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Русские на Мальте

В программе Международного музыкального мальтийского фестиваля — произведения Рахманинова, Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна
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Фото: maltafest.eu
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Главными действующими лицами Международного музыкального фестиваля на Мальте, который стартует 15 апреля в столице этой страны Валлетте, станут российские музыканты. Об этом стало известно на презентации форума в Москве.

Решением ЮНЕСКО в 2018 году Валлетта объявлена культурной столицей Европы, и, по словам министра культуры Оуэна Бонничи, Мальтийский фестиваль призван стать одним из центральных событий всего европейского музыкального года.

— Российские музыканты являются гордостью мировой культуры, и приглашение их на форум повысит его художественную ценность, — отметил министр в разговоре с «Известиями». — Россия — огромная страна, Мальта — маленькая, но искусство безгранично и объединяет людей независимо от их географического положения и политических взглядов.

Объединять в этом году будет цвет отечественного музыкального искусства. Народный артист России Николай Луганский представит программу, посвященную 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В исполнении пианиста прозвучат «Вокализ» и «Рапсодия на тему Паганини», а также — в качестве подарка местным слушателям — Концерт для фортепиано с оркестром мальтийского автора Алекса Шора.

Любовь Казарновская остановила свой выбор на популярной музыке. Вместе с квартетом «Гармония» она исполнит известные арии из опер и оперетт, добавив к ним композиции Фрэнка Синатры и The Beatles. Международная звезда Максим Венгеров подготовил обширное выступление из произведений русских и мальтийских композиторов. Кульминацией выхода скрипача станет Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Победитель конкурса Чайковского Григорий Соколов подарит фестивальной публике сольный камерный вечер. В исполнении народного артиста РСФСР прозвучат сонаты Гайдна и экспромты Шуберта.

Сопровождать выступления наших артистов будет Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна. В интерпретации оркестрантов можно будет оценить симфоническую увертюру Чайковского «Ромео и Джульетта», сюиту из балета Арама Хачатуряна «Спартак», Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича и специально написанный для фестиваля симфонический цикл Алекса Шора Images from the Great Siege, посвященный истории Мальты.

В рамках фестиваля пройдет финал серии фортепианных конкурсов, в котором примут участие 70 пианистов из разных стран мира. Они будут бороться за награду в €100 тыс. Общий призовой фонд конкурса составит €200 тыс.

Фестиваль завершится 1 мая.

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