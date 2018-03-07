Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Я худею» (12+)

Режиссер: Алексей Нужный, в ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын

В жизни Ани есть ее парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Рейтинг «Известий»: 6

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)

Фото: Наше Кино

Режиссер: Кирилл Васильев, в ролях: Виктор Добронравов, Валентина Мазунина, Сергей Бурунов, Борис Дергачев, Алексей Базанов

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — после бурной вечеринки голос пропал. Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Всё готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом.

Рейтинг «Известий»: 7

«Пассажир» (16+)

Режиссер: Жаума Кольет-Серра, в ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение...

Рейтинг «Известий»: 6

«Ева» (18+)

Режиссер: Бенуа Жако, в ролях: Изабель Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой, Марк Барбе, Ришар Берри

Писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Он не подозревает, кто она на самом деле и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой готов пойти на всё, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа.

Рейтинг «Известий»: 7

Therr Maitz (16+)

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Therr Maitz

Большой сольный концерт представителей российской независимой сцены. Участвует также оркестр. Поклонников творчества лидера коллектива Антона Беляева ждет новая концертная программа из любимых хитов и песен из нового альбома.

8 марта, 20.00, Adrenaline Stadium

Премия популярной музыки «BraVo» (6+)

На первой церемонии вручения наград в области популярной музыки выступят известные исполнители из Японии, Китая, Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Республики Корея, ОАЭ и стран СНГ. Специальными гостями станут Род Стюарт, Zaz, Seal, Duran Duran, Europe. Россию представят: Loboda, Сергей Лазарев, Serebro и многие другие.

10 марта, 18.00, Государственный Кремлевский дворец

Музыкальная премия в области классического искусства «BraVo» (6+)

На Исторической сцене ГАБТа впервые пройдет награждение лауреатов Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», отмечающей выдающиеся достижения в области классического искусства. В гала-концерте, который последует за вручением наград, примут участие всемирно известные артисты Анна Нетребко, Светлана Захарова, Суми Чо, Юсиф Эйвазов, Сейичи Фурукава и многие другие.

11 марта, 19.00, Большой театр

«Анна Каренина» (6+)

Фото: Пресс-служба мюзикла «Анна Каренина» «Анна Каренина»

Высокотехнологичный мюзикл на либретто Юлия Кима от создателей музыкальных спектаклей «Граф Орлов» и «Монте-Кристо». Драматическая история любви Анны Карениной и Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши. Герои мюзикла переживают любовь и предательство, надежду и отчаянье — всё, как в романе Льва Толстого. В главных ролях: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла и др.

7 марта, 19.00, 8-11 марта, 14.00, 19.00, Московский театр оперетты

«Аудиенция» (16+)

Пьеса драматурга, сценариста и знатока британского двора Питера Моргана в постановке Глеба Панфилова. Роль Елизаветы II играет муза режиссера Инна Чурикова. Каждый вторник в шесть часов вечера королева Великобритании дает аудиенцию премьер-министру. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале, однако по правилам хорошего тона премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и мире.

7, 8, 9 марта, 19.00, Театр Наций

Рейтинг «Известий»: 9

«Попрыгунья» (16+)

Спектакль Марка Захарова по мотивам произведений А.П. Чехова и комедии Аристофана. Однако это не инсценировка чеховских рассказов и аристофановских «Птиц». Герои произведений живут на сцене в канве классических сюжетов, но разговаривают языком, созданным для них режиссером.

7 марта, 19.00, «Ленком»

«Принц Каспиан» (6+)

Режиссер Сергей Посельский поставил спектакль по одноименной сказке британского писателя Клайва Стейплза Льюиса. Это продолжение истории, рассказанной в постановке «Тайна старого шкафа». Питер, Эдмунд и Люси возвращаются в сказочную страну Нарнию и встают на защиту истинного наследника престола.

9 марта, 12.00, Театр на Малой Бронной

«Испанцы в Дании» (16+)

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Пьеса Проспера Мериме основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн. Режиссер Кирилл Пирогов и молодые актеры «Мастерской» рассказывают о любви, которая выше политических убеждений, национальности и религии.

9 марта, 19:00, «Мастерская Петра Фоменко», Старая сцена

Рейтинг «Известий»: 7

«Салемские ведьмы» (16+)

Постановка режиссера Сергея Голомазова. В основу пьесы Артура Миллера легли события, произошедшие в 1692 году в городке Салем. Более сотни его жительниц были обвинены в колдовстве. Игры расшалившихся девчонок становятся искрой, разжигающей костер инквизиции.

10 марта, 19.00, Театр на Малой Бронной

Рейтинг «Известий»: 7

«Не всё коту масленица» (12+)

Одна из самых остроумных пьес А.Н. Островского в постановке Виталия Иванова. Артисты расскажут поучительную историю о том, как богатый купец Ермил Зотыч Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии. Музыку к спектаклю написал композитор Максим Дунаевский.

11 марта, 18.00, Малый театр, Сцена на Б. Ордынке

«Честь родного погона. История кадетских корпусов в России. XVIII–XXI века» (6+)

Выставка приурочена к 75-летию суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ и рассказывает об основных этапах становления и развития отечественной системы кадетских корпусов с XVIII века до настоящего времени. Представлены экспонаты из ведущих музеев и архивов России, музеев Сербии, США, частных коллекций. Это редкие архивные документы, фотографии, графика, акварель, живопись, скульптура, оружие, мундиры, книги, знаки отличия, наградные знаки, знамена и множество других артефактов, большинство из которых демонстрируются впервые.

До 11 марта, Центральный Манеж

«Василий Верещагин» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Масштабная ретроспектива живописных и графических работ выдающегося русского художника, историка, исследователя-этнографа, писателя, философа, путешественника, офицера. Произведения демонстрируются сериями (Туркестанская, Балканская, Индийская, Японская), посвященными его походам и путешествиям.

До 15 июля, Новая Третьяковка

Рейтинг «Известий»: 9