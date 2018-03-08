Внутренняя миграция
Визу делать поздно, стоимость билетов на популярные направления выросла в три раза, а просиживать дома длинные весенние выходные жалко. С другой стороны, такая ситуация — отличная возможность поездить по России. Чем заниматься вне привычных гастрономических и туристических мест, читайте в подборке портала iz.ru.
8 марта
Нижний Новгород. Уральское современное искусство
Одна из главных выставок современного искусства этой весны — «Приручая пустоту» в нижегородском «Арсенале». Исчерпывающая энциклопедия уральского искусства последних 50 лет, с одной стороны. Живой рассказ о жизни нестоличных художников — с другой. Вероятно, благодаря этому от обилия материала не устаешь. А его здесь действительно много: от шестидесятнического концептуализма Валерия Дьяченко и подпольного искусства 1970–1980-х Евгения Малахина до современных объектов Тимофея Ради и группы ЖКП.
Погулять стоит не только по выставке екатеринбургского куратора Владимира Селезнева, но и по самой площадке. Построенный в 1843 году Арсенал нижегородского Кремля реконструировался 11 лет под нужды Центра современного искусства. С 2015 года здесь работают выставочные залы, детский центр, кинотеатр, медиатека, лекторий и, конечно, музейная лавка, куда завезли уральские сувениры.
Выставка «Приручая пустоту»
Выставка «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала»
Выставочный зал «Арсенал»
вт.-вс. 12:00–20:00
Воронеж. Чемпионат России по скалолазанию
Чемпионат России по скалолазанию (в некоторых дисциплинах) пройдет в Воронеже с 8 по 11 марта. Вдохновившись успехами 280 участников, среди которых чемпионы и чемпионки Европы и мира, в том же спортивном комплексе можно полазать по скалам самим. Главное, взять с собой удобную одежду.
Чемпионат России по скалолазанию
СОК «Энергия»
чт.-вс. 8:00–23:00
Ижевск. Музей-тир
Обновленную экспозицию о Михаиле Калашникове представил ижевский музей его имени. Здесь можно не только узнать о детстве конструктора, увидеть все созданные им модели, которые «рассматриваются не как признанный атрибут войны, а как реликвия, легенда, символ конструкторского таланта», но и, собственно, пострелять. В музее есть тир, куда, правда, пускают только с паспортом и справкой из психоневрологического диспансера. Отдельного упоминания, конечно, заслуживает продукция «Калашников» и значки в виде огнестрельного оружия в сувенирной лавке.
Экспозиция, посвященная М.Т. Калашникову
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова
вт.-вс. 11:00–19:00
Казань. Он тебя целует (Live)
На самом деле всё, что написано выше, ерунда. 8 марта надо лететь в Казань, чтобы к семи вечера успеть на концерт группы «Руки вверх». Неважно, кэмп для вас «Крошка моя» или сердце пропускает удар при первых звуках «18 мне уже», на когда-то лучший танцевальный проект страны надо идти обязательно. Тем более что с той самоиронией, которую Сергей Жуков выдал в недавнем «Когда мы были молодыми», там должно быть по-настоящему весело.
Концерт «Руки вверх»
«Татнефть Арена»
19:00
9 марта
Новосибирск. Биография Довлатова в театре
Тем, кому мало Довлатова в кино и книгах, стоит отправиться в Новосибирск. На сцене «Красного факела» после перерыва вновь поставили биографический спектакль, составленный по художественным произведениям Сергея Донатовича. Смешной (большей частью) материал в подаче актера Павла Полякова становится чуть ли не трагичным. Горькие шутки, афоризмы из советской жизни, авторские и заимствованные анекдоты уложены в биографическую канву прожившего 48 лет писателя. И разложены по трем актам — на три с половиной часа в общей сложности.
Спектакль «Довлатов. Анекдоты»
Театр «Красный факел»
18:00
Санкт-Петербург. Юбилей Александра Ф. Скляра
Один из самых известных рок-музыкантов страны Александр Ф. Скляр отметил на днях 60-летие. По этому случаю вместе со своей группой «Ва-Банкъ» он выступает в Питере. Стиль Скляра за долгую карьеру претерпел много трансформаций — из «западного» рокера он в итоге превратился в философа и эзотерика. Поэтому на концерте будет классический рок и кабаре, городские романсы и лирические баллады — свои и чужие, например Леонида Утесова, Петра Мамонова, Владимира Высоцкого. О том, с каким культурным багажом встретил 60-летие самый многогранный рок-н-ролльщик одной шестой части суши, читайте на портале iz.ru.
