Правила съема

В пятницу, 9 февраля, исполняется ровно 125 лет с того момента, когда в мире впервые был показан стриптиз. За это время танец с раздеванием превратился из всячески порицаемой общественной непристойности в неотъемлемую часть современной поп-культуры. Подробности — в материале портала iz.ru.

Вообще говоря, вечером 9 февраля 1893 года солидные парижане были озабочены совсем другой новостью , серьезной, хотя и скандальной: 87-летний виконт Фердинанд де Лессепс, его сын Шарль и несколько сообщников были признаны виновными в махинациях «Компании Панамского канала» и осуждены к тюремному заключению и штрафам. 800 тыс. французов, вложившихся в предприятие, потеряли почти полмиллиарда франков, а слово «панама» надолго вошло в обиход в значении «мошенничество». Но вряд ли обо всем этом думали студенты изящных искусств, обитатели Латинского квартала и Монмартра, направлявшиеся в недавно открывшееся заведение под названием «Мулен Руж» , на второй в истории города Бал четырех искусств (Bal des Quat'z'Arts).

Пощечина общественному вкусу

Маскарад был организован по инициативе Анри Гийома , профессора архитектуры в Национальной высшей школе изящных искусств и уже после «премьерного показа» годом раньше получил у местных буржуа репутацию «буйных Сатурналий». Но т о, что случилось той ночью, превосходило все возможные пределы терпимости. Студенты явились на празднество со своими подругами, приличия ради именовавшимися «моделями» (хотя по большей части девушки действительно подрабатывали, позируя художникам и скульпторам). Кульминацией вечеринки стало спонтанное выступление некой Сары Браун, рыжеволосой 23-летней красотки, известной в артистических кругах как «королева богемы». Ровно в полночь она вскочила на стол и под звуки оркестра начала сбрасывать с себя одежду, извиваясь в экстатическом танце. Так, по мнению многих, состоялся первый в мире стриптиз.

стриптиз_1 «Танец в «Мулен Руж», 1889 год Анри Тулуз-Лотрек

Студенты были в восторге, блюстители нравственности — не очень. Наутро Сара была арестована полицией за непристойное поведение в общественном месте. Молодые творцы ответили акциями неповиновения — то есть, попросту говоря, отправились громить Латинский квартал. Порядок удалось навести лишь спустя пару дней, но следы «королевы богемы» с тех пор потерялись. Многие считали, что она покончила с собой под арестом.

История красивая и даже трагичная, но, увы, скорее всего, относящаяся к разряду легенд. Начнем с того, что Сара Браун (звали ее на самом деле Мари-Флорентин Роже, или, возможно, Руайе — девушки ее общественного положения не особо заботились о метрических свидетельствах) была не единственной обнаженной в тот вечер. Украшением зала служили «живые скульптуры» (естественно, женского пола) с раскрашенными телами — сегодня это назвали бы боди-артом. Самоубийство ее тоже не доказано — вполне возможно, что Роже/Руайе просто уехала подальше из столицы. Да и студенческие беспорядки происходили тогда в Латинском квартале без всякого повода — в лучших, еще средневековых, традициях. До организованных погромов мая 1968-го было еще очень далеко.

Они были первыми

Так или иначе, мода на «танцевальный номер с постепенным раздеванием» (как сухо и благопристойно определяет понятие «стриптиз» словарь Ожегова) постепенно захватила парижские клубы. И если в 1907 году раздевшаяся на сцене всё того же «Мулен Руж» писательница Колетт дала повод для светского скандала, то к началу 1920-х стриптиз воспринимался уже как нечто само собой разумеющееся . На легендарную танцовщицу Жозефин Бейкер съезжались посмотреть со всего мира — и попадала она уже не в полицию, а на светские рауты с вполне приличным обществом.

стриптиз_1 Жозефин Бейкер, 1932 год Фото: Global Look Press

Конечно, трудно представить, что до памятной февральской ночи искусства ритмичного раздевания не существовало вовсе. Шумерская богиня Инанна, согласно мифу, сбрасывала по одному из своих семи одеяний на каждой остановке по совершавшемуся ежегодно пути в подземный мир смерти. В мире смертных аулетриды древней Греции, упоминаемые еще в законах Солона, зарабатывали свой нелегкий хлеб, ублажая мужчин игрой на кифаре и танцами со скидыванием покровов.

