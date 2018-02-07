Позвольте им петь

Один из старейших и известнейших песенных конкурсов мира начался 6 февраля в итальянском Сан-Ремо. Конкурс дал стремительный старт карьере многих певцов как внутри Италии, так и за ее пределами. Ежегодно песенный фестиваль на Лигурийском побережье проводится в начале февраля, погода в это время года в курортном городке редко превышает 15 градусов. История и традиции одного из главных музыкальных событий Европы — в материале iz.ru

Лигурийские мотивы

История конкурса берет свое начало с 1951 года. В послевоенные годы в Италии происходило то, что позже будет принято называть «экономическим чудом»: по темпам роста она обгоняла все европейские страны. Бурный расцвет переживали не только автомобилестроение и легкая промышленность, но и эстрада. Среди предложений по оживлению репутации Сан-Ремо после режима фашистской диктатуры прозвучала идея о создании музыкального фестиваля.

Первый раз его проводили в конце января. Было всего три участника, которые исполнили в общей сложности 20 песен: сестры-близнецы Фазано, Акилле Тольяни и Нилла Пицци, которая и стала победительницей. По телевидению транслировать конкурс стали лишь спустя четыре года.

После третьего фестиваля правила участия видоизменились: каждую песню с разными аранжировками исполняли двое певцов. В 1958 году на фестивале дебютировал Доменико Модуньо — будущая легенда итальянской эстрады и автор хита Volare, или Nel blu dipinto di blu. Победа на конкурсе стала поворотным моментом его карьеры. В том же году Модуньо стал обладателем двух премий «Грэмми» в номинациях «Лучшая песня» и «Самая продаваемая запись года». Выступая с этой песней на «Евровидении», Модуньо пришлось дважды выходить на сцену из-за проблем с трансляцией в некоторых странах. К слову, именно фестиваль Сан-Ремо стал прародителем этого конкурса и вдохновил его создателей на поиск талантов по всей Европе.

Domenico Modugno Доменико Модуньо, 1958 год Фото: youtube.com

Впрочем, на «Евровидении» итальянцы побеждали лишь дважды: в далеком 1964 году первое место заняла Джильола Чинкветти, в 1990 году победу одержал Тото Кутуньо. Чинкветти на тот момент было всего 16.

Впоследствии она неоднократно становилась финалисткой обоих конкурсов. В 1985 году певица вновь выступила на итальянской ривьере, став третьей. Через три года она повторила свой триумф в Сан-Ремо в дуэте с Доменико Модуньо, а в 1974-м заняла серебро «Евровидения», уступив первое место группе ABBA.

На «Евровидении» Модуньо стал третьим, уступив французу Андре Клаво. На следующий год он вновь выступил в Сан-Ремо уже с новым хитом Piove и вновь одержал победу. В общей сложности он выступил в Сан-Ремо 11 раз и четыре из них стал финалистом конкурса. Его рекорд повторил Клаудио Вилла, который побеждал там в 1955, 1957, 1962 и 1967 годах.

Итальянский знак качества

В 1960-е годы фестиваль становится знаковым, и сюда начинают приезжать не только со всей Италии, но и со всей Европы. Именно Сан-Ремо в 1961 году стал отправной точкой карьеры Адриано Челентано. В это время Челентано проходил военную службу, и чтобы он появился на сцене, увольнительную подписывал лично министр обороны.

Исполненная им песня Ventiquattromila baci заняла второе место: в жюри сочли невежливым, что во время выступления он поворачивался спиной к залу. Но, несмотря на это, композиция вошла в топы музыкальных чартов. Челентано был и остается частым гостем фестиваля, но победить ему удалось лишь единожды — в 1970 году на юбилейном 20-м фестивале. Он выступал вместе с супругой Клаудией Мори.

Adriano Celentano Claudia Mori Адриано Челентано и его жена Клаудиа Мори выиграли музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в 1970 году Фото: commons.wikimedia.org

В 1967 году конкурс был омрачен трагедией: Далида выступала со своим женихом — молодым итальянским певцом и композитором Луиджи Тенко. Но их песня Ciao amore ciao («Прощай, любовь, прощай») заняла лишь 12-е место, и жюри исключило дуэт из конкурса.

Вечером того же дня после оглашения результатов голосования Тенко был обнаружен мертвым в гостинице. В посмертной записке он написал, что пошел на самоубийство в знак протеста против решения комиссии. Спустя месяц после его смерти Далида совершила попытку суицида, но ее успели спасти.

Всё в том же 1967 году на фестиваль приехали Сонни и Шер. Впервые среди участников оказался человек из-за железного занавеса — Анна Герман, но выступила она неудачно и в финал не прошла. Спустя несколько месяцев певица попала в тяжелую аварию: автомобиль влетел в бетонное заграждение и ее выбросило через лобовое стекло.

Спустя десятилетие, в 1977-м, фестиваль переехал из казино Сан-Ремо в театр «Аристон», где проводится по сей день.

Время новых открытий

Звезда итальянской эстрады Аль Бано долго обивал пороги Сан-Ремо. Сперва его не брали на конкурс, затем дважды его выступление оставалось незамеченным на конкурсе молодых артистов, пока наконец в 1982 году он не выступил со своей женой Роминой Пауэр, исполнив песню Felicita, которая прославила и озолотила семейный дуэт. Но любовь слушателей не гарантировала победу на фестивале — песня заняла второе место, а победить они смогли спустя год уже с другой композицией. Дуэт выпустил в сумме около 20 альбомов. В 1999 году пара развелась, но время от времени Аль Бано и Ромина дают совместные концерты.

С 1984 года конкурс песни проводится в двух категориях: в группе «Биг» выступают именитые исполнители, а молодые певцы соревнуются в номинации «Новые голоса». Победители этой категории в разные годы получали право представлять Италию на «Евровидении».

Открытием Сан-Ремо в те годы стал юный Эрос Рамазотти. Он победил в конкурсе молодых исполнителей в 1984 году. Спустя два года молодой певец уже перешел в категорию «тяжеловесов» итальянской эстрады и выпустил альбом, ставший платиновым в Швейцарии. После победы на фестивале Рамазотти отправился в СССР, где проходил концерт «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

Шоу вела Алла Пугачева, а на следующий год она сама отправилась на итальянский фестиваль. Хиты Сан-Ремо отдельными номерами крутили в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» на Центральном телевидении. С начала 2000-х итальянские звезды регулярно приезжают в Москву с концертной программой «Сан-Ремо в Кремле».

Сейчас фестиваль Сан-Ремо по-прежнему остается стартовой площадкой для молодых итальянских исполнителей. Новые голоса тут открывают каждый год, но не забывают и традиции. Обычно на открытии собирается весь цвет не только итальянской, но и мировой эстрады. Но в этом году организаторы решили отступить от правил и обойтись без иностранных гостей — участники также исключительно итальянцы.

эрос Эрос Рамазотти на 66-м фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо Фото: TASS/ZUMA/Alessandro Tocco

Внутри страны к этому событию приковано колоссальное внимание. Учитывая, насколько огромна зрительская аудитория, организаторы подходят к выбору песен со всей строгостью. Опасаются возможной политической агитации в преддверии очередных парламентских выборов.