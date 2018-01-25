Пресняков-старший назвал Сенчину приветливым и искренним человеком

Певец Владимир Пресняков – старший охарактеризовал Людмилу Сенчину как приветливого и искреннего человека. Своим мнением он поделился с телеканалом «Звезда». Он также назвал артистку «простой, хорошей, красивой, своей» певицей, лишенной «всякой артистической позы».

«Не знаю, был ли человек в нашем не всегда искреннем мире, который мог бы относиться к ней равнодушно. Все ее очень любили», — сказал певец и друг исполнительницы.

Людмила Сенчина скончалась утром в четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Причина ее смерти на данный момент неизвестна. О кончине народной артистки сообщил ее муж Владимир Андреев.