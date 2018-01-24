Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин

Известная американская писательница Урсула Ле Гуин скончалась в США на 89-м году жизни.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на ее сына Тео.

По его словам, Ле Гуин умерла 22 января в своем доме в Портленде, штат Орегон. Сын писательницы не назвал причину смерти матери, однако заявил, что она плохо себя чувствовала в последние несколько месяцев.

Наибольшую известность писательнице принес цикл фантастических романов о Земноморье, в том числе «Левая рука тьмы» и «Волшебник Земноморья».