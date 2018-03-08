Внутренняя миграция

Визу делать поздно, стоимость билетов на популярные направления выросла в три раза, а просиживать дома длинные весенние выходные жалко. С другой стороны, такая ситуация — отличная возможность поездить по России. Чем заниматься вне привычных гастрономических и туристических мест, читайте в подборке портала iz.ru.

8 марта

Нижний Новгород. Уральское современное искусство

Одна из главных выставок современного искусства этой весны — «Приручая пустоту» в нижегородском «Арсенале». Исчерпывающая энциклопедия уральского искусства последних 50 лет, с одной стороны. Живой рассказ о жизни нестоличных художников — с другой. Вероятно, благодаря этому от обилия материала не устаешь. А его здесь действительно много: от шестидесятнического концептуализма Валерия Дьяченко и подпольного искусства 1970–1980-х Евгения Малахина до современных объектов Тимофея Ради и группы ЖКП.

Погулять стоит не только по выставке екатеринбургского куратора Владимира Селезнева, но и по самой площадке. Построенный в 1843 году Арсенал нижегородского Кремля реконструировался 11 лет под нужды Центра современного искусства. С 2015 года здесь работают выставочные залы, детский центр, кинотеатр, медиатека, лекторий и, конечно, музейная лавка, куда завезли уральские сувениры.

Приручая пустоту Выставка «Приручая пустоту» Фото: ncca.ru/nnovgorod/Роман Бородин

Выставка «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала»

Выставочный зал «Арсенал»

вт.-вс. 12:00–20:00

Билеты: 100–200 рублей

Воронеж. Чемпионат России по скалолазанию

Чемпионат России по скалолазанию (в некоторых дисциплинах) пройдет в Воронеже с 8 по 11 марта. Вдохновившись успехами 280 участников, среди которых чемпионы и чемпионки Европы и мира, в том же спортивном комплексе можно полазать по скалам самим. Главное, взять с собой удобную одежду.

скалолазание Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Чемпионат России по скалолазанию

СОК «Энергия»

чт.-вс. 8:00–23:00

Билеты: от 400 рублей

Ижевск. Музей-тир

Обновленную экспозицию о Михаиле Калашникове представил ижевский музей его имени. Здесь можно не только узнать о детстве конструктора, увидеть все созданные им модели, которые «рассматриваются не как признанный атрибут войны, а как реликвия, легенда, символ конструкторского таланта», но и, собственно, пострелять. В музее есть тир, куда, правда, пускают только с паспортом и справкой из психоневрологического диспансера. Отдельного упоминания, конечно, заслуживает продукция «Калашников» и значки в виде огнестрельного оружия в сувенирной лавке.

Экспозиция, посвященная М.Т. Калашникову

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова

вт.-вс. 11:00–19:00

Билеты: 150 рублей

Казань. Он тебя целует (Live)

На самом деле всё, что написано выше, ерунда. 8 марта надо лететь в Казань, чтобы к семи вечера успеть на концерт группы «Руки вверх». Неважно, кэмп для вас «Крошка моя» или сердце пропускает удар при первых звуках «18 мне уже», на когда-то лучший танцевальный проект страны надо идти обязательно. Тем более что с той самоиронией, которую Сергей Жуков выдал в недавнем «Когда мы были молодыми», там должно быть по-настоящему весело.

Концерт «Руки вверх»

«Татнефть Арена»

19:00

Билеты: 1500–3000 рублей

9 марта

Новосибирск. Биография Довлатова в театре

Тем, кому мало Довлатова в кино и книгах, стоит отправиться в Новосибирск. На сцене «Красного факела» после перерыва вновь поставили биографический спектакль, составленный по художественным произведениям Сергея Донатовича. Смешной (большей частью) материал в подаче актера Павла Полякова становится чуть ли не трагичным. Горькие шутки, афоризмы из советской жизни, авторские и заимствованные анекдоты уложены в биографическую канву прожившего 48 лет писателя. И разложены по трем актам — на три с половиной часа в общей сложности.

Спектакль «Довлатов. Анекдоты»

Театр «Красный факел»

18:00

Билеты: 350 рублей

Санкт-Петербург. Юбилей Александра Ф. Скляра

Один из самых известных рок-музыкантов страны Александр Ф. Скляр отметил на днях 60-летие. По этому случаю вместе со своей группой «Ва-Банкъ» он выступает в Питере. Стиль Скляра за долгую карьеру претерпел много трансформаций — из «западного» рокера он в итоге превратился в философа и эзотерика. Поэтому на концерте будет классический рок и кабаре, городские романсы и лирические баллады — свои и чужие, например Леонида Утесова, Петра Мамонова, Владимира Высоцкого. О том, с каким культурным багажом встретил 60-летие самый многогранный рок-н-ролльщик одной шестой части суши, читайте на портале iz.ru.

