Поймай меня, если сможешь

Стритрейсинг во всех его проявлениях в последнее время стал синонимом опасности на огромной скорости, дорогих иномарок с внушительным табуном лошадей под капотом и молодыми беспредельщиками за рулем, которым, казажется, не страшны сотрудники ГИБДД и не знаком страх хотя бы за свою собственную жизнь. Портал iz.ru изучил историю уличных гонок, от истоков до наших дней, узнал, чем отличается дрэг-рейсинг от стрит-челленджа, и попытался разобраться, все ли гонщики одинаковые.

Американская комедия

Пионером в проведении стритрейсинга, безусловно, являются США. Несмотря на то, что американцы участвовали в нелегальных уличных гонках задолго до Второй мировой войны, официальная летопись стритрейсинга ведется с 1948 года.

Колыбель американского автопрома, Детройт, отправился в погоню за мощностью и скоростями, а стритрейсерам пришлось осваивать азы мастерства автомобильного тюнинга. Привычные седаны на треке постепенно вытеснили хот-роды (hot rod) — доработанные модели родстеров производства концерна Ford с форсированными двигателями. Наиболее часто встречающимся тюнингом было облегчение автомобиля, когда снимались откидной верх, передние крылья, капот, бампера, ветровые стекла и другие тяжелые и «ненужные» детали кузова. Местом для проведения состязаний по драг-рейсингу обычно становились опустевшие после окончания войны многочисленные военные аэродромы.

s1 Фото: Getty Images/Lawrence K. Ho/Contributor

Вторая половина ХХ века во многих странах мира прошла под эгидой повального увлечения стритрейсингом. Энтузиасты создавали поистине фантастические экспонаты для участия в гонках, правда, редкие экземпляры удалось сохранить до наших дней.

Не гони

Глубокая ночь. Вдоль пустынного загородного шоссе поблескивают фонари на столбах. Темнота окутывает все, до чего может дотянуться. Но вот вдалеке забрезжили огни, стали доноситься нехарактерный для окружающей местности шум и басовитый рев. Потом становится слышно, что впереди громко играет музыка, прерываемая гулом мощных моторов и чихами турбин. Яркие краски кузовов до блеска отполированных спортивных автомобилей искрятся и переливаются в лучах ксеноновых фар и прожекторов. В воздухе витает сизая дымка с привкусом паленой резины и выброшенного адреналина. Худощавые грид-герлз в коротких шортах с яркими флажками перед очередным заездом подбадривают пилотов на старте. Но вот оба уже за рулем, обратный отсчет, взмах и спорткары срываются с места в погоне за удачей.

Считается, что первая американская полноценная, хорошо организованная, но нелегальная гонка прошла в Калифорнии в пустыне Мохаве. Переломный момент наступил, когда стритрейсеры договорились с властями о создании официальной трассы для дрэг-рейсинга, которая через некоторое время была построена в калифорнийском городке Голета, а вскоре и сам вид гонок был признан законным.

В 1990-х — 2010-х в мировой прокат вышла целая плеяда киноблокбастеров о жизни нелегальных уличных гонщиков. «Угнать за 60 секунд», девять частей «Форсажа», «Стритрейсеры», «Такси» подстегнули интерес к романтике непрофессионального автоспорта.

Поймай меня, если сможешь лонг 2 Кадр из фильма Форсаж Фото: Universal

Однако редкий представитель нынешнего поколения молодежи знает, и немногие догадываются, что кроется за всем этим внешним блеском и ярким, красочным перфомансом, какая работа кипит за закрытыми воротами гаражей настоящих стритрейсеров. Такое не показывают в фильмах: процесс технического усовершенствования автомобиля по своей зрелищности в сухую проигрывает тем секундам-минутам, которые заряженный спорткар проводит на треке. Да и в реальной жизни не у каждого есть возможность и желание посмотреть на то, как строится будущая гроза ночных улиц.

Четверть мили до триумфа

В стритрейсинге существует несколько видов квалификаций: дрэг-рейсинг, стрит-челлендж, чек-пойнт и их производные. Дрифт и кольцевые гонки практически ушли с дорог общего пользования, хотя иногда проводятся и такие соревнования.

Стрит-челленджи (street challenge) очень похожи на популярные сегодня квесты, только вместо закрытой комнаты в распоряжении игроков целый город. Экипаж участников подобных мероприятий обычно состоит из 2-4 человек, все роли в команде строго распределены. Пилот отвечает за быстроту реакции и скорость перемещений от старта до финиша, штурман координирует маршрут, остальные же участники выполняют всевозможные задания на контрольных точках, при этом все участники команды вместе решают ребусы и задачи, чтобы отыскать нужные локации. Чек-пойнт (check-point) — это более простой вариант челленджа, главной задачей которого является ориентирование на местности и умение правильно считать преодолеваемые расстояния.

поймай если сможешь 5 лонг Фото: Global Look Press/Chris Williams/Icon Sportswire

Дрэг-рейсинг (drag racing) — одна из самых зрелищных и популярных квалификаций как среди стритрейсеров, так и у профессиональных гонщиков. Организаторы отмеряю длину трека, равную ¼ мили или 402 м, и устраивают парные заезды. суть проста — кто первый, тот и победил.

Добиться высоких результатов в дрэг-рейсинге непросто, «табун лошадей» под капотом и кик-даун никогда не был залогом успеха в заезде. Настоящими триумфаторами становятся только те, кто пересекает финишную черту благодаря совокупности многих факторов: мощного мотора, качества покрышек и степени их прогретости, а также умения и квалификации пилота, которому нужно очень тонко чувствовать свой автомобиль. Настоящие стритрейсеры могут сутками не выходить из гаража, где строится и апгрейдится их гоночный болид.

