Любимая Золушка советской эстрады

В Москве после продолжительной болезни в возрасте 67 лет скончалась известная советская и российская певица Людмила Сенчина. Ее имя миллионы телезрителей впервые услышали и запомнили после того, как она исполнила «Песню Золушки» на одном из новогодних «Голубых огоньков». Портал iz.ru вспомнил, каким был путь к славе для одной из самых обаятельных артисток советской эстрады.

Любовь к сцене

Будущая певица родилась в 1950 году в украинском селе Кудрявское, в семье сельской учительницы и культработника. Вскоре ее отец стал директором местного дома культуры — именно он и вывел девочку на сцену. Правда, играла она эпизодические роли в любительских спектаклях.

В десятилетнем возрасте, переехав с родителями в Кривой Рог, девочка поступила в кружки музыки и пения и продолжила участвовать в самодеятельных спектаклях. Тогда же, в начале 1960-х, в кинозалах Советского Союза гремел фильм «Шербурские зонтики» с Мишелем Леграном — увидев его, Людмила Сенчина окончательно решила стать актрисой. Окончив школу, она отправилась в Ленинград, чтобы поступить в музыкальное училище.

сенчина1 Людмила Сенчина во время выступления Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Девушка выбрала отделение музыкальной комедии в Музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Но, когда приехала, выяснилось, что к началу вступительных экзаменов она опоздала. Сенчина не растерялась — поймала в коридоре одного из членов приемной комиссии, уговорила его прослушать подготовленную ею программу. Услышав голос Сенчиной, преподаватель допустил ее к следующему туру, и в училище Сенчина благополучно поступила. Возможно, именно эта ее жизнерадостная энергия, настойчивость и вера в лучшее в людях и в жизни не только помогли ей добиться успеха на эстраде, но и принесли любовь многочисленных зрителей.

Шаг на эстраду

В 1970 году, сразу после окончания училища, Сенчина была приглашена на работу в Театр музыкальной комедии там же, в Ленинграде. В этом театре за несколько лет молодая одаренная артистка, обладавшая к тому же яркой и одновременно хрупкой красотой, сыграла множество ролей.

Появлялась Сенчина и в кино, сыграв в том числе в фильмах «Волшебная сила», «Шельменко-денщик» и «После ярмарки». Поворотной в ее карьере стала роль в фильме «Вооружен и очень опасен», который стал лидером советского проката — в том числе и благодаря Сенчиной, блеснувшей в эффектной любовной сцене.

сенчина2 Людмила Сенчина на занятиях в балетном классе в Ленинградском театре музыкальной комедии Фото: РИА Новости/удольф Кучеров

Правда, в середине 1970-х из театра ей пришлось уйти — у труппы появился новый главный режиссер, сработаться с которым артистка не смогла. Она уволилась и решила попробовать себя в эстрадных выступлениях. Как выяснилось, это был шаг к поистине всенародной славе.

Визитная карточка

Чтобы восхитить и заразить своим искрящимся обаянием миллионы телезрителей, Сенчиной хватило одного-единственного номера. На одном из новогодних «Голубых огоньков», которые по традиции смотрела вся страна, Сенчина исполнила «Песню Золушки». Сама она при этом петь ее не очень хотела, но режиссер оркестра, с которым работала артистка, настаивал, и она согласилась.

«Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне», — пропела светловолосая, изящная Сенчина своим хрустальным юным голосом. И на следующий день проснулась знаменитой.

сенчина 3 Съемка телепередачи «Голубой огонек» Фото: ТАСС/С.Герасимова

В 1970–1980-х годах она не раз становилась лауреатом популярного конкурса исполнителей «Песня года», но ее талантом восхищались не только на Родине. В 1974 году она получила «Золотую лиру» в Братиславе, в 1975-м — Гран-при на музыкальном фестивале в Сопоте.

На смену юношеской «Песне Золушки» пришел романс из «Дней Турбиных» — лиричный, пронзительный, печальный и одновременно очень светлый. Строчкам о том, как «белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума» вместе с ней подпевала вся страна. А за «Белой акацией» последовала «Любовь и разлука», написанная Исааком Шварцем на стихи Булата Окуджавы.

Встреча с Леграном

За время своей карьеры Людмила Сенчина успела поработать вместе с главными звездами и мэтрами советской эстрады: Александрой Пахмутовой, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и даже рок-звездой 1980-х Игорем Тальковым. Людмила Сенчина трижды была замужем, ее третьим мужем стал известный музыкант и режиссер Стас Намин.

Но, возможно, главная творческая встреча состоялась во время одного из московских концертов Сенчиной. По стечению обстоятельств его посетил Мишель Легран — оскароносный композитор и певец, обладатель многочисленных международных наград, работавший с главными голливудскими звездами.

сечина 4 Встреча Людмилы Сечиной с Мишелем Леграном Фото: ТАСС/Смольский Сергей

Он был так восхищен голосом певицы, что предложил ей записать совместную пластинку. И вскоре фирма «Мелодия» выпустила их совместную запись с песнями из «Шербурских зонтиков» — тех самых, с которых для юной Людмилы Сенчиной началась любовь к эстраде.

Любовь и разлука

В последние годы Людмила Сенчина вместе со своим мужем и продюсером Владимиром Андреевым жила в Петербурге. Она активно участвовала в различных музыкальных проектах, появлялась на телевидении. В 2003 году были записаны сборники ее лучших песен: «Золушка» и «Любовь и разлука».

О смерти певицы сообщил ее супруг, Владимир Андреев, утром 25 января, отметив, что последние полтора года она тяжело болела.

Людмила Сенчина — заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Российской Федерации.