Ничего задорного

В конце января в Лас-Вегасе прошел праздник — ежегодный слет мастеров большого порно на AVN expo, знаменитой выставке, которая привлекает профессионалов, бизнесменов и любителей и заканчивается вручением AVN Awards — порно «Оскаров» в индустрии фильмов для взрослых. Социальные парадоксы этого явления — в материале портала iz.ru.

В этот раз героем церемонии стал 29-летний Маркус Дюпри, отхвативший аж четыре статуэтки и объявленный актером года. Номинирован Дюпри был вообще в 22 категориях, а AVN Awards до этого выигрывал уже дважды. И хотя приз не предполагает денежного вознаграждения, но это такой почет и престиж в порномире, что увешанный статуэтками Маркус сиял от счастья.

zadorno1 Актеры фильмов для взрослых Маркус Дюпри и Бриджит Би на вручении премии Adult Video News Awards Фото: Global Look Press/Hubert Boesl

Возможно, эта новость не произвела бы впечатления на нашу аудиторию, если бы Маркус Дюпри не был уроженцем России, а за звучным псевдонимом порноактера не скрывался бы бывший студент Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Алексей Маетный. И вот при таком раскладе всё становится значительно интереснее.

Кстати, надо сказать, скрываться — это вообще-то не про современных работников порносферы. Звучные псевдонимы берут себе практически все, но уже мало кто прячется и рассказывает маме, что работает на производстве, не уточняя каком. В фильмах для взрослых обычно снимаются молодые люди, многим начхать на общественное мнение, а кому-то как раз нравится эпатировать публику.

Более того, мир современной порнографии, особенно на Западе, становится всё более комфортным и защищенным изнутри. Профсоюзы, страховки, обязательные медицинские тестирования, защита прав, обязанности сторон, договоры, контракты — это бизнес с внушительным оборотом и своими законами, юридическими и негласными. Здесь, как в любой субкультуре, есть свои герои, неудачники и легенды. Хочет того обыватель или нет, но Линда Лавлейс, Рокко Сиффреди, Чиччоллина, Майкл Нинн, Макс Хардкор, Ларри Флинт, Саша Грей, Кэти Морган и другие становятся известны далеко за пределами индустрии фильмов для взрослых.

Однако вопросы «Почему?» и «Как?» приходят в порнографию остаются для «приличного общества» открытыми. Понятно, когда человек хочет стать ветеринаром или космонавтом. Это успокаивает и внушает доверие. Даже страсть современных детей к карьерам бизнесмена, банкира, модели или судьбе олигарха объяснима, хотя и вызывает вопросы. Но хотеть заниматься сексом с незнакомым партнером? Перед камерой? За деньги? Какой сбой в сознании и воспитании должен привести к таким странным мечтам? Тем более когда вы сначала зубрите международную экономику и право, а потом номинируетесь на приз как лучший актер в групповой сцене. «Наверное, в какой-то момент что-то пошло не так?» — думает обеспокоенный обыватель.

zadorno2 Мало кто из современных порнозвезд считает нужным скрывать свою профессию Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Rolf W. Hapke

Вряд ли так думают Маетный-Дюпри или, например, Ангелина Дорошенкова. Девушка тоже начинала с другого: школа с отличием, третье место в межрегиональной олимпиаде по избирательному законодательству в Твери, поступление в МГИМО, перспективы, образование, карьера, а в результате силикон, псевдоним и карьера порнозвезды. В институте засекли смелые эксперименты студентки, девушку немедленно отчислили, но она не растерялась и переехала в Барселону, где осела под опекой знаменитого воротилы порноиндустрии Пьера Вудмана. Теперь Гелю зовут Ally Breelsen, она регулярно снимается и, похоже, нечасто вспоминает свои олимпиады в Твери.

Психологи считают, что в порноиндустрию приходят как минимум по трем причинам: в поисках внимания, денег и из любви к сексу. Проститутка Люсиль из фильма Кшиштофа Кеслевского «Три цвета: Синий» наивно и с некоторым вызовом отвечает на вопрос, почему она занимается любимым делом на публике: «Потому что мне это нравится. Мне кажется, это всем нравится».