Для дрэг-рейса тщательной доработке подвергаются двигатель автомобиля, подвеска, системы охлаждения, впуска-выпуска и конечно же тормозная система. В умелых руках заметные метаморфозы происходят с дроссельной заслонкой, дорабатывается головка блоков цилиндров, система турбонаддува и рядом других автомобильных узлов. К сожалению, рейсеры, способные осуществить подобные доработки, в последнее время — большая редкость, тогда как все чаще встречаются «спиди-гонщики» или «мажоры», которые все чаще меряются силами заводских моторов и разработками тюнинг-ателье.

Стритрейсинг по-столичному

Нельзя сказать, что в сообществе стритрейсеров царит анархия. Несмотря на внешнее безумие и хаос, здесь существуют свои правила и даже законы, нарушение которых грозит суровым наказанием.

К их числу относятся и правила дорожного движения. Из-за тех самых «мажоров», вроде Мары Багдасарян и многих других, к стритрейсерам буквально приклеилась дурная слава отчаянных нарушителей ПДД, хотя в цивилизованном сообществе ночных уличных гонщиков проехать по встречке или на красный свет — позорно. Кроме того, нельзя подвергать опасности жизни других участников сообщества и случайных людей. Недопустимо также ездить и участвовать в гонках на неисправном авто.

поймай меня если смоешь 3 лонг Стритрейсерша Мара Багдасарян Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Меккой московского автомобильного сообщества всегда была и остается по сей день «Смотра» — смотровая площадка на Воробьевых горах перед зданием МГУ. Уже оттуда участники клубов разъезжаются по точкам, где будут проводиться состязания. За время существования в Москве стритрейсерского движения мероприятия проводились и в Зеленограде, и на Ходынском поле, в Крылатском, даже в Сокольниках. Как свидетельствуют сами участники заездов, организаторы гонок всегда тщательно следят за тем, чтобы трасса была свободна от обычных машин, а пилотов, которых заподозрили в употреблении алкоголя или наркотических веществ, от участия отстраняют.

Конечно, случались и серьезные ДТП, были и с летальным исходом. Но в большинстве случаев подобные мероприятия обходятся без плачевных последствий.

РАФ против

Российская автомобильная федерация (РАФ), которая была создана в 1991 году, поначалу объединяла только профессиональных гонщиков, но позднее, в середине 2000-х, членами РАФ стали и крупные клубы драг- и стритрейсинга. Президент федерации и ее члены выступают против организации и проведения нелегальных уличных гонок.

«РАФ абсолютно негативно относится к уличным гонкам. Здесь двух мнений быть не может. Место для гонок — автодромы, где есть все необходимое для обеспечения безопасности. Если кто-то будет говорить, что негде кататься, то это проявление лени — автодромы есть во многих регионах и едва ли не каждый год появляются новые или реставрируются старые», — рассказал пресс-атташе РАФ Александр Феоктистов.

поймай если сможешь лонг4 Автодром в Олимпийском парке в Сочи Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По словам официального представителя федерации, в настоящее время в России существует более 10 различных квалификаций, легитимные гонки проводятся строго по регламенту и под эгидой РАФ. Участники соревнований, проводимых как на территории РФ, так и за рубежом, могут обратиться в федерацию, чтобы получить соответствующую лицензию автогонщика.

«Для тех, кто хочет на своей личной машине проверить скоростные лимиты, рекомендую использовать трек-дни на автодромах, и не подвергать опасности себя и окружающих на дорогах общего пользования», — продолжил Феоктистов, добавив, что в РАФ даже есть слоган: «через мастерство на трассе — к безопасности на дорогах».

Освободите дорогу!

В конце 2017 года депутаты Госдумы выступили с предложением по включению в КоАП и УК РФ статьи «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования» (статья 12.38 КоАП и 264.2 УК). Согласно разработанному в думской рабочей группе документу, организаторам уличных гонок грозят штраф в размере до одного миллиона рублей, а также уголовная ответственность. Санкция на лишение права управления транспортным средством и заключение под стражу сроком до двух лет предлагается в отношении участников.

Комментируя инициативу парламентариев, а вместе с тем и регулярные рейды сотрудников ГИБДД, пресс-атташе РАФ отметил, что РАФ придерживается политики неукоснительного соблюдения ПДД, но участия в разработке законопроекта не принимала.

Поймай меня если сможешь лонг3 Сотрудник ГИБДД проверяет документы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Подобные действия должны в первую очередь оценивать правоохранительные органы. Если произошло нарушение закона, то должно быть и соответствующее наказание. РАФ всегда выступала за пропаганду безопасности дорожного движения и продолжит нести эту идею в массы. Выезжая на дороги общего пользования, нужно помнить, что ты тут далеко не один, и любое твое действие должно быть адекватным по отношению к окружающим», — заключил Феоктистов.

Однако сами участники нелегального сообщества стритрейсеров, которых можно условно поделить на два лагеря, не спешат вступать в официальные клубы, перебираться на гоночные треки или отказываться от участия в незаконных состязаниях.

Основным доводом в этом вопросе является высокие финансовые затраты. За участие в гонках нужно платить, если это чемпионат, пусть даже любительский — то платить приходится за каждый этап, саму машину нужно «строить», что по современным меркам недешевое удовольствие, кроме того, автомобиль участника официальных соревнований должен соответствовать строгому техническому регламенту и требованиями безопасности.