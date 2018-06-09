Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Мир Юрского периода 2» (12+)

Режиссер: Хуан Антонио Байона, в ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Рейф Сполл, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Б.Д. Вонг, Даниэлла Пинеда, Джеральдин Чаплин, Джастис Смит, Майкл Пападжон, Роберт Эммс

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит дикая природа. Но пробудившийся вулкан рискует потопить остров в лаве. Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Рейтинг «Известий»: 8

«Решение о ликвидации» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Александр Аравин, в ролях: Игорь Петренко, Алексей Вертков, Алексей Шевченков, Дагун Омаев, Аюб Цингиев, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов, Шамиль Алханов

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако у оперативников не остается права на ошибку, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта...

Рейтинг «Известий»: 6

«Красотка на всю голову» (16+)

Фото: Вольга

Режиссер: Марк Силверштейн, Эбби Кон, в ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Рори Сковел, Адриан Мартинес, Эмили Ратаковски, Эйди Брайант, Бизи Филиппс, Лорен Хаттон, Сашир Замата, Оливия Калпо, Наоми Кэмпбелл

Ее жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету и заняться фитнесом. «Попытка засчитана», — подумала Вселенная и сбросила бедняжку с велотренажера. Девушка ударилась головой и обрела аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову.

Рейтинг «Известий»: 7

«Лето» (18+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Кирилл Серебренников, в ролях: Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Лия Ахеджакова, Елена Коренева, Александр Баширов, Сева Новгородцев, Антон Адасинский

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда в 1981 году. Это история о Ленинграде тех времен, о любви, поисках и больших надеждах — настроении, которое останется с нами навсегда.

Рейтинг «Известий»: 7

Bril Family: «Путешествие в джаз» (12+)

Фото: пресс-служба Московского международного Дома музыки/mmdm.ru

Известные российские музыканты близнецы-саксофонисты Александр Бриль (тенор-саксофон) и Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон) выступят вместе со своим отцом, народным артистом России, пианистом Игорем Брилем. Гостями вечера станут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Максим Леонидов и другие звезды российской эстрады.

11 июня, 19.00, Московский международный Дом музыки, театральный зал

ХХ век: два гения — два пространства (12+)

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Московском академическом театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет концерт камерной музыки, посвященный творчеству двух великих современников — Пауля Хиндемита и Сергея Прокофьева. Немецкий композитор будет представлен Октетом и Сонатой для контрабаса и фортепиано, российский — редко исполняемым Квинтетом, Скрипичной сонатой № 1 и Увертюрой на еврейские темы. Также в концерте прозвучат переложения Гавота из Классической симфонии и Adagio из балета «Золушка» для дуэта контрабаса и фортепиано. Исполнители — солисты оркестра театра.

10 июня, 19.00, МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Маленький принц» (6+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра/m-g-t.ru

Сергей Безруков поставил детскую музыкальную сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери. Детям понравится трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится любви и дружбе. Взрослых привлекут философская глубина и афористичность текста.

9 июня, 16.00, Губернский театр

«Сирано де Бержерак» (12+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра/m-g-t.ru

Губернский театр возобновил свой популярный спектакль «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана. В новой версии режиссер Сергей Безруков вывел на сцену молодых актеров, а главную роль доверил артисту театра Дмитрию Карташову.

10 июня, 19.00, Губернский театр

«Как жаль» (16+)

Фото: ТАСС/Александр Куров

Максим Литовченко, Людмила Максакова и Степан Пьянков играют спектакль на сюжет малоизвестной новеллы Габриэля Гарсия Маркеса «Любовная отповедь женщины сидящему в кресле мужчине». У Петра Фоменко получилась горькая исповедь с виду благополучной дамы о бессмысленности прожитой жизни, печальных воспоминаниях о неслучившейся любви и надеждах на будущее счастье.

11 июня, 19.00, Мастерская Петра Фоменко, Старая сцена, Зеленый зал

«Му-му» (16+)

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Многократный лауреат «Золотой маски» и множества других премий Дмитрий Крымов поставил спектакль по прозе Тургенева. От режиссера не стоит ждать хрестоматийного прочтения классической повести. Его «Му-му» — про любовь к театру и людям и про то, как одно может быть в ущерб другому.

11, 12 июня, 19.00, Театр Наций

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+)

Фото: пресс-служба «Московского государственного театра «Ленком»

Остроумная постановка Марка Захарова в стиле итальянской комедии дель арте о резвом и находчивом пройдохе. Спектакль посвящен Андрею Миронову — более 30 лет назад великий актер ушел из жизни, играя Фигаро и не успев исполнить его последний монолог...

11,12 июня, 19.00, «Ленком»

«Психоз» (18+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Режиссер Александр Зельдович поставил красочный спектакль по пьесе британского драматурга Сары Кейн 4.48 Psychosis. Свое произведение автор написала, находясь в психиатрической клинике. Закончив пьесу, Кейн покончила с собой. В спектакле занято 19 актрис разного возраста. Это хор внутренних голосов главной героини.

12 июня, 19.00, Электротеатр «Станиславский»

Рейтинг «Известий»: 7

«№13D» (16+)

Режиссер Владимир Машков восстановил многолетний хит с новым актерским составом. В свежей версии комедии положений заняты Игорь Верник, Паулина Андреева, Сергей Угрюмов, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Андрей Бурковский.

12 июня, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

Рейтинг «Известий»: 9

«Петрушествие» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

К 80-летнему юбилею Людмилы Петрушевской открылась выставка, на которой зрители не только проникнутся настроением литературного мира писательницы, но и увидят работы современных российских художников, а также побывают в «петрушевском» театре. В четвертом корпусе Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре воссоздана художественная атмосфера произведений Петрушевской, а часть пространства превращена в квартиру писательницы, где она жила, работала и встречалась с ярчайшими художниками своего времени.

До 22 июля, ММОМА, Петровка 25

Рейтинг «Известий»: 7

«Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экспозиция портретов кисти Карла Брюллова включает восемь полотен. Семь из них предоставил частный коллекционер, потомок старшего брата Брюллова. Восьмая картина — «Портрет А.К. Демидовой» (1836–1837) — приехала из Константиновского дворца, куда попала из собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

До 24 июня, Третьяковская галерея

Рейтинг «Известий»: 7