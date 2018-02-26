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Безграничный Башмет

На Зимнем фестивале искусств в Сочи народный артист СССР предстал перед публикой во всех своих амплуа
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Фото: Алексей Молчановский
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В Сочи завершился XI Зимний фестиваль искусств. Его основатель и артистический директор Юрий Башмет совсем недавно отметил 65-летие и полувековой юбилей сценической деятельности. Поэтому жители и гости города ожидали от народного артиста особой, праздничной программы. Юрий Абрамович поклонников не только не разочаровал, но, что еще сложнее, удивил, в очередной раз продемонстрировав: никаких границ — жанровых, национальных или стилистических — для него не существует.

Как и в прошлые годы, каждый день полуторанедельного марафона был наполнен множеством событий разного плана: это музыкально-театральные постановки, мастер-классы, лекции, выставки и даже соревнования поэтов. Основные мероприятия традиционно проходили по вечерам в монументальном Зимнем театре. И в большинстве из них маэстро принимал личное участие, представая во всех своих амплуа: как дирижер трех оркестров («Солисты Москвы», «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр), альтист и даже театральный продюсер.

«Если я не на сцене, то будто и праздника нет»
Народный артист СССР Юрий Башмет — о юбилейных выступлениях, уникальности русской исполнительской школы и мудрости своей мамы

Именно его детище — спектакль «Страсти по Пиковой даме», главная премьера Сочинского фестиваля. Хотя в программке режиссером значится Павел Сафонов, его имя указано только на втором месте, на первом — создатель «авторской версии». И, надо заметить, неспроста: концепция здесь — самое интересное.

«Страсти по Пиковой даме» продолжают линию сценических фантазий на оперные сюжеты. В прошлые годы это были «Кармен» по одноименному произведению Бизе и «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек» по «Севильскому цирюльнику» Россини. В этом, как несложно догадаться, за основу взяли шедевр Чайковского. Но классический сюжет был радикально переосмыслен. В центре повествования — вовсе не Лиза и Герман (хотя они все-таки есть в отличие от Полины и Чекалинского), а графиня в молодости и граф Сен-Жермен.

Из баллады Томского мы знаем, что в юности «московская Венера», веселясь на парижских ассамблеях, проигралась дотла и некий граф Сен-Жермен предложил ценой одного свидания с ним узнать три выигрышные карты. Больше в опере Чайковского об этом — ни слова. Башмет и Сафонов развивают байку до полноценной интриги — демонический алхимик хочет провести с красавицей не ночь, а целую вечность — всю жизнь загробную…

Графиню в юности играет Надежда Михалкова, главная звезда спектакля (не считая, разумеется, Башмета, который дирижирует оркестром). Того же персонажа в старости — народная артистка СССР, многолетняя солистка Мариинского театра Ирина Богачева. И они здесь почти не сходят со сцены. Но любопытно, что, несмотря на такой акцент, на «раздвоенный» персонаж графини, знаменитой фразы «Ваша дама бита!» не звучит — сцены карточной игры нет вовсе. Предполагается, что рассказанный Пушкиным и Чайковским «земной» сюжет мы и так знаем, спектакль же позволяет заглянуть «по ту сторону».

И в этом проявляется двойственность концепции. С одной стороны, авторы делают «облегченную» версию оперы — действие длится два часа, из них чистой музыки — около часа. Это увертюра, финальные оркестровые такты, а также самые известные вокальные номера — ариозо Германа, песня Лизы у канавки, баллада Томского, ария Елецкого, песенка Графини… Но с другой стороны, предполагается, что настоящее удовольствие можно получить, лишь зная первоисточники Пушкина и Чайковского. Тогда постмодернистский «перевертыш» смотреть вдвойне интересно, ведь даже для знатоков тут сюрпризов хватает.

Непонятно только, как окрестить получившийся жанр: для оперы здесь пения слишком мало, для драматической постановки и даже мюзикла — слишком много. Но маэстро Башмет уже давно не считает нужным вмещать свои идеи в прокрустово ложе привычных форматов. И программа фестиваля это демонстрирует не в меньшей степени, чем главная премьера. Любые стили и национальные традиции, самые причудливые составы исполнителей — всему находится место.

Вечер португальской народной песни фаду (певица Тереза Салгэйра) здесь сменяется китайской оперой («Легенда о нефритовой заколке» была представлена коллективом из Пекина), а на гала-концерте на одной сцене оказываются симфонический и народный оркестры, играя то поочередно, то вместе. Ну а когда в главной нетеатральной премьере фестиваля — «Слове о полку Игореве» Александра Чайковского — на сцену выходит Михаил Ефремов и его артистичное чтение звучит в диалоге с альтом Юрия Абрамовича и обоими оркестрами, рождая нешаблонный образ русского эпоса, становится окончательно ясно: открытость к экспериментам и способность удивлять — по-прежнему главные качества Зимнего фестиваля и его бессменного руководителя.

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