Концерт «Ва-Банкъ»

Клуб «Космонавт»

20:00

Билеты: 1000–2500 рублей

Омск. Спектакль по бестселлеру Иванова

Вместо Хабенского в омской постановке «Географа…» Евгений Фоминцев. Внешне они, кстати, похожи, к тому же Фоминцев прославился недавно прогулками по городу голышом. На сцене он разжигает настоящий костер, курит настоящие сигареты и мокнет во вполне настоящей воде. Наверное, самый известный омский спектакль смотрится, как и роман Алексея Иванова читается, на одном дыхании. Истории отношений школьного учителя с алкоголем, женщинами и своими подопечными добавляют пикантности регулярные заявления разнообразных активистов о необходимости снять постановку за пропаганду педофилии. Заявления, разумеется, беспочвенные.

Спектакль «Географ глобус пропил».

«Пятый театр»

18:00

Билеты: 570–660 рублей

Самара. Выставка скандальных художников

Работы рок-звезд современного искусства из государственных и частных коллекций Москвы можно посмотреть этой весной в Самаре. Среди участников «Незабываемой встречи» — автор гигантской «Анальной пробки», которую со скандалом убрали из Парижа, Пол Маккарти (американец представит «почти невинный» шахматный набор); адепт светописи Маурицио Наннуччи с его классической светящейся фразой «All art has been contemporary» («Всякое искусство было современным»); а также самый дорогой российский художник Илья Кабаков и его текстовая работа, из-за которой пришлось ввести на выставке ценз 18+.

Экспозиция работает до середины апреля, но посетить ее стоит именно вечером 9 марта, чтобы захватить показ фильма «Плохое искусство для плохих людей» (2006). Там радикальные художники Джейк и Динос Чепмены обсуждают коллег по цеху и объясняют, почему художники так любят провоцировать зрителей.

Выставка «Незабываемая встреча»

Галерея «Виктория»

вт.-вс. 11.00–19.00

Билеты: 100–200 рублей

10 марта

Воронеж. Не «Котлован» Андрея Платонова

Андрей Платонов — писатель, не слишком избалованный театральными постановками. По крайней мере на Родине — в Европе, в первую очередь Восточной, его ставят нередко.

Связано это, наверное, с относительной новизной для российского читателя написанных в первой половине ХХ века произведений. До начала 1990-х Платонов у нас не печатался. Потом он стал появляться в переводах с английского с многочисленными купюрами. Так или иначе, мало кто продвинулся дальше апокалиптического «Котлована» из школьной программы. И комедия абсурда «Дураки на периферии» — прекрасная возможность открыть для себя раннего Платонова, выдающегося русского писателя из Воронежа.

воронеж Спектакль «Дураки на периферии» Фото: Олег Ткаченко

Спектакль «Дураки на периферии»

Воронежский камерный театр

18:00

Билеты: 700–1100 рублей

Екатеринбург. Калифорнийский рэп-рок

То ли рэп-рок, то ли ню-метал-группа Hollywood Undead из Лос-Анджелеса завершает российское турне в Екатеринбурге. Пять MC (они, кстати, братья) и DJ плюс гитара, ударные, перкуссия и бас-гитара — все в масках. Звучат они от песни к песне очень по-разному. В том числе потому, что на концертах в Москве, Петербурге и Ростове играли они не только треки с пятого (Five) альбома, но и хиты прошедших 13 лет существования группы.

Концерт Hollywood Undead.

Tele-Club

20:00

Билеты: 2000–19 000 рублей

Самара. Витч-хаус-вечеринка

Ic3peak — залюбленный музыкальными журналистами дуэт. Настя Креслина и Николай Костылев, регулярно выступающие в Европе, Северной и Южной Америке, на этот раз записали альбом на русском языке. И обкатывают «Сладкую жизнь» по родной стране.

Перегруженный цифровой индустриальный поп, под который можно и потанцевать, и погрустить. Вкратце происходящее на сцене во время выступления Ic3peak можно описать так: Плавалагуна из «Пятого элемента» выдает дельфиньи трели, пока мрачный тип в капюшоне за пультом накладывает на них мрачный бас, а за их спинами крутится психоделический видеоарт (который музыканты делают сами).

