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Кобзон о Сенчиной: «Золушка покинула нас»

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Народный артист Иосиф Кобзон выразил сожаление в связи с кончиной талантливой, оригинальной и красивой певицы Людмилы Сенчиной.

«Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен», —цитирует «РИА Новости» Кобзона. Певец выразил сожаление, что исполнительниц, подобных Сенчиной, на российской эстраде сегодня нет.

Кобзон также вспомнил, каким человеком была певица. «Красивая, талантливая, добрая душа, которая радовала нас своими изысканными и обаятельными песнями. Молча, тихо, без шума покинула нас», — отметил певец.

По словам артиста, все песни Людмилы Петровны, «хоть и было их не так много, запоминающиеся, нежные и популярные», пишет Утро.ru.

Напомним, Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. После окончания обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде. Сенчина стала известна как исполнительница песни «Золушка» на «Голубом огоньке».

Народная артистка Сенчина скончалась в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

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