Даже византийская императрица Феодора пробавлялась подобным, и не только во времена своей бурной молодости — по крайней мере, если верить византийскому же историку Прокопию Кесарийскому, вообще не очень жаловавшему и Юстиниана, и его супругу. «Однажды, говорят, она явилась в дом одного из знатных лиц во время пирушки и на виду у всех пировавших, поднявшись на переднюю часть ложа, там, где находились их ноги, начала бесстыдно сбрасывать с себя одежды, не считая зазорным демонстрировать свою распущенность», — сообщает в своей «Тайной истории» моралист Прокопий. Увы, критик нравов двора не оставил даты скандальной сходки — иначе возрасту стриптиза пришлось бы приписать еще 14 столетий.

стриптиз_4 «Праздник в честь дня рождения Ирода», 1868 год Эдвард Армитидж

Можно вспомнить и библейскую Саломею, хотя здесь нас ждет некоторое разочарование. Евангелисты, описывая танец царевны, ограничиваются кратким «вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним» (Мк. 6:22, Мф. 14:6), а Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» и вовсе отрицал какие-либо пляски. На самом деле «Танец семи покровов», которые сбрасывала с себя обольстительница, впервые появляется в ремарке к «Саломее» Оскара Уайльда — и, кстати, всё в том же 1893 году. Впрочем, придуманный Уайльдом танец очень быстро завоевал популярность и вне театральных подмостков: в 1907 году танцовщица Мод Аллен исполняла его приватно для самого короля Великобритании Эдуарда VII.

Приходит нагая

Императрица Феодора к концу жизни раскаялась в грехах (публичные танцы голышом были среди них не самыми тяжкими) и даже была канонизирована как святая. Но обычные люди в массе своей по-прежнему далеки от благочестия и, как когда-то парижские студенты, восторженно взирают на танцы с раздеванием. Их популярность не уменьшили ни сексуальная революция 1960-х, ни легализация порнографии в 1970-х, ни современная доступность в интернете визуализации самых замысловатых эротических фантазий.

стриптиз_4 «Императрица Феодора в ложе цирка» Жан-Жозеф Бенжамен-Констан

Секрет, наверно, таится не в результате — обнаженности исполнителя, а в самом процессе раздевания, испокон веку считавшемся крайне интимной процедурой. Еще относительно недавно даже супруги — и даже не в самых богатых семьях — переодевались, только зайдя за ширму (если благосостояние не позволяло отдельных комнат для туалета). Забавно, что лишены такой приватности (вплоть до конца XVIII столетия) были только королевские особы — присутствовать при торжественном ритуале утреннего одевания или вечернего раздевания августейших особ было одновременно честью и обязанностью для царедворцев.

ХХ век превратил исполнительниц стриптиза в культовых поп-героинь. Имена Маты Хари, уже упомянутой Жозефин Бейкер (кстати, участницы французского Сопротивления в годы Второй мировой войны), Диты фон Тиз, Бетти Пейдж, Лили Сен-Сир известны, пожалуй, всем, кто интересовался историей «низкой» культуры последнего столетия, пусть даже ни разу не побывав при этом на стриптиз-шоу.

По степени растворения в массовой культуре сравниться со стриптизом могут, наверно, разве что Джеймс Бонд, Микки-Маус и рок-музыка. Даже в целомудренном СССР стриптиз если и осуждали, то крайне соблазнительно («Шарф срывает, шаль срывает, мишуру. / Как сдирают с апельсина кожуру. / А в глазах тоска такая, как у птиц. / Этот танец называется «стриптиз», — писал Андрей Вознесенский, в отличие от большинства сограждан видевший все это воочию). И то, что этому танцу придумали день рождения, — наверное, правильно. В конце концов, более или менее официальные дни рождения есть и у рок-н-ролла, и у агента 007, и у диснеевской супермыши. А, как писал в другом стихотворении все тот же Вознесенский, «У мира дьявольский аппетит. / Стриптиз бастует. Он победит!»