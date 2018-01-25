Скончалась российская певица Людмила Сенчина

Российская певица и актриса Людмила Сенчина скончалась в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мужа артистки. Народной артистке было 67 лет.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал ее продюсер Владимир Андреев.

Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде. Сенчина стала известна как исполнительница песни «Золушка» на «Голубом огоньке».