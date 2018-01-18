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Мэрилин Мэнсон пригласил Джонни Деппа в свою группу

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ferrari
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Голливудский актер Джонни Депп рассматривает позицию гитариста в группе американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Неплохо звучит, правда?» — цитирует его сообщение «Утро.ру».

Джонни Депп, исполнитель роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», по совместительству является еще и музыкантом. У него даже есть своя группа – Hollywood Vampires, где, кроме него, участвует Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В конце мая 2018 года группа даже запланировала выступление в России.

С группой Мэнсона Депп уже сотрудничал в 2012 году, когда выступал гитаристом в альбоме Born Villain. Кроме того, актер принял участие в съемках нескольких откровенных клипов Мэрилина Мэнсона. Дэпп и Мэнсон знакомы и дружат со времен съемок сериала «Джамп-стрит, 21», который выходил на экраны с 1987 по 1991 годы.

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