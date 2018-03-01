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Шутки в сторону

На какие музыкальные альбомы февраля стоит обратить внимание
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Шутки в сторону
2018-02-28 13:22:23">
2018-02-28 13:22:23
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Последний месяц зимы был богат на музыкальные новинки. В лютые морозы, накрывшие почти всю Россию, было чем согреть душу — от ернического поп-рока «Мумий Тролль» и Franz Ferdinand до элегических раздумий о текущем моменте вновь ударившегося в «социалку» Бориса Гребенщикова. Портал iz.ru решил напомнить о самых интересных альбомах февраля — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

БГ

«Время N»

«Чтобы идти вперед и вверх, нужны мир и красота»
Рок-музыкант Борис Гребенщиков — о новом альбоме, путешествии из тьмы к свету, авторской умиротворенности и понятии дома

32-й «естественный» альбом «Аквариума», выпущенный, впрочем, под маркой БГ, стал второй частью задуманной трилогии (как пояснил Гребенщиков в интервью «Известиям», 16 песен для финала уже готовы и ждут записи). Строго говоря, в цикл вполне вписывается и вышедший семь лет назад «Архангельск» — Борис Борисович вновь политизирован, в помощь по музыкальной части снова призваны лучшие силы, от великого продюсера Брайана Ино (работавшего с U2, Coldplay, Talking Heads, а кроме того, сочинившего знаменитый «звук Windows» для Microsoft) и Ричарда Томпсона из легендарной фолк-группы Fairport Convention до менее известных широкой публике сессионных виртуозов Би Джей Коула, Джереми Стейси и Мела Коллинза. Смутившая многих заглавная песня являет собой редкий пример органичного использования обсценной лексики (в отличие от натужно матерящихся молодых, у 65-летнего БГ бранное слово стоит точно на своем месте) и, скорее всего, войдет в канон «Аквариума». А потусторонний болгарский хор на «Сякухачи» и почти пародирующие известную композицию Led Zeppelin струнные на «Соли» (справедливее было бы назвать ее «Кашемир») и вовсе ласкают слух.

«Мумий Тролль»

«ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД»

«Каждый наш альбом — это своеобразный аудиодневник»
Лидер группы «Мумий Тролль» — о целительной силе природы, дальневосточном фестивале, русском рэпе и амурском тигре

Любой новый альбом МТ становится событием — даже если о нем благополучно забывают спустя пару месяцев после выхода. Увы, скорее всего такая судьба предстоит и этому, несмотря на всю «Милоту». Сплошные заглавные буквы в названии должны, очевидно, подчеркнуть важность новой работы — и для Ильи Лагутенко, и для поклонников. Поклонники останутся довольны — предъявленный материал до ноты соответствует тому, что ожидают подбирающиеся к пятому десятку фанаты «Морской» и «Икры». Мяукающий «мальчуковый» вокал, гитарные партии, до боли напоминающие Pulp четвертьвековой давности, и отполированный «импортный» звук (записывался альбом, понятно, в Лондоне) — всё на месте. Как и фирменные лагутенковские «шутки юмора» — но если в конце 1990-х они выгодно выделялись на фоне унылой звериной серьезности тогдашнего «русского рока», то спустя два десятка лет все эти «межгалактические романтики» и «дюймовочки все золушки» слушаются (и, увы, смотрятся — всё же Лагутенко скоро стукнет 50) довольно вымученными. 

