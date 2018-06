Дни России

Погулять среди архитектурных памятников, посмотреть фестивальное кино и послушать гаражный рок можно в эти выходные в любом российском городе. Куда податься желающим поднять рентабельность внутренних авиарейсов на День России, разобрался портал iz.ru.

10 июня

Воронеж. Опен-эйр в меловом карьере

«Платоновский фестиваль искусств» — одно из главных летних событий Воронежа. Выставки, лекции, спектакли и концерты посвящены (хоть и не всегда напрямую отсылают к) творчеству писателя Андрея Платонова. Самая живописная площадка фестиваля находится в меловом карьере «Белый колодец», где 10 июня пройдет опен-эйр. Здесь выступят Морган Джи (соул, джаз, фанк) с французского острова Реюньон и ее музыканты, группа Saint Sister, исполняющая электрофолк и атмосфолк, которую местные журналисты называют лучшей группой Ирландии, и дрим-поп-команда из Тель-Авива Lola Marsh. В день концерта до карьера и обратно можно будет добраться на бесплатных фестивальных автобусах.

Фестиваль «Музыка мира»

Меловой карьер «Белый колодец» (12 км от Воронежа по трассе P298)

18:00

Билеты: 1500–5000 рублей

выходные_1 Международный Платоновский фестиваль в Воронеже Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

Новокуйбышевск. Открытие вейк-парка

В 20 км от Самары, в городе Новокуйбышевске, в эти выходные откроется вейк-парк. Обещают бесплатно покатать по волнам озера Орлово на вейкбордах, нибордах и SUPах. А также привезти профессионалов, которые покажут, как это делается на самом деле. Для тех, кто в воду лезть не хочет, будут музыка и еда, балансборды и батуты, а также пляж, волейбол, шезлонги и шашлыки.

Открытие вейк-парка Magnetic

Новокуйбышевск, Самарское шоссе, 4, озеро Орловское

12:00

Вход свободный

Санкт-Петербург. Гаражный рок на крыше

Гаражные рокеры Sonic Death по России гастролируют регулярно. Настолько, что поймать их в родном Питере не так-то просто. Тем интереснее послушать их в «еще одну тесную ночь» на крыше клуба Mod.

Арсений Морозов, создатель и идейный вдохновитель группы, любит рассказывать в интервью о сознательной примитивности текстов — по крайней мере в сравнении с его предыдущим интернет-проектом Padla Bear Outfit. Но если вслушаться в бесконечные незаконченные альбомы незаконченных треков, тут оказываются Федор Достоевский и Джеймс Холмс, мужская виктимность и политико-религиозный постмодернизм.

Концерт Sonic Death

Клуб Mod

18:00

Билеты: 400 рублей

Омск. «Бойцовский клуб» в театре

Кроме новосибирского театра «Красный факел», где активно ставят современные пьесы, есть в Сибири еще омский Центр современной драматургии. В репертуаре, состоящем из постановок о борьбе школьников с инопланетянами, граммар-наци с быдлом и мафиози друг с другом, 10 июня появится «Бойцовский клуб» Чака Паланика — история о столкновении обывателя с постиндустриальным обществом.

Режиссер Ярик Максименко надеется, что его работа вернет мужчин в театр, как когда-то Паланик вернул мужчин к чтению. И вполне готов к тому, что женщины, «чувствуя, что не понимают и половины», будут в зале поглядывать на часы.

Спектакль «Взорвать кондоминимум»

Центр современной драматургии Омск (ЦСД Омск)

18:00

Билеты: 400 рублей

выходные_1 Здание президентского центра имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге Фото: ТАСС/Сорокин Донат

11 июня

Екатеринбург. Граффити, кино и архитектура

В расслабленном режиме эти выходные можно провести в Екатеринбурге. Во-первых, посмотреть, что осталось после недавнего граффити-фестиваля «Стенограффия». Самое интересное тут, конечно, испанская фреска IV века, которую нанес на брандмауэр дома № 9 на улице Попова уличный принтер. А эскиз из найденных археологами фрагментов нарисовала нейросеть, созданная «Яндексом».

Во-вторых, в Екатеринбурге еще можно посмотреть фильмы, которые представили на фестивале Beat Music Festival. В Москве он к тому моменту закончится, а в Екатеринбурге нет. Более того, показывать кино будут в зале Ельцин-центра, так что появится дополнительный повод все-таки доехать до, вероятно, самой скандальной постоянной экспозиции в современной России.

Ну и в-третьих, выходные в Екатеринбурге обещают быть солнечными и теплыми, так что есть реальная возможность увидеть своими глазами Белую башню и другие известные во всем мире памятники конструктивизма.

Кинофестиваль Beat Film Festival

до 12 июня

Киноконференц-зал Ельцин-центра

Билеты: 350 рублей

Нижний Новгород. Дрифт и дрэг-рейсинг

Большие автогонки устроят в эти выходные под Нижним Новгородом на кольцевой трассе NRing, построенной по стандартам Международной автомобильной федерации (FIA). На разных участках трека длиной 3222 м будут одновременно соревноваться дрэг-рейсеры (на скорость по прямой) и дрифтеры (по сложным поворотам с заносами). Три дня заезды в двух дисциплинах будут проводиться сессиями, друг за другом, так что зрители смогут наблюдать их практически без перерыва. Обещают популярных российских гонщиков и приглашенных звезд, имена которых пока не раскрывают.