Всем — не всем, но оборот современного порнорынка в той же Америке составляет порядка $8-10 млрд в год. Кстати, это не так много, как может показаться. Но это бизнес, он зависит от рынка, и обвал DVD-продукции и кризисы привели к тому, что гонорары в порноиндустрии стали просто гонорарами, а не супердоходами. Сегодня порнозвезда уже не может с таким размахом, как знаменитая Дженна Джеймсон лет пятнадцать назад, сначала создать свой бизнес, а потом выгодно продать его за внушительную сумму. Сейчас доходы порноактеров в лучшем случае обеспечивают им сносное существование, а в худшем, заставляют поступаться статусом и совмещать съемки с проституцией и эскортом.

zadorno3 Дженна Джеймсон. К 2005 году доходы ее студии ClubJenna составили 30 миллионов долларов в год Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine

И всё равно в порноиндустрию манит и тянет всех подряд независимо от социального положения и статуса. Да, дочери звезды «Матрицы» знаменитого Лоуренса Фишборна Монтане Фишборн за её порнодебют предложили вполне внушительную сумму, которую актриса не афиширует, но признается, что гонорар был неплохой. Также девушка подтверждает, что её отец пришел в ужас и пытался выкупить весь тираж ххх-картины, но шедевр все-таки ушел в народ. Дочь лауреата и номинанта на премии «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» называет своим вдохновителем не отца, а Ким Кардашьян, чье утекшее в народ секс-видео спровоцировало волну подражателей.

Тогда многие поверили в свою звезду и пошли стучаться в двери ххх-продюсеров. Но сами по себе поиск острых ощущений и пренебрежение моралью еще не гарантируют успеха. Даже в порнографии для того, чтобы выбиться «в люди», необходимы харизма и везение. Морфеус, кстати, как в воду смотрел, когда хватался за голову, глядя на смелые опыты дочери. Монтана Фишборн все-таки скатилась до проституции и криминала, и теперь ее звезда мерцает в занюханном стрип-клубе Хьюстона.

Но какие бы риски ни преследовали профессионалов и любителей, порноиндустрия не разваливается. Здесь снимают фильмы в стиле гонзо-порно за несколько тысяч долларов и картины с внушительным бюджетом от полумиллиона до миллиона с лишним. Международный рынок определяет стандарты, но не отказывается от молодых и перспективных кандидатов со всего света. Наши люди уже везде. Mandy Dee, Дарья Макарова из Ленинграда заключила несколько выгодных контрактов, в том числе со знаменитой компанией Private. Cherry Gul, блондинка Юля из России многократно была номинирована на AVN Awards. Henessy Алина Еременко из Хабаровска получила AVN за «лучшую сцену с иностранными актерами». Всех и не упомнишь.

zadorno5 Alina Henessy, первая уроженка России, ставшая обладательницей премии «AVN Awards» Фото: youtube.com

Здесь кто-то сразу встает или скорее ложится под веб-камеры и тратится не на образование, а на силикон, а кто-то идет к порновершинам своим непростым путем. Кстати, женщиной года по версии AVN, разделившей триумф Маркуса Дюпри, тоже стала непростая девушка, уроженка Австралии Анджела Уайт, как её называют «порнозвезда, ученый и политик». Мисс Уайт окончила факультет гендерных исследований Мельбурнского университета, потом нашла себя в порнографии, а недавно стала кандидатом австралийской партии секса от штата Виктория. Борется за права работников индустрии и ограничения цензуры в своем нелегком деле и с умным видом рассуждает о том, что как актрисе ей «важно достичь эмоциональной связи со своими зрителями».

И потом уйти в порноиндустрию не означает отказаться от мечты. Любая старлетка ххх-фильмов знает, что чудеса случаются, и не только проститутки успешно выходят замуж, но и работницы порноиндустрии вытягивают свой счастливый билет, или красиво завязывают, или уходят в большой кинематограф. Да, нечасто, но повезло же Нине Хартли сняться у самого Пола Андерсона в «Ночах в стиле буги».

А в жизни итальянки Моаны Поцци было вообще всё подряд: и порнография, и съемки в детской программе, и 1% голосов, которые она набрала на выборах мэра Рима, и Харви Кейтель, и Роберт Де Ниро в любовниках, и съемки в мейнстримовских «Одиссее» и «Побеге из Бронкса».

zadorno4 Саша Грей, известная также своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки, объявила об окончании порнокарьеры в 2011 Фото: Global Look Press/ZUMA/Kay Blake

Кто-то снимается в «Калигуле», картинах Тинто Брасса и даже Стенли Кубрика. Кто-то, как Эшли Грин, становится дублером на съемках фильмов «Непристойное предложение» и «Основной инстинкт». Кто-то, как знаменитая Саша Грей, и вовсе улетает на орбиту Стивена Содеберга и превращается из порноактрисы в «Девушку по вызову».

Чего только не бывает. Послужит ли это утешением для отчаявшихся родителей, чей отпрыск улетел из коридоров вуза в мир хардкора, или нет, но, удивительное дело, и там и там работают совершенно обычные люди, которые получают зарплату и соблюдают правила ПДД. Да, не стоит обольщаться. Порноиндустрия, в которую приходят с красными дипломами или аморальными амбициями, остается порноиндустрией. Нишевой областью, которая не решает всех проблем общества, но хотя бы пытается не создавать новые и разбирается со старыми и собственными. Желательно, не теряя при этом человеческого лица. Иногда, кстати, вполне симпатичного.