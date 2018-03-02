Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Довлатов» (16+)

Режиссер: Алексей Герман мл., в ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Артур Бесчастный, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Елена Лядова

Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза.

Рейтинг «Известий»: 8

«Купи меня» (18+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Вадим Перельман, в ролях: Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Александр Цёма, Евгения Крюкова, Иван Добронравов, Анатолий Кот, Сабина Ахмедова, Владимир Кошевой

Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Porsche, олигархи, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут героини добиться успеха или сломаются, так и не дойдя до цели?

Рейтинг «Известий»: 7

«Погружение» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Вим Вендерс, в ролях: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб

Он — офицер разведки, она — ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей — глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний перед лицом смерти, всё, что у них есть, — это любовь…

«Со дна вершины» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев, в ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Наталья Бергер, Сергей Никоненко, Константин Белошапка, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева

Алексей Царев — 17-летний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всем. Он уверен в себе, не умеет проигрывать. Но всё меняется после трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости. Их дружбе предстоит пройти проверку на прочность.

«За гранью реальности» (12+)

Фото: Каропрокат

Режиссер: Александр Богуславский, в ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Сергей Астахов

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако всё идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Для их спасения Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда происходят сверхспособности его друзей.

Дни «Оскара» (18+)

Фото: Централ Партнершип

В преддверии вручения «Оскара 2018» (4 марта) в киноцентре «Октябрь» покажут основные фильмы-номинанты: «Нелюбовь», «Проект «Флорида», «Квадрат», «Зови меня своим именем» и «Леди Бёрд». В кинотеатрах «КАРО 7 Атриум» и «КАРО Sky 17 Авиапарк» представят картины, претендующие на статуэтку в номинации «Лучший фильм». Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. А в кинотеатре «КАРО Vegas 22» можно будет увидеть номинантов категории «Лучший анимационный фильм».

2-4 марта, сеть кинотеатров КАРО

Мишель Легран «Шербурские зонтики» (6+)

Фото: ТАСС/Екатерина Чеснокова

Автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран выступит в столице с симфоническим оркестром Concord Orchestra. Уникальная концертная программа включает самые известные собственные произведения выдающегося француза, музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбаре Стрейзанд. Маэстро предстанет во всех своих амплуа — композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и даже певец.

3 марта, 18.00, Государственный Кремлевский дворец

Ани Лорак «DIVA» (6+)

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ани Лорак представит поклонникам свое новое шоу. Это музыкальная история о Диве, живущей в разные времена и всегда умеющей удивлять. На сольном концерте для поклонников певицы прозвучат любимые песни и новые работы. Хиты впервые будут представлены в новом звучании, а лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратятся в зажигательные танцевальные треки.

3 марта, 19.00, СК «Олимпийский»

«Сестра Надежда» (16+)

Фото: пресс-служба театра под руководством Олега Табакова

Режиссер Александр Марин поставил пьесу Александра Володина «Старшая сестра». В центре сюжетной линии — судьба двух сестер Лиды и Надежды. Во время войны они воспитывались в детском доме, откуда их забрал к себе дядя. В череде серых будней девушки мечтают о жизни яркой, наполненной событиями и любовью.

2 марта, 19.00, Театр под руководством Олега Табакова, Сцена на Чистых прудах

«Вчера наступило внезапно, Винни-Пух, или Прощай, «Битлз»!» (18+)

Режиссер Юрий Погребничко поставил новую историю Винни-Пуха и его друзей. Кристофер Робин заметно постарел, ослик Иа-Иа хандрит — никак не сыскать ему свой хвост. А у Пятачка всё так же светло на душе, потому что рядом есть верный друг…

2 марта, 19.00, «Около дома Станиславского», La stalla

«Война и мир. Начало романа» (12+)

Фото: пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко»/Алексей Харитонов

Спектакль Петра Фоменко предлагает необычную интерпретацию великого романа. В центре внимания — события, предшествующие основным сюжетным линиям Льва Толстого. Война здесь — лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, Наташа Ростова влюблена в Бориса Друбецкого, маленькая княгиня еще не умерла, а Андрей Болконский — не отправился в действующую армию.

3 марта, 19:00, «Мастерская П. Фоменко», Новая сцена

«Лес» (16+)

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Спектакль по одноименной пьесе Александра Островского в постановке Кирилла Серебренникова — о цене свободы и любви в рублевом эквиваленте. Действие «Леса» перенесено в конец 1960-х.

3 марта, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Вальпургиева ночь» (16+)

Фото: пресс-служба театра «Ленком»

Название постановке дала одноименная пьеса Венедикта Ерофеева, но, помимо нее, в той или иной мере были использованы все основные произведения писателя, включая знаменитую поэму «Москва–Петушки», «Записки психопата» и др.

4 марта, 19.00, «Ленком»

Рейтинг «Известий»: 7

«Тайна старого шкафа» (6+)

Фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной

Режиссер Алексей Фроленков поставил спектакль по мотивам сказки К.С. Льюиса. В стране Нарнии сотни лет не было Рождества. И вот однажды трое детей попадают в этот фантастический мир через платяной шкаф…

4 марта, 12.00, Театр на Малой Бронной

«Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» (6+)

Фото: пресс-служба Московского музея современного искусства

В экспозицию, подготовленную к 80-летию со дня рождения Владимира Янкилевского, вошло более 200 работ художника-нонконформиста. В их числе живопись и графика разных лет, триптихи, альбомы, так называемые «автоматические рисунки»... Сам автор принимал участие в подготовке проекта, но, к сожалению, не дожил до его реализации.

До 29 апреля, Московский музей современного искусства

«Екатерина Великая в стране и мире» (6+)

Фото: Дмитрий Горячев

Большая выставка о Екатерине Великой продолжает цикл Русского музея, посвященный Романовым, — «Сагу о династии». В экспозиции большие парадные и камерные портреты, скульптура, графика, медали, изделия из фарфора и стекла. Самый интересный сюжет — «оформление образа» императрицы. Представлена обширная иконография императрицы на протяжении всех 34 лет царствования. Не обошлось без работ двух главных портретистов того времени — Дмитрия Левицкого и Федора Рокотова.

До 28 мая, Русский музей (Санкт-Петербург)

Рейтинг «Известий»: 7

«Гастроли. Музей Людвига — собрание Русского музея» (6+)

Шедевры второй половины XX века из коллекции Людвига, принадлежащей Русскому музею, приехали в Москву. Экспозиция лаконична — 38 работ, но включает сплошь первые имена мировой арт-сцены: Энди Уорхола, Ансельма Кифера, Пабло Пикассо, Сая Твомбли, Жан-Мишеля Баския, Джеффа Кунса, Илью Кабакова, Эрика Булатова, Михаила Рогинского, Эдуарда Штейнберга и др.

Рейтинг «Известий»: 8

До 1 мая, Мультимедиа Арт музей