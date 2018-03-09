Алексей Швед: «Выйду на максимальный уровень в нужный момент»

В рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке уступили итальянскому «Милану» со счетом 77:86. Самым результативным игроком матча в составе российской команды по традиции стал Алексей Швед, получивший перед игрой титул самого ценного игрока (MVP) по итогам февраля. Защитник химчан набрал 24 очка и 6 передач.

Также Алексей Швед стал рекордсменом Евролиги по количеству реализованных 3-очковых за сезон. В матче с «Миланом» россиянин реализовал три дальних броска и довел свой сезонный показатель до отметки 80. Предыдущий рекорд был установлен разыгрывающим «Фенербахче» Бобби Диксоном (78). По окончании встречи Алексей Швед ответил на вопросы «Известий».

— Чего не хватило «Химкам» в игре с «Миланом»?

— Мы плохо начали в защите, дали сопернику забить 30 очков в первой четверти. Все знают, что в составе «Милана» собрано много снайперов, которые могут забить сколько угодно, но при этом они не очень любят играть в защите. Мы пытались этим воспользоваться, пару раз возвращались в игру и даже выходили вперед, но их лидеры поймали кураж и забивали практически все свои броски. Нам же не удалась концовка. Что тут можно сказать, надо было начинать плотно играть в защите с самого начала.

— В составе гостей лучшим был Миндаугас Кузминскас, недавно вернувшийся из НБА. Что скажете про этого игрока?

— Миндаугас провел много времени на площадке, помогал в защите, сделал много важных подборов, проделал много черновой работой. Это очень сильный игрок. Я хорошо знаю его еще по выступлениям за «Жальгирис» и «Уникаху» в Европе. Затем он уехал в «Нью-Йорк», где провел хороший сезон, правда потом тренеры перестали давать ему игровое время. Кажется, он еще не до конца адаптировался к европейскому баскетболу после возвращения из НБА.

— Сколько времени нужно на такую адаптацию? И в чем она заключается?

— В НБА другой стиль игры - баскетбол там гораздо быстрее. У кого-то на перестроение уходит 2-3 недели, кому-то может понадобится и полгода.

— Многие специалисты уже сейчас предрекают вам титул MVP регулярного чемпионата Евролиги. Что думаете об этом?

— Я не комментирую свою игру.

— Как в целом оцениваете свою физическую форму? Выйдете на пик к решающим играм сезона?

— Сейчас чувствую себя получше, чем пару месяцев назад. Но мелкие травмы немного мешают. Думаю, выйду на свой максимальный уровень в нужный момент.

— Фанаты «Химок», когда встречают вас, часто изображают ваш фирменный жест - приставленные к глазам руки, символизирующие трехочковый бросок?

— Да, часто. Приятно, что они следят за мной. Чувствуется, что баскетбол в России стал популярнее. Хотелось бы большего, но это уже шаг вперед.

— Вы не смогли помочь сборной в февральских матчах. Удалось посмотреть игры команды?

— Да, видел оба матча, переживал за ребят. Игра с Францией совпала с нашей встречей с «Панатинаикосом», но я приехал после игры и успел посмотрел этот матч. Могу сказать, что ребята старались, хорошо играли в защите и могли выиграть обе игры. Жаль, что уступили одно очко французам.

— Всё решило мастерство Бориса Диао?

— Да, он внес решающий вклад в эту победу. Борис - очень опытный игрок. Он отыграл много сезонов в НБА, в том числе у Грегга Поповича в «Сан-Антонио», где в приоритете командный баскетбол. Поэтому он знает, когда бросить, когда отдать передачу, как жестко сыграть в защите, чтобы судьи не увидели фол.

— Через день после поражения от Франции наша команда обыграла дома сборную Боснии и Герцеговины...

— Ребята сыграли с высокой самоотдачей. Пермские болельщики очень помогли сборной одержать такую важную победу. Вообще проводить матчи национальной команды в таких городах, как Нижний Новгород и Пермь - это правильно. Всегда будет полный зал и это - очевидный плюс.

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