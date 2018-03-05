Пантера на льду с Довлатовым

Лидером уикенда ожидаемо стала «Черная пантера». Голливудский комикс, по данным ЕАИС, заработал 277 млн рублей и довел общую кассу до 584 млн. Российская спортивная драма «Лёд» со сборами 101 млн сместилась на вторую строчку. Теперь на ее счету бокс-офис в 1,2 млрд рублей.

Но главной сенсацией недели стал успех другого российского фильма. «Довлатов» Алексея Германа – младшего сумел собрать за четыре дня рекордную сумму — более 88 млн рублей. Для сравнения, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, самый кассовый отечественный фильм в авторском сегменте, заработал лишь немногим больше (95 млн) за всё время проката.

— Необычная прокатная концепция «Довлатова» (всего четыре дня в кинотеатрах) полностью себя оправдала, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — По заверениям продюсеров, такой формат не был маркетинговым ходом, а скорее соответствовал ожиданиям от сборов. Но успех на Берлинском фестивале (фильм получил приз за выдающиеся художественные достижения. — «Известия») и реакция публики превзошли все ожидания индустрии. По просьбам кинотеатров и зрителей прокат фильма был продлен, а значит, еще как минимум неделю у зрителей будет возможность посмотреть картину Алексея Германа – младшего на большом экране. И совершенно точно у этой картины должен быть длинный прокат.

Кроме сборов «Довлатова», прошедший уикенд принес еще один приятный сюрприз. В топ-10 оказалось сразу шесть российских фильмов, из них четыре вошли в первую пятерку. Сразу после фильмов «Лёд» и «Довлатов» расположилась комедия от «Квартета И» «О чем говорят мужчины. Продолжение», добавившая в свою копилку 56 млн рублей (теперь там всего 284 млн). А на пятом месте — новый релиз, мистический криминальный триллер с Милошем Биковичем «За гранью реальности» с результатом в 50 млн. Две другие отечественные новинки недели — спортивная драма «Со дна вершины» и мелодрама «Купи меня» — собрали значительно меньше: 11 млн и 9 млн соответственно.

Не обошлось без достижений и в сегменте анимации. В топ-10 вошел канадский трехмерный мультфильм «Гномы в доме» (20 млн). А «Мэри и ведьмин цветок» от Хиромасы Ёнэбаяси (ученика Миядзаки) установил новый стартовый рекорд в российском бокс-офисе среди релизов в жанре аниме — 18 млн рублей за уикенд, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика».

— В праздничный уикенд в прокат выйдет несколько ожидаемых релизов, — сообщила Ольга Зинякова. — Один из них — фантастический фильм «Излом времени», который будет интересен и молодежи, и родителям с детьми. Фильм рассказывает о маленькой девочке, которая отправляется на поиски своего отца, бесследно исчезнувшего во время научного эксперимента. На большой экран выйдут сразу две российские комедии: «Я худею» от авторов «Горько», «Легенды № 17» и «Экипажа» (а значит, нас ждет не просто комедия, но глубокое и местами даже драматичное кино) и «Ну здравствуй, Оксана Соколова» — для тех, кто предпочитает юмор побрутальнее.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть драматический триллер «Пассажир» с Лиамом Нисоном и Верой Фармига, драму «Проект Флорида», за роль в которой Уиллем Дефо получил номинацию на «Оскар», и франко-бельгийский триллер «Ева» с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем.