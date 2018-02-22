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Stormzy и Дуа Липа получили премию Brit Awards

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Музыканты из Великобритании стали обладателями престижной музыкальной премии BRIT Awards 2018. Награду получили хип-хоп музыкант Stormzy в номинации «Лучший британский сольный исполнитель» и Дуа Липа в номинации «Лучшая британская сольная исполнительница».

Торжественная церемония вручения наград проходит в среду на известной концертной площадке O2 в Лондоне.

Рок-группа Foo Fighters из США стала победителем в номинации «Лучшая иностранная группа».

Портал iz.ru сообщал, что год назад британский исполнитель Дэвид Боуи посмертно стал обладателем престижной музыкальной премии Brit Awards сразу в двух номинациях.

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