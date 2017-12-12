14 декабря группа «Мумий Тролль» отметит 20-летие одного из своих первых альбомов — «Морская». Накануне юбилейного концерта с фронтменом коллектива Ильей Лагутенко встретился корреспондент "Известий".

— Ваш концерт — подарок для тех, кто не попал на весенние выступления группы? Не понаслышке знаю, что многие ваши преданные поклонники не потянули слишком дорогие билеты на пафосную площадку.

— Не понаслышке знаю, что билеты на оба весенних концерта были проданы задолго до начала. Кроме того, этой осенью наши поклонники отмечают еще и юбилей альбома «Икра», ему тоже 20 лет. Так что мы не смогли игнорировать этот факт, да и предновогоднее настроение никто не отменял. А поверить в светлый Новый год и исполнение желаний лучше всего получается под песни «Мумий Тролля» (смеется).

— Кроме «Морской» на концерте прозвучат песни из нового альбома «ВостокXСеверозапад», который выйдет в начале 2018-го. Что значит это название?

— Это курс такой. Мы понемногу представляем песни из нового альбома, который уже начали экранизировать — вышли клипы на песни «Не помню зачем», «Отв. за Романтику». А совсем недавно американский художник-аниматор и иллюстратор Гэри Бейсман представил свое тревел-видео, снятое во Владивостоке на фестивале V-ROX. Музыкальным сопровождением для него стала новая песня «Ой».

Специальная часть концерта также будет посвящена альбому «Икра». Она предваряет проект следующего года под названием «(черная)ИКРА» и включает в себя переиздание альбома на черном виниле — в оригинале обложка и пластинка были белыми — и модную коллекцию.

лагутенко 1 Илья Лагутенко Фото: ТАСС/Сергей Бертов/Интерпресс

— Песня «Ой», о которой вы сейчас сказали, считается продолжением хита «Владивосток 2000». Уверена, что те, кто еще не успел ее послушать, будут ждать от вас того же драйва и буйства.

— «Владивосток 2000» 20 лет назад был песней-иллюстрацией к владивостокским, не самым романтичным реалиям 1990-х. Вообще каждый наш альбом — это своеобразный аудиодневник, отражающий мое отношение к тому, что происходит вокруг, к времени и событиям. Времена и эмоции изменились, а значит, стали иными и песни.

— Каждый ваш концерт всегда проходит со своей «фишкой». Чем удивите в этот раз?

— Публика любит наших известных специальных гостей, но в этот раз в программе будет место для коллаборации нескольких молодых видеохудожников, представивших свое мнение об альбомах «Морская» и «Икра».

— Недавно общалась с вашим коллегой Максимом Покровским, который сказал, что рок-музыка сейчас не так актуальна и модна, как, скажем, в начале 2000-х. И это правда. Вы согласны с тем, что молодежь в наше время захватили рэп-исполнители и, возможно, поп-музыка?

— Сегодняшнему молодому поколению слушателей есть из чего выбирать во многом благодаря развитию технологий и способов распространения музыки. Обращать внимание на ярлыки и определения, что есть рок, а что нет, не имеет смысла, у каждой пятилетки свои герои. Для меня сегодняшний «лэптоп-рэп» — больше рок, нежели Лепс, перепевающий Элиса Купера.

— И всё же, как вы относитесь к новым течениям, может быть, кого-то выделяете? Не хотите ли сделать дуэт «Мумий Тролля» и Фараона, к примеру? Кстати, в песне «Медведица» можно услышать своеобразный ироничный рэп, а значит, вы в некотором смысле были первыми.

— Рад, что вы «догнали» шутку с рэпом в «Медведице». Но для меня первым был Константин Кинчев, благодаря его песне «Меломан» я узнал, что такое рэп. Мне было тогда еще меньше лет, чем Хаски или Фараону (смеется).

— Вы занялись организацией международного фестиваля V-ROX во Владивостоке. Зачем вам это?

— Фестиваль — это шанс показать свою музыку интернациональной аудитории, лично познакомиться с фестивальными промоутерами со всего мира, известными продюсерами. Мы делаем его на энтузиазме нашей небольшой фестивальной командой, при поддержке администрации города. Все концерты бесплатны для публики, для молодых музыкантов из разных российских городов.

Цель V-ROX — рассказывать о Приморье и Владивостоке как во всем мире, так и в России, ведь многие знают о моем родном городе лишь то, что он где-то очень далеко. Помимо музыкальной части я пытаюсь знакомить публику и с современными художниками, предпринимателями креативной индустрии, нестандартным кинематографом. Мне хотелось, чтобы эти мои инвестиции все-таки расширили кругозор местной публики, научили ее мечтать и заглядывать подальше за пределы горизонта.

— В свое время у группы «Мумий Тролль» был потрясающий симфонический концерт в «Гостином дворе», где вы шикарно исполнили Жака Бреля — «Когда ты уйдешь». Есть задумка повторить или сделать что-то подобное еще раз?

— Повторять пройденное — не мой конек. В следующем году мы представим специальную программу «Вечерний чай». Это будет камерное событие для настоящих любителей музыки, но без симфонического оркестра.

— Как поживают тигры? Вы ведь активный защитник дальневосточной природы.

— Не устаю говорить о том, что мы должны жить в гармонии с природой и всеми ее полноправными обитателями. Для этого нужно с детства приучаться относиться ко всем «жителям» глобальной экосистемы уважительно. Мы стараемся в этом направлении работать.

Несколько лет назад совместно с Русским географическим обществом выпустили книгу-трилогию «ТигрИные истории». В ней стишок о тигрятах для самых маленьких, сказка-былина для детей школьного возраста и рассказ о том, как живется тиграм сегодня на Дальнем Востоке. И даже в процессе работы над книгой приходилось менять некоторые статистические данные — поголовье тигров и леопардов, живущих в дикой природе, увеличилось за это время, и это не может не радовать.

— Живете вы в Лос-Анджелесе, росли во Владивостоке, работали практически везде. Где все-таки ваш дом сегодня?

— Владивосток – город, который меня сформировал, моя самоидентификация. Город, где появилась группа «Мумий Тролль» и были написаны первые песни. Тихий океан определяет мою целостность. Мне часто приходится перемещаться между мегаполисами, чтобы воплотить в жизнь амбициозные фестивальные планы.

В этом году Токио стал моим вторым домом. Я участвовал в подготовке части программы «Русских сезонов», где помимо Мариинки и Большого была впервые представлена современная электронная сцена. Это первый шаг, потом, надеюсь, «народная дипломатия» даст свои плоды.

Справка «Известий»

Музыкант, поэт, певец Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года. Внук архитектора, Героя Социалистического Труда Виталия Лагутенко. Окончил Дальневосточный университет по специальности «Страноведение». В 1983 году организовал группу «Мумий Тролль». Почетный гражданин Владивостока, представитель России в Международной коалиции по защите тигров.