Franz Ferdinand

Always Ascending

«Самая важная штука — это кто ты здесь и сейчас»
Бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер — о планах группы, российской публике и статусе живой легенды

Самая жизнерадостная группа Шотландии вернулась с обновленным составом (ушедшего два года назад гитариста Ника Маккарти заменили сразу два музыканта, Дино Бардо на гитаре и Джулиан Корри на клавишных), новым альбомом и относительно новым звучанием. Разумеется, треки почти клубного формата были у Franz Ferdinand и раньше — достаточно вспомнить хотя бы Take Me Out с их первого альбома, в 2004 году звучавшая, кажется, на любой модной молодежной тусовке от Глазго до Москвы. Но Always Ascending Алекс Капранос со товарищи перешли на новый уровень — теперь в их бодрых и всё более ироничных песнях слышны отголоски самого настоящего диско. Нахальства (в хорошем смысле) явно добавила недавняя коллаборация с ветеранами арт-попа Sparks: братья Мэйлы никогда не стеснялись использовать в своих песнях даже самые сомнительные элементы поп-культуры, отыграв за свою почти полувековую карьеру во всех жанрах, от глэм-рока до кабаре.

Simple Minds

Walk Between Worlds

Кремль, Kraftwerk, 3D
Немецкие электронщики устроили мультимедийное шоу в сердце Москвы

Земляки и старшие товарищи Franz Ferdinand (обе группы родом из Глазго) последние четверть века достойно поддерживали репутацию «крепких середняков» — после грандиозного успеха их альбомов 1980-х, когда Simple Minds всерьез конкурировали с U2, Depeche Mode и INXS, было, вероятно, несколько обидно. Всё же Джим Керр с коллегами продолжали выпускать достойные песни, периодически позволяя себе умеренные эксперименты, но в целом сохраняя выработанное еще три десятилетия назад балансирующее на грани арт- и поп-рока звучание. Новая работа вряд ли вернет их на стадионы, но, возможно, добавит поклонников из числа подросших детей старых фанатов. Открывающая альбом композиция Magic, с танцевальным ритмом и эпическим рефреном, цепляет практически с первых же секунд, а электронная The Signal And The Noise напоминает о самом раннем периоде творчества Simple Minds — и парадоксальным образом звучит на редкость современно для 2018 года. 

Femi Kuti

One People One World

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Юбилейный фестиваль подтвердил верность традициям

Афробит, к сожалению, не особо известен в России — что, учитывая любовь многих жителей нашей «неритмичной страны» к таким стилям, как реггей и хип-хоп, вызывает удивление. Новый альбом нигерийского саксофониста Феми Кути, старшего сына легендарного африканского бунтаря и, собственно, изобретателя афробита Фелы Кути — отличный повод познакомиться с этой зажигательной музыкой. Придуманный «черным президентом» (как называли папу Фелу на родине) синтез западноафриканских джуджу и хайлайфа с американским фанком и соулом, благополучно собирает аудиторию по всему миру уже полвека. Подобно отцу, Феми Кути обличает в своих песнях коррупцию и прочие социальные беды родной страны, но не понимающим пиджина слушателям, пожалуй, будет достаточно и одной музыкальной составляющей: лаконичная фразировка духовых, необычные для европейского уха, но привязчивые мелодии и, конечно, невероятная энергия настоящих африканских ритмов.

Laurie Anderson / Kronos Quartet

Landfall

Консервативная светомузыка
Консервативная светомузыка
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Немного серьезности в такие холода не помешает — тем более что первая совместная работа знаменитой авангардной скрипачки Лори Андерсон и не менее легендарного в кругах ценителей современной «серьезной» музыки струнного «Кронос-квартета» посвящена природному катаклизму. Цикл из 30 композиций был сочинен Андерсон как воспоминание о пережитом ею во время урагана «Сэнди» 2012 года. Странные, атональные пассажи струнной секции и виртуозные соло 70-летней Лори занимают 30 треков, скрупулезно фиксирующих едва ли не каждый час бедствия. Ближе к финалу цикл начинает напоминать поминальную молитву — кадиш по смытым в море и погибшим под завалами от печальной пожилой женщины, которой удалось спастись. Непростая и никак не «легкая» музыка, но, безусловно, заслуживающая внимания не только любителей авангарда, но и тех, кому просто интересно узнать о том, что лежит за пределами рока и прочих популярных жанров.

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