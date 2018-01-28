Московская золотая молодежь устроила гонки по тротуарам

Видео заезда столичных мажров по тротуарам ночной Москвы появилось в интернете.

На кадрах запечатлено, как автомобиль разъезжает по пешеходным дорогам в Москве.

«Ребята обкатывают тротуары по ночной Москве, пока дорожники отдыхают», — говорится в подписях к видео, опубликованных на одной из страниц в Instagram.

Ранее в этом аккаунте уже появлялись скандальные записи заездов с нарушением ПДД. На видео неизвестные молодые люди выезжали на встречные полосы и устраивали гонки по Москве.

Пользователи соцсетей приписывают авторство этого аккаунта представителям золотой молодежи.

В начале января портал iz.ru сообщил, что в Москве был задержан лишенный ранее прав участник «гонок на «Гелендвагене». Мужчина попал в ДТП на Профсоюзной улице в Москве и был доставлен в отделение полиции.