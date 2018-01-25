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Памяти Людмилы Сенчиной

Известная певица скончалась в Петербурге в возрасте 67 лет
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Фото: РИА Новости/Рыбаков
Известная российская певица Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Людмила Сенчина приобрела широкую популярность после исполнения «Песни Золушки», а также многочисленных романсов и песен из кинофильмов
Фото: ТАСС/С. Герасимов
Супруг и продюсер певицы Владимир Андреев рассказал журналистам, что она скончалась после продолжительной болезни. На фото: Сенчина на съемках телепередачи «Голубой огонек» в 1975 году
Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров
Людмила Сенчина на занятиях в балетном классе в 1974 году
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Она неоднократно становилась лауреатом конкурса «Песня года»
Фото: ТАСС/В. Григорович
Одной из визитных карточек певицы стал романс «Белой акации гроздья душистые» из кинофильма «Дни Турбиных»
Фото: ТАСС/Виталий Данильченко
Помимо концертной деятельности Людмила Сенчина снималась в кино и вела телевизионные передачи
Фото: ТАСС/Рудольф Кучеров
Людмила Сенчина в Ленинграде в 1974 году
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Певицы Эдита Пьеха и Людмила Сенчина во время юбилейного концерта Эдиты Пьехи в 2007 году
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Людмила Сенчина во время выступления на вечере памяти Валентины Толкуновой в 2010 году
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