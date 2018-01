Названы 50 лучших песен 2017 года

Журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших песен прошедшего 2017 года.

Так, по версии журнала, лучшей композицией стала песня британца Гарри Стайлса Sign of the Times.

На втором месте расположилась новозеландская певица Лорд с песней Homemade Dynamite. Замыкает тройку лидеров рэпер Кенрик Ламар с композицией Humble.

Также в пятерку лучших песен попала композиция Bodak Yellow певицы Карди Би (Белкалис Альманзар) и Lights of Home группы U2.

Топ-10 вошли: Despacito испаноязынх исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки,

Bad and Boujee (группа Migos и Лил Узи Верт), Feel It Still (рок-группа Portugal. The Man), Lust for Life (певица Лана Дель Рей и The Weeknd).

1 января портал iz.ru опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года. Замыкает десятку лидеров по заработанным в прошедшим году средствам группа Metallica с годовым доходом в $66,5 млн.