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед проводит выдающийся сезон. На Евробаскете-2017 он стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку. В клубном сезоне 29-летний баскетболист помог своей команде впервые в истории пробиться в плей-офф Евролиги, переписав сразу несколько многолетних рекордов самого престижного клубного соревнования континента: количество набранных очков по итогам сезона (740, предыдущий рекорд 609), количество реализованных трехочковых (107, предыдущий рекорд 78), а также серия из 29 игр подряд, где игрок набирал более 16 очков за матч. Ранее этот рекорд принадлежал американцу Альфонсу Форду (в 23 матчах подряд он набирал «16+»), в честь которого назван трофей лучшему снайперу сезона. В этом году его его обладателем стал Алексей Швед — первый спортсмен из России, удостоившийся этой награды.

В интервью «Известиям» игрок рассказал о способах поиска мотивации, причинах победы мадридского «Реала» в Евролиге, домашнем чемпионате мира по футболу и своей дружбе с Тимофеем Мозговым и Дмитрием Кулагиным.

— В этом году вы переписали все снайперские рекорды Евролиги. Что это значит для вас?

– Это приятно. Но я стал лучшим снайпером турнира благодаря своим партнерам. Так что все мои рекорды — это командное достижение. Все ребята здорово помогали мне — делали передачи, заслоны. Без них у меня бы не получилось столько забить.

— Какие эмоции оставил у вас этот сезон Евролиги?

— Впечатления двоякие. С одной стороны, мы добились поставленной цели — прошли в плей-офф турнира. С другой, могли бы сделать еще один шаг вперед и поехать на «Финал четырех» в Белград. Все горели этой целью. В серии с ЦСКА была очень напряженная борьба, и у нас были шансы выиграть ее. Не вышло. Это турнир закончился, и нужно переходить к другим задачам. Сейчас мы играем в плей-офф Единой лиги ВТБ и думаем только об этом.

— «Локомотив-Кубань» — соперник уровня Евролиги?

— Безусловно. Все видели, как они выступали в этом сезоне. Без поражений добрались до финала Еврокубка, где на равных бились с турецкой «Дарушафакой». Увы, краснодарцам немного не повезло. Пара владений мячом на последних минутах первого матча решили исход серии. Что касается нашего противостояния, могу сказать, что у них очень сильный состав, все позиции здорово укомплектованы. Против них очень сложно играть, что и показал регулярный сезон («Химки» дважды уступили «Локомотиву» в чемпионате. — «Известия»). Я доволен, что мы начали серию с выездной победы, теперь настраиваемся на следующую игру.

— В матчах с «Локомотивом» в этом сезоне против вас в защите практически персонально играет Дмитрий Кулагин. Тяжело действовать против него?

— Честно, я не обращаю внимание на то, кто против меня защищается. Моя задача — выходить на площадку и приносить максимум пользы команде. А кто будет играть против меня — решение тренера команды соперников. Если говорить про Диму, то он очень старается в защите, всегда полезен в этом компоненте игры. Например, в первой игре он перехватил у меня мяч на ведении.

— На Евробаскете-2017 вы тепло общались с Дмитрием Кулагиным. Рады, что он стал лидером своей новой команды?

— Я к нему очень хорошо отношусь. Мы дружим, общаемся вне площадки, переписываемся в течение сезона. Я рад что Дима нашел свою команду, тренер ему доверяет, он получает много игрового времени. Недавно он подписал новый контракт на четыре года. Значит, ему всё нравится в Краснодаре. Пожелаю ему только удачи, чтобы у него всё получалось. Но только не в серии с нами.

— Поддерживаете связь с Тимофеем Мозговым?

— Да, конечно — переписываемся, общаемся. Я переживаю, что ему не дают много игрового времени в «Бруклине». Все знают, что он может выступать на высочайшем уровне, показывать отличную статистику и приносить много пользы команде. Он доказал это в «Денвере» и «Кливленде». Также хочу пожелать ему удачи, надеюсь, у него получится вернуть доверие тренеров «Бруклина» и показать тот баскетбол, играть в который он умеет. Надеюсь, Тимо еще не сказал своего последнего слова в NBA.

— Хотелось бы вернуться к развязке сезона в Евролиге. Удалось посмотреть финальный матч?

— Успел посмотреть и получил удовольствие от игры. Встретились очень сильные команды, и всё решилось в самой концовке.

— Результат стал для вас неожиданностью?

— Нет. Я так и думал, просто не хотел давать никаких прогнозов перед этим матчем. «Реал» вышел на пик формы в решающий момент евросезона, хорошо показал себя в плей-офф. К ним вернулся Серхио Юль, пропустивший очень много времени из-за травмы. Для него этот «Финал четырех» стал отличной возможность показать себя, напомнить болельщикам, кто был признан MVP прошлого сезона. В итоге так и получилось. Он внес огромный вклад в победу «Реала». Также очень круто сыграли Трей Томпкинс и Лука Дончич.

– Как думаете, этот 19-летний словенец уже готов к выступлению в NBA?

– Конечно, готов. В 19 лет он показывает супербаскетбол, тренер «Реала» ему доверяет. Это очень важно. Лука отлично отыграл Евробаскет, сейчас выиграл Евролигу. Следующий логичный шаг — переезд за океан. Буду с интересом следить за его карьерой.

— Вас вызвали в сборную на подготовку к двум ближайшим отборочным матчам ЧМ-2019. Приедете в национальную команду?

– Не думаю об этом. Я практически два года играю без перерыва. Накопилась усталость, после окончания сезона надо будет немного передохнуть и понять, как обстоят дела со здоровьем. Надеюсь, всё будет в порядке. Я всегда приезжал в сборную, когда был здоров. Буду очень рад увидеть всех ребят, тренеров и персонал команды. Это был тяжелейший сезон. И он еще не закончен — играть еще минимум три недели, если мы дойдем до конца. А мы этого очень хотим.

— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить?

— Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.

— Вы вообще любите смотреть футбол?

— Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.

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