Концерт «Ва-Банкъ»
Клуб «Космонавт»
20:00
Билеты: 1000–2500 рублей
Омск. Спектакль по бестселлеру Иванова
Вместо Хабенского в омской постановке «Географа…» Евгений Фоминцев. Внешне они, кстати, похожи, к тому же Фоминцев прославился недавно прогулками по городу голышом. На сцене он разжигает настоящий костер, курит настоящие сигареты и мокнет во вполне настоящей воде. Наверное, самый известный омский спектакль смотрится, как и роман Алексея Иванова читается, на одном дыхании. Истории отношений школьного учителя с алкоголем, женщинами и своими подопечными добавляют пикантности регулярные заявления разнообразных активистов о необходимости снять постановку за пропаганду педофилии. Заявления, разумеется, беспочвенные.
Спектакль «Географ глобус пропил».
«Пятый театр»
18:00
Самара. Выставка скандальных художников
Работы рок-звезд современного искусства из государственных и частных коллекций Москвы можно посмотреть этой весной в Самаре. Среди участников «Незабываемой встречи» — автор гигантской «Анальной пробки», которую со скандалом убрали из Парижа, Пол Маккарти (американец представит «почти невинный» шахматный набор); адепт светописи Маурицио Наннуччи с его классической светящейся фразой «All art has been contemporary» («Всякое искусство было современным»); а также самый дорогой российский художник Илья Кабаков и его текстовая работа, из-за которой пришлось ввести на выставке ценз 18+.
Экспозиция работает до середины апреля, но посетить ее стоит именно вечером 9 марта, чтобы захватить показ фильма «Плохое искусство для плохих людей» (2006). Там радикальные художники Джейк и Динос Чепмены обсуждают коллег по цеху и объясняют, почему художники так любят провоцировать зрителей.
Выставка «Незабываемая встреча»
Галерея «Виктория»
вт.-вс. 11.00–19.00
Билеты: 100–200 рублей
10 марта
Воронеж. Не «Котлован» Андрея Платонова
Андрей Платонов — писатель, не слишком избалованный театральными постановками. По крайней мере на Родине — в Европе, в первую очередь Восточной, его ставят нередко.
Связано это, наверное, с относительной новизной для российского читателя написанных в первой половине ХХ века произведений. До начала 1990-х Платонов у нас не печатался. Потом он стал появляться в переводах с английского с многочисленными купюрами. Так или иначе, мало кто продвинулся дальше апокалиптического «Котлована» из школьной программы. И комедия абсурда «Дураки на периферии» — прекрасная возможность открыть для себя раннего Платонова, выдающегося русского писателя из Воронежа.
Спектакль «Дураки на периферии»
Спектакль «Дураки на периферии»
Воронежский камерный театр
18:00
Екатеринбург. Калифорнийский рэп-рок
То ли рэп-рок, то ли ню-метал-группа Hollywood Undead из Лос-Анджелеса завершает российское турне в Екатеринбурге. Пять MC (они, кстати, братья) и DJ плюс гитара, ударные, перкуссия и бас-гитара — все в масках. Звучат они от песни к песне очень по-разному. В том числе потому, что на концертах в Москве, Петербурге и Ростове играли они не только треки с пятого (Five) альбома, но и хиты прошедших 13 лет существования группы.
Концерт Hollywood Undead.
Tele-Club
20:00
Самара. Витч-хаус-вечеринка
Ic3peak — залюбленный музыкальными журналистами дуэт. Настя Креслина и Николай Костылев, регулярно выступающие в Европе, Северной и Южной Америке, на этот раз записали альбом на русском языке. И обкатывают «Сладкую жизнь» по родной стране.
Перегруженный цифровой индустриальный поп, под который можно и потанцевать, и погрустить. Вкратце происходящее на сцене во время выступления Ic3peak можно описать так: Плавалагуна из «Пятого элемента» выдает дельфиньи трели, пока мрачный тип в капюшоне за пультом накладывает на них мрачный бас, а за их спинами крутится психоделический видеоарт (который музыканты делают сами).
