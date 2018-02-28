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«Россия сможет изменить мир к лучшему»

Композитор и дирижер Мишель Легран — о концерте в Кремле, дружбе с Никитой Михалковым и венчании с княжной Гагариной
Фото: ООО «Шедевры музыки»/Simon Fowler
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«Россия сможет изменить мир к лучшему»
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2018-02-18 14:35:51
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3 марта в Государственном Кремлевском дворце выступит композитор и дирижер Мишель Легран с симфоническим оркестром Concord Orchestra. В программе «Шербурские зонтики» — хиты разных лет и, конечно, музыка из любимых кинофильмов. В преддверии московского выступления маэстро ответил на вопросы «Известий».

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— Вашу музыку из «Шербурских зонтиков» все хорошо знают. Чем вы планируете удивить зрителей на концерте в Кремле?

— Мы с Concord Orchestra подготовили концертную программу, в которую войдут самые известные мои произведения, а также музыкальные посвящения французскому кино и диве американского кинематографа Барбаре Стрейзанд. Я предстану во всех своих амплуа — как композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и даже певец.

— Что вы будете исполнять как певец?

— Мы договорились сохранить большую часть концертной программы в тайне. Очень хотим удивить наших зрителей оригинальным исполнением, которое специально подготовили для этого вечера.

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Мишель Легран

Фото: ООО «Шедевры музыки»/Simon Fowler

— У вас много наград, в том числе несколько «Грэмми» и «Оскаров». Какая награда для вас наиболее значимая?

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— Любая награда вызывает приятные эмоции, но я воспринимаю награждение просто как следствие моих действий, которые привели меня к созданию композиций. Меня увлекает прежде всего процесс, сама работа, когда упорный труд наполняет вдохновением твою жизнь. Поэтому наибольшую радость мне приносит не кусок металла или признание экспертов, а чувства, которые пробуждает моя музыка в обычных людях. Потрясающе это наблюдать и погружаться в атмосферу, возникающую на концертах. Вот это самая любимая моя награда.

— Вы работали и в Европе, и в Голливуде. Какова разница и где вам было комфортнее?

В Голливуде вечное лето, создается ощущение застывшего времени. Одна погода, нет смены сезонов. Когда я находился там долгое время, часто казалось, что солнце буквально взрывает мозг. Помню, Эдит Пиаф как-то сказала мне: «Если случится тебе оказаться в Америке, никогда не бросай там якорь. В Америке надо быть только проездом. Иначе просто исчезнешь как творческая личность. Там нет никакой эмоциональной подпитки». К моему большому сожалению, это оказалось правдой, у меня развилась серьезная депрессия, и я решил вернуться в Париж. Однако нельзя не признать, что и в Европе, и в Голливуде на киностудиях работают настоящие профессионалы, все процессы организованы на высоком уровне и направлены на достижение результата.

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Мишель Легран выступает в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Знаете ли вы какие-то русские фильмы и кинорежиссеров?

Мне нравится русское кино, я смотрел много ваших фильмов. Особенно запомнились «Летят журавли», «Война и мир», «Очи черные» — великолепное кино! Никита Михалков — мой давний друг, он привез мне лично «Золотого орла» во Францию. С радостью бы написал музыку для его фильмов.

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Актриса и режиссер Маша Мериль и композитор Мишель Легран перед премьерой фильма режиссера Ксавье Бовуа «Цена славы»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— У вашей жены Марии-Магда­лины Владимировны Гагариной русские аристократические корни. Гагарины — древний княжеский род. Чувствуете ли вы русские элементы в ее характере, поведении?

— Помню, когда мы поженились в православном соборе Александра Невского в Париже, Маша пошутила: «Я буду звать тебя Гагариным». А я ответил: «Лучше — князем Гагариным». Я обожаю всё русское: борщ, икру, водку... Мне сложно выделить что-то особенное в характере Марии, потому что для меня всё это стало родным — в том числе и характер. 

— Почему вы венчались именно в православном соборе?

— Дело в том, что в католической вере запрещено жениться в третий раз, и мне необходимо было принять православие, чтобы наш брак состоялся. Мы очень счастливы с Машей, я наслаждаюсь каждой прожитой минутой вместе.

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Мишель Легран (в центре), победивший в номинации «Лучший композитор» за музыку к спектаклю «Лилиом», на XX юбилейном вручении приза Benois de la Danse за выдающиеся работы в области хореографии. 2012 год

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы посещали СССР и Россию много раз. Какое у вас впечатление о русских людях?

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— Я всё время вспоминаю первую поездку в Советский Союз в 1957 году. Тогда я играл в джазовом ансамбле, и мы были одним из первых западных джазовых коллективов, которому разрешили у вас выступать. Признаюсь, мы немного боялись ехать в Советский Союз, ведь нас пугали, что здесь могут ограбить, убить... Говорили, будто здесь живут примитивные люди, которым нельзя доверять. Но когда мы приехали с концертами в Москву и Санкт-Петербург, то увидели потрясающих людей, более развитых культурно и лучше воспитанных, чем мы сами. Мы встретились с публикой, девиз которой был «Мир и дружба». Вы правы, я часто бываю в России, поэтому могу с уверенностью сказать, что эта прекрасная черта русских людей не изменилась.

— Однако сейчас русские опять демонизируются на Западе, снова возрождаются стереотипы времен холодной войны...

В Европе, как и в 1957 году, навязывают неверную информацию о России и людях, которые живут здесь. Но достаточно быть человеком с широким кругозором, чтобы понимать: это неправда. Ведь это Россия выиграла Вторую мировую войну! Не Англия, не Америка, не Франция, а Россия. И в настоящее время она переживает возрождение. Мое мнение, что нынешний мир теряет всякие ориентиры и нуждается в новой системе, современный капитализм не сможет долго существовать. Я верю в Россию и в то, что именно она сможет изменить мир к лучшему.

— Есть ли у вас любимое место в Москве?

— Мне нравится находиться на Красной площади, люблю смотреть на достопримечательности, которые пережили многие поколения. Я испытываю здесь настоящий исторический экстаз, когда осознаю, какие важные события происходили на этом основополагающем для России месте. 

Справка «Известий»

Легран в России

Мишель Легран — французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и певец. В 1952 году окончил Парижскую консерваторию (класс Нади Буланже), с 1953 года работал в качестве кинокомпозитора. Автор саундтреков к фильмам Жака Деми, Жан-Люка Годара и других режиссеров «новой волны». Наиболее известен по киномюзиклу «Шербурские зонтики». С конца 1960-х годов начал работать в британском кино, а затем и в Голливуде. Обладатель трех премий «Оскар» и пяти «Грэмми».

В СССР Легран впервые побывал в 1957 году, приехав вместе со своим джазовым оркестром на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поездка в Москву стала для 25-летнего музыканта судьбоносной: в столице Советского Союза он познакомился со своей первой женой. Позже Легран неоднократно посещал СССР, а затем и Россию. Свой 80-летний юбилей маэстро отметил гастрольным туром по стране, выступив, помимо обеих столиц, в Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге.

 
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