Резник назвал уход из жизни Сенчиной невосполнимой утратой

Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник в эфире радиостанции назвал уход из жизни артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.

Он отметил, что Людмила Сенчина была светлым человеком, одним «из самых светлых людей на нашей эстраде». Поэт добавил, что в 1969 году поручил ей спеть песню «Золушка», которая впоследствии стала ее главной песней.

«Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи», — приводит слова Резника телеканал «Звезда».

Народная артистка России Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни утром в четверг, 25 января, в 8:30 в одной из больниц Санкт-Петербурга. Где и когда состоится прощание с певицей, пока не сообщается.