Концерт Ic3peak
Клуб «Звезда»
20:00
Кемерово. Выставка про российские выборы
Экспонаты «Приручая пустоту» и «Незабываемой встречи» могут быть сколь угодно современны, но самая актуальная выставка марта проходит в Кемерове. Три раздела «Думай! Выбирай! Голосуй!» рассказывают о тонкостях избирательного процесса в мире, правах голосующих и институте президентства в России. Также к предстоящим выборам в библиотеке проходит викторина по избирательному праву, но не всякий день. Ближайшая возможность застать ее представится 10–11 марта. Вход на выставку с 16 лет, несмотря на то, что голосовать, как известно, можно с 18.
Выставка «Думай! Выбирай! Голосуй!»
Центральная городская библиотека
пн.-чт. 09:00–19:00; сб.-вс. 11:00–18:00
11 марта
Екатеринбург. Московские баскетболистки против чемпионок России
Звездный матч женской баскетбольной премьер-лиги пройдет в это воскресенье на Урале. Действующие чемпионки России из УГМК встретятся на домашней площадке с москвичками из «Динамо».
За УГМК играют две спортсменки, признанные самыми результативными в финальном матче Олимпиады-2016. В сезоне 2012/13 эта команда выиграла Евролигу, Кубок России и чемпионат России (пятый раз подряд и седьмой раз в своей истории). Правда, баскетболистки московского «Динамо» становились чемпионками страны 15 раз, Европы — трижды. И руководит клубом двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Татьяна Овечкина — мать хоккеиста Александра Овечкина.
Матч УГМК — «Динамо»
ДИВС
16:30
Пермь. Спектакль о бессмысленности брака
Вернуть былое разочарование в идее брака после гендерных праздников поможет спектакль пермской «Сцены-молота». После мальчишника жених просыпается в номере для молодоженов с незнакомой девушкой. Чтобы скрыть это от невесты, он, его друг и девушка, с которой жених провел ночь, совершают массу глупостей, запутывая ситуацию еще больше. Кроме того, как говорится на официальном сайте театра, весь этот сюжет — «съемка нового комедийного сериала, участие в котором примут зрители спектакля».
«Сцена-молот» вообще главная городская площадка для экспериментальных постановок. Открытая в 2009 году во время гельмановской «культурной революции», в разное время она принимала «Догвилль» фон Триера, «Агата возвращается домой» Линор Горалик, рэп-драму «Засада» с рэпером Сявой. Теперь — «Свадьбу» по мотивам классической британской пьесы Робина Хоудона.
Спектакль «Свадьба»
«Сцена-молот» — левое крыло «Театра-театра»
20:00
Ростов-на-Дону. Выставка Сергея Шнурова
«Мир разделился надвое: граница раздела между добром и злом проходит теперь между теми, кто пьет кока-колу, и другими, кто выбрал пепси», — описал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров конфликт, заключенный в основе художественного течения брендреализм. Выставка произведений, вдохновленных музыкантом, добралась после Санкт-Петербурга, Москвы и Минска до юга России.
Выставка «Ретроспектива брендреализма»
Среди экспонатов — типовое надгробие в виде айфона, отлитая в граните фраза премьера Медведева «Денег нет, но вы держитесь», аллегория «Смерть маленькой собачки», знаменующая конец эпохи гламура, и многое-многое другое. Помогал Шнурову с выставкой известный искусствовед Дмитрий Озерков, поэтому в качестве воплощения замысла музыканта сомневаться не приходится. После переезда экспозиции из Питера в Москву она существенно расширилась. Есть надежда, что в Ростове также выставят новые произведения тандема.
Как указано на сайте ростовского музея, 11 марта — «единственный день, когда вы сможете бесплатно сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом». Лучшие снимки с хештегом #музейискусствростов будут опубликованы на сайте музея.
Выставка «Ретроспектива брендреализма»
Ростовский областной музей изобразительных искусств
ср.-пн. 12:00–20:00
Новосибирск. Местное кино про школьников
В Новосибирске в это воскресенье представят на большом экране сугубо новосибирский фильм. Директор школы и родители отправляют нескольких девятиклассников-хулиганов на перевоспитание в деревню. Там их ждут конфликты с местными, первая любовь и, конечно, прохождение через арки персонажей.
Режиссер — 28-летняя Анна Протоковило. В главных ролях — актеры городских театров, воспитанники областной киностудии и уроженец Новосибирска Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»). Хочется верить, что после якутского киночуда нас ждет новосибирское и «Остров исправления» — его первая ласточка.
Фильм «Остров исправления»
Кинотеатр имени Маяковского
15:00