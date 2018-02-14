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Рок-группа Metallica получила «Нобелевскую премию по музыке»

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Фото: Global Look Press/Alessandro Bosio
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Американская рок-группа Metallica стала лауреатом международной премии Polar Music Prize, которую часто называют «Нобелевской премией по музыке». Об этом сообщает BBC News.

Примечательно, что Metallica станет первым метал-коллективом, удостоившимся этого приза. По словам организаторов, группа умеет превратить в Вальхаллу как любую концертную площадку, так и обычную спальню подростка.

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Что вы знаете о группе Metallica?
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Группа Metallica является одной из самых известных в мире музыки. Альбомы коллектива были проданы в количестве более 110 млн экземпляров. Эксперты признавали Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет, а в 2009 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Наряду с группой Metallica лауреатами стали Национальный институт музыки Афганистана, а также основатель организации Ахмад Сармаст. Ранее престижную награду получали Пол Маккартни, Би Би Кинг, Элтон Джон, Боб Дилан, Мстислав Ростропович, Чак Берри и другие музыканты. Саму премию учредил менеджер шведской поп-группы ABBA Стиг Андерсен в 1989 году, сообщает телеканал «360».

Церемония награждения пройдет 14 июня в Стокгольме при участии членов королевской семьи Швеции. Победители получат денежные призы в размере около $125 тыс. Награды вручит король Швеции Карл XVI Густав. Премия Polar Music Prize считается доказательством признания достижения артистов в создании и продвижении отдельных музыкальных произведений.

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