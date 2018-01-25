Планетарный Башмет

Фестиваль «Пятьдесят лет на альте», посвященный собственному 65-летию, Юрий Башмет открыл грандиозным гала-концертом. Со свойственной ему щедростью народный артист СССР представил три отделения, каждое из которых «тянуло» на самостоятельный вечер. Из Концертного зала имени Чайковского счастливые почитатели маэстро расходились глубоко за полночь.

65 лет Башмету исполнилось как раз в день концерта, 24 января. С утра и до вечера юбиляр репетировал, затем выступал. Такой режим для него норма.

— Я всегда отмечаю день рождения и Новый год концертом. И если в эти дни я не на сцене, то как будто и праздников не было, — поделился альтист с «Известиями».

Праздник для зрителей начался уже на парадной лестнице Концертного зала имени Чайковского. Гостей встречали Башметы — маэстро предстал в виде картонных фигур, опознаваемых по характерному профилю. Поднявшись в фойе, гости дивились раскидистому дереву и клоунам, украшавшим его поздравительными открытками. Каждый желающий мог написать здравицу любимому артисту и получить уверения, что снятые с дерева поздравления будут вручены адресату.

Кроме того, желающие могли посмотреть фотовыставку, где жизненный путь маэстро был представлен с младенчества, а также полюбоваться коллаж-инсталляцией, запечатлевшей трех выдающихся деятелей музыкального искусства XX столетия. Джон Леннон, Пол Маккартни и Юрий Башмет никогда не встречались, но здесь оказались вместе. Сбылась мечта Юрия Абрамовича, давнего и преданного поклонника The Beatles.

Мечты, надежды, сны и прочие приятные состояния стали темой концертно-театральной постановки под названием «Планета Башмета». В качестве декорации пригодился огромный шар, заимствованный из спектакля «Не покидай мою планету» по Антуану де Сент-Экзюпери, который альтист сделал вместе с Константином Хабенским. На этот раз Хабенский рассказывал о Башмете, а в концерте режиссер Виктор Крамер задействовал камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», пианистов Олли Мустонена, Ксению Башмет и Михаила Мунтяна, скрипачей Сергея Крылова, Массимо Кварту и Жан-Люка Понти, виолончелиста Александра Рудина, дирижера Александра Сладковского, джазовую певицу Нино Катамадзе, рок-диву Диану Арбенину и вышедшего на смену Хабенскому Олега Меньшикова.

Сам юбиляр отметился разнообразнейшей сольной и ансамблевой программой. Дабы оценить ее масштаб, необходимо привести список без купюр:

Григ. «Сюита из времен Хольберга»;

Брамс/Башмет. Адажио си минор соч. 115 для альта и струнных;

Шостакович/А. Чайковский. «Тринадцатый» для альта и струнных;

Брамс. Адажио из Второго фортепианного концерта в версии для альта и струнных Кузьмы Бодрова;

Брамс. Колыбельная; Шостакович. Экспромт; К. Бодров. «Закат» из музыки к спектаклю «Не покидай свою планету»;

Сати. Гимнопедия; Рамо. «Деревенская пастушка»;

Шнитке. Полька для альта и струнных;

Шнитке/Башмет. Трио-Соната, 2-я часть.

А еще первая часть «Неоконченной симфонии» Шуберта, которой Башмет продирижировал, и это только первое отделение. Не сходил Юрий Абрамович со сцены и в третьем, где по-дружески музицировал с друзьями. Ну а кульминацией вечера стал сыгранный во втором отделении альтовый концерт Альфреда Шнитке, который композитор посвятил Юрию Башмету в 1985 году.

Народный артист по сей день остается объектом посвящений, и во второй фестивальный вечер, 25 января, в Большом зале Московской консерватории альтисты Хва Юн Ли, Лоуренс Пауэр, Максим Рысанов и Андрей Усов сыграют эти сочинения.

Заключительный концерт фестиваля состоится там же 28 января. В программе — шедевры романтической и современной музыки из репертуара Башмета: квинтет Брамса в переложении для альта и струнных и «Стикс» Гии Канчели для альта, смешанного хора и симфонического оркестра. Солирует юбиляр.

Также в рамках юбилейного фестиваля пройдет VIII Международный конкурс альтистов «Виола Мастерс». Как заметил маэстро, смотр станет «Гран-при всех конкурсов мира» — к участию допущены музыканты, которые уже стали лауреатами международных состязаний.