NRing, или автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», построили в 2010 году. Кольцевая трасса расположена в 22 км от Нижнего Новгорода и в 400 км к от Москвы. Nring может принимать все виды соревнований, в том числе международные, кроме Formula 1.

Совместные соревнования SMP RDRC и RDS GP

АСК «Нижегородское кольцо»

9–11 июня с 10:00

Билеты: 500–20 000 рублей

Самара. Новый моноспектакль Гришковца

Евгений Гришковец, о котором давно ничего не было слышно, обкатывает по России новый моноспектакль. 9 июня покажет его в Ульяновске, а 11-го — в Самаре.

Моноспектакль «Предисловие к роману» перекликается с автобиографической книгой «Театр отчаяния, или Отчаянный театр», которая, по словам Гришковеца, может сравниться по объему с «Тихим Доном». Но лишь перекликается. «Это отдельные произведения, которые взаимопроникаемы, но всё же человек, покупая билет, получает полноценный спектакль, который, наверное, задержится в моей карьере, — сказал автор на одной из презентаций программы. — Мне не удалось сделать какой-то разовый творческий вечер, а получилось сделать серьезную литературную основу».

На сцене Гришковец будет говорить о том, может ли человек осознать свое призвание и следовать ему или должен жить для семьи, детей и родителей, обеспечивая их средствами к существованию. Фанатам «Как я съел собаку» и ностальгирующим по ЖЖ посвящается.

Спектакль «Предисловие к роману»

Академический театр драмы имени Горького

19:00

Билеты: 3900 рублей

Санкт-Петербург. Итальянское бедное

Больше 50 работ итальянских художников второй половины ХХ века выставили в Эрмитаже. Всё — Arte povera («бедное искусство»), течение, возникшее в Италии на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Это было стремление уйти от всепоглощающего технического прогресса в сторону ремесленного творчества. Материалы сугубо «бедные» и неэстетичные: тряпки, газеты, ветки деревьев etc. И всё это, конечно, сейчас страшно дорого стоит.

К Arte povera в свое время пытались приучить жителей Перми, в первую очередь выставкой «Русское бедное». Теперь у тех, кто видел гельмановский проект, есть шанс посмотреть на его вдохновителей — сам термин «Арте повера» был впервые использован в 1967 году итальянским критиком и куратором Джермано Челантом.

Экспозиция в залах третьего этажа Зимнего дворца, собранная вместе с музеями Турина и Риволи — хороший повод заглянуть и в Главный штаб Эрмитажа, где все лето открыта большая выставка самого дорогого русского художника Ильи Кабакова и его жены Эмилии.

Выставка «Арте повера. Творческий прорыв»

Эрмитаж

вт.-вс. 10:30 — 21:00

Билеты: 680 рублей

выходные_1 Мюзикл «Гадюка» Фото: Новосибирский музыкальный театр

12 июня

Новосибирск. Мюзикл по Толстому

Гражданская война и послевоенный НЭП. Дочь купца после нападения бандитов оказывается в госпитале, потом в армии и ищет себя в новой жизни после войны. Повесть Алексея Толстого «Гадюка» о тяжелой судьбе гимназистки поставили в Новосибирском музыкальном театре как мюзикл-драму. Режиссер и хореограф Гали Абайдулов отказался от разговорных диалогов в пользу пластики. В главной роли выступает дипломант «Золотой маски» Елизавета Дорофеева. С первой постановки в 2009 году спектакль выдержал не один сезон. Проверенный вариант для последнего вечера длинных выходных в Сибири.

Мюзикл «Гадюка»

Новосибирский музыкальный театр

18:00

Билеты: 200–600 рублей

Казань. Самоорганизация художников

Три года назад Музей «Гараж» начал собирать истории художественной самоорганизации в России — примеры того, как художники находили способы общения с аудиторией вне музеев. Например, на квартирных показах или выставках на заброшенных фабриках.

За это время материала набралось немало. И его представили на выставке в Центре современной культуры «Смена», дополнив исследованием, которое посвящено художественным сообществам Казани. Всего здесь выставили работы 80 «самоорганизаций» из 20 городов России. Много текстов, не меньше визуального искусства пробудут здесь до середины июня.

Выставка «Открытые системы»

Центр современной культуры «Смена»

Ежедневно. 12:00–21:00

Билеты: 100 рублей

Санкт-Петербург. Больше гаражного рока

Если вы начали выходные с гаражного рока в питерском клубе, вполне логично их тем же и закончить. На этот раз американским Black Rebel Motorcycle Club, группой, которая появилась в начале 2000-х. Кроме «гаража», тут и психоделика с шугейзингом, напоминающие одновременно The Jesus And Mary Chain и The Velvet Underground. Так что в концертном клубе «Космонавт» стоит ждать большого экспериментального и стильного шоу.

Концерт Black Rebel Motorcycle Club

Клуб «Космонавт»

20:00

Билеты: 2300–5000 рублей

выходные_1 Виды Самары Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Самара. Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах»

А у тех, кто откроет вейк-парк в Новокуйбышевске и послушает Гришковца, есть редкая возможность посмотреть самарский модерн. Это будет длинная прогулка с гидом мимо старинных фасадов, которые как раз закончили реставрировать к чемпионату мира по футболу.

Пешеходные экскурсии, которые уже несколько лет популярны в столицах, постепенно распространяются по стране. И гиды самарского Музея Модерна обещают на конкретных примерах показать, кто и как создавал облик города на рубеже XIX–XX веков.

Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах»

Музей Модерна

16:00

Участие: 100 рублей