Спортивные выходные с «Известиями»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за третье место, финал

Баскетбольный сезон в России подходит к концу. В 2018 году его триумфатор впервые определится в новом формате «Финала четырех», пришедшем на смену пятиматчевым сериям. В очередной раз до решающего матча дошёл ЦСКА, который попытается вновь отстоять титул. Помешать ему попробует победитель полуфинала между подмосковными «Химками» и казанским УНИКСом - их встреча завершилась вчера поздно вечером. Проигравший сразится в матче за третье место с петербургским «Зенитом».

10 июня: 16:00; 19:00. «ВТБ Ледовый дворец» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Наш спорт»

Волейбол. Мужчины. Лига наций. Россия–Китай, Россия–Иран

Нынешний сезон российские волейболисты проводят крайне нестабильно. На первых этапах Лиги наций подопечные Сергея Шляпникова уверенно обыгрывали уступающих в классе соперников, но не справлялись с топовыми сборными уровня команды Сербии. На домашнем этапе россияне проиграли бразильцам (1:3), впереди нашу сборную ждут игры против крепких команд Китая и Ирана. Матчи в столице Башкирии покажут готовность действующих чемпионов Европы к ноябрьскому мировому первенству.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

9, 10 июня, 17:00. «Уфа Арена». Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира – 2019. Отборочный матч. Россия–Чехия

Российские гандболисты неуверенно отыграли круговую часть квалификационной кампании мирового первенства, стартующего в январе в Германии и Дании. Ранее сборная не смогла пробиться на прошлогодний чемпионат Европы, выступление на котором могло бы дать команде прямую путевку на чемпионат мира. В результате судьба подопечных Эдуарда Кокшарова будет решаться по итогам стыковых матчей. Первая игра состоялась вчера вечером в Пльзени, а в День России отечественным гандболистам предстоит выступить в Перми, где и определится участник чемпионата мира.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

12 июня, 14:00. СК им. В.П. Сухарева (Пермь). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Теннис. Открытый чемпионат Франции. Финалы. Женщины. Слоад Стивенс (США) – Симона Халеп (Румыния). Мужчины. Доминик Тим (Австрия) – Рафаэль Надаль (Испания)

Победительница прошлогоднего Открытого чемпионата США американка Слоад Стивенс уверенно идет к своему второму в карьере титулу «Большого шлема». На своем пути она уже остановила россиянку Дарью Касаткину, которая произвела фурор в Париже, дойдя до четвертьфинала. Теперь Слоад Стивенс осталось преодолеть один барьер в лице Симоны Халеп. Для румынки это будет второй подряд финал «Ролан Гаррос» и второй финал турнира «Большого шлема» в сезоне после январского Открытого чемпионата Австралии. Однажды Симона Халеп уже доходила до решающего матча — это было в 2014 году на том же Открытом чемпионате Франции. Сегодня она попытается с четвертой попытки завоевать трофей в самой престижной теннисной серии.

В мужском разряде к очередному триумфу близок лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль, который в финале встретится с седьмой ракеткой мира — австрийцем Домиником Тимом.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

9, 10 июня, 16:00. Корт «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при Канады

Седьмой этап сезона станет для россиянина Сергея Сироткина очередной попыткой проявить себя. Пилот «Уильямс», проводящий дебютный чемпионат мира в «королевских гонках», тяжело прошел первые заезды, в некоторых из них финишировав последним. Пока его лучший результат — 15-е место на Гран-при Китая, но в команде готовы ждать, пока гонщик из России сможет адаптироваться к новому уровню. Многие эксперты и болельщики ждут прогресса от пилота уже сейчас. И в Канаде он постарается оправдать их надежды.

Фото: Global Look Press/Hoch Zwei

9 июня, 21:00. Квалификация. 10 июня, 21:10. Гонка. Автодром имени Жиля Вильнёва (Монреаль, Канада). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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