Кремль, Kraftwerk, 3D

Впервые Kraftwerk выступили в России 14 лет назад, но и тогда, и сейчас они приехали вовремя. Группа, созданная западногерманскими студентами Академии искусств Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером в 1968 году, когда весь мир был настроен на волну The Beatles и The Rolling Stones, сразу же выбрала иной путь. Kraftwerk стали законодателями электронной музыки — саундтрека будущего.

Именно это и позволяет группе безнаказанно морочить публике голову с конца 1980-х годов прошлого века, обещая новый альбом. Впрочем, преданная аудитория Kraftwerk охотно довольствуется проверенным материалом.

В фойе «кремлевского» концерта отчетливо звучала английская и немецкая речь — иностранные гости такое событие пропускают редко, а кто-то, вроде самого известного поклонника группы 46-летнего британца Пола Уилкинсона, специально приехал в Москву, чтобы побывать на Kraftwerk в 186-й (!) раз.

Одна из самых влиятельных групп в истории популярной музыки в этом году разменяет шестой десяток, но на отсутствие молодых поклонников не жалуется. Сидевшие по соседству с обозревателем «Известий» молодые люди всерьез обсуждали — присутствовал ли на концерте выступавшего в 2001 году в Кремлевском дворце Эрика Клэптона Леонид Ильич Брежнев. Вошедшего в раж в середине концерта юношу его товарищ привел в чувство, легонько шлепнув по макушке картонными 3D-очками.

Название нынешнего тура Kraftwerk «3D концерт 2018» говорит само за себя. 18 песен сет-листа плотно охватывают всю историю Kraftwerk, и эта программа за редким исключением во всех странах мира неизменна.

Получив в фойе очки в красном сувенирном конверте с логотипом группы, зрители отправились в путешествие в компании Ральфа Хюттера (единственного участника первоначального состава), Фрица Хильперта, Хеннинга Шмица и Фалька Гриффенхагена.

Стоящие за синтезаторами участники Kraftwerk неподвижно отбрасывали тени на экран, на котором трехмерное изображение плавно переносило зрителя в знакомые места: отправляло в кабину космического корабля во время композиции SpaceLab, загоняло на велотрассу в Tour de France, мотыляло по гламурным кулуарам на The Model и заставляло тревожно вглядываться в символы радиации и траектории атома на Radioactivity.

Конечно, не обошлось и без Autobahn, наверное, одной из самых известных и любимых публикой композиций Kraftwerk. На обложке одноименной пластинки 1974 года маленький «Фольксваген-жук», принадлежавший Ральфу Хюттеру, плыл навстречу «Мерседесу» Флориана Шнайдера, и только богатое воображение могло нарисовать дальнейший ход событий.

Прошли годы. Редко кто из поклонников Kraftwerk, оказавшись за рулем взятой напрокат машины и впервые выехав на реальный европейский автобан, не ставил милую сердцу композицию. На концерте же на просторы немецких скоростных трасс перенесло трехмерное изображение, и 3D-автомобили выглядели порой не менее убедительно, чем парящая надувная свинья в шоу Pink Floyd.

Не обошлось и без The Robots — единственного номера, на котором фосфорицирующие Kraftwerk уступают место «краснорубашечно-черногалстучным» киборгам, отчетливо повторяющим по-русски: «Я твой слуга, я твой работник».

Среди посетивших Кремль в этот вечер был и лидер московской группы «Центр» Василий Шумов, в конце 1980-х одним из первых трансформировавший идеи немецких электронщиков на территории CCCР. В предыдущий раз Шумов видел Kraftwerk в 1998 году на сцене зала Palladium в Лос-Анджелесе.

— Тогда на сцене было четыре небольших экрана и много аппаратуры. Программа осталась почти без изменений, зато на смену пришел один большой экран и стерильная сцена, — рассказал «Известиям» Василий Шумов. — Видеоряд тот же, но в 3D, на примере Kraftwerk можно отчетливо наблюдать развитие мультимедиа за последние 20 лет.