Концерт Ic3peak

Клуб «Звезда»

20:00

Билеты: 600–1300 рублей

Кемерово. Выставка про российские выборы

Экспонаты «Приручая пустоту» и «Незабываемой встречи» могут быть сколь угодно современны, но самая актуальная выставка марта проходит в Кемерове. Три раздела «Думай! Выбирай! Голосуй!» рассказывают о тонкостях избирательного процесса в мире, правах голосующих и институте президентства в России. Также к предстоящим выборам в библиотеке проходит викторина по избирательному праву, но не всякий день. Ближайшая возможность застать ее представится 10–11 марта. Вход на выставку с 16 лет, несмотря на то, что голосовать, как известно, можно с 18.

выборы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Выставка «Думай! Выбирай! Голосуй!»

Центральная городская библиотека

пн.-чт. 09:00–19:00; сб.-вс. 11:00–18:00

Бесплатно

11 марта

Екатеринбург. Московские баскетболистки против чемпионок России

Звездный матч женской баскетбольной премьер-лиги пройдет в это воскресенье на Урале. Действующие чемпионки России из УГМК встретятся на домашней площадке с москвичками из «Динамо».

За УГМК играют две спортсменки, признанные самыми результативными в финальном матче Олимпиады-2016. В сезоне 2012/13 эта команда выиграла Евролигу, Кубок России и чемпионат России (пятый раз подряд и седьмой раз в своей истории). Правда, баскетболистки московского «Динамо» становились чемпионками страны 15 раз, Европы — трижды. И руководит клубом двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Татьяна Овечкина — мать хоккеиста Александра Овечкина.

Матч УГМК — «Динамо»

ДИВС

16:30

Билеты: 50–200 рублей

Пермь. Спектакль о бессмысленности брака

Вернуть былое разочарование в идее брака после гендерных праздников поможет спектакль пермской «Сцены-молота». После мальчишника жених просыпается в номере для молодоженов с незнакомой девушкой. Чтобы скрыть это от невесты, он, его друг и девушка, с которой жених провел ночь, совершают массу глупостей, запутывая ситуацию еще больше. Кроме того, как говорится на официальном сайте театра, весь этот сюжет — «съемка нового комедийного сериала, участие в котором примут зрители спектакля».

«Сцена-молот» вообще главная городская площадка для экспериментальных постановок. Открытая в 2009 году во время гельмановской «культурной революции», в разное время она принимала «Догвилль» фон Триера, «Агата возвращается домой» Линор Горалик, рэп-драму «Засада» с рэпером Сявой. Теперь — «Свадьбу» по мотивам классической британской пьесы Робина Хоудона.

Спектакль «Свадьба»

«Сцена-молот» — левое крыло «Театра-театра»

20:00

Билеты: 400 рублей

Ростов-на-Дону. Выставка Сергея Шнурова

«Мир разделился надвое: граница раздела между добром и злом проходит теперь между теми, кто пьет кока-колу, и другими, кто выбрал пепси», — описал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров конфликт, заключенный в основе художественного течения брендреализм. Выставка произведений, вдохновленных музыкантом, добралась после Санкт-Петербурга, Москвы и Минска до юга России.

Выставка Сергея Шнурова Выставка «Ретроспектива брендреализма» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Среди экспонатов — типовое надгробие в виде айфона, отлитая в граните фраза премьера Медведева «Денег нет, но вы держитесь», аллегория «Смерть маленькой собачки», знаменующая конец эпохи гламура, и многое-многое другое. Помогал Шнурову с выставкой известный искусствовед Дмитрий Озерков, поэтому в качестве воплощения замысла музыканта сомневаться не приходится. После переезда экспозиции из Питера в Москву она существенно расширилась. Есть надежда, что в Ростове также выставят новые произведения тандема.

Как указано на сайте ростовского музея, 11 марта — «единственный день, когда вы сможете бесплатно сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом». Лучшие снимки с хештегом #музейискусствростов будут опубликованы на сайте музея.

Выставка «Ретроспектива брендреализма»

Ростовский областной музей изобразительных искусств

ср.-пн. 12:00–20:00

Билеты: 350–450 рублей

Новосибирск. Местное кино про школьников

В Новосибирске в это воскресенье представят на большом экране сугубо новосибирский фильм. Директор школы и родители отправляют нескольких девятиклассников-хулиганов на перевоспитание в деревню. Там их ждут конфликты с местными, первая любовь и, конечно, прохождение через арки персонажей.

Режиссер — 28-летняя Анна Протоковило. В главных ролях — актеры городских театров, воспитанники областной киностудии и уроженец Новосибирска Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»). Хочется верить, что после якутского киночуда нас ждет новосибирское и «Остров исправления» — его первая ласточка.

Фильм «Остров исправления»

Кинотеатр имени Маяковского

15:00

Билеты: 300 рублей