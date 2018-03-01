Прямой эфир

«Погружение» на дно эмоций

В новой картине патриарх европейского кино исследует природу любви
0
Фото: Парадиз
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российский прокат выходит новый фильм немецкого классика Вима Вендерса «Погружение». На главные роли автор «Неба над Берлином» пригласил шведку Алисию Викандер, одну из самых востребованных молодых актрис, и не менее популярного шотландца Джеймса Макэвоя. Картина впервые была представлена на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. Но наград никаких не получила, да и критика отнеслась к новой ленте прохладно — очередного откровения от мастера не получилось.

Литературной основой для «Погружения» послужил роман американского журналиста Дж.М. Ледгарда. Ледгард пишет о войне и геополитике, стараясь осмыслить то, что происходит в современном мире. Казалось бы, подходящая история для экранизации, тем более для Вендерса, картины которого обычно сняты со скрупулезной документальностью и в медленном ритме, оставляющем место для философских диалогов и акцентов на непроговоренных эмоциях персонажей.

Вверх и без остановки
По итогам уикенда в первую пятерку попали сразу три российских фильма

Но поскольку Вендерс не только режиссер, но еще и оператор с профессиональным образованием, он явно увлекся вторым планом романа — природой воды как части нашего материального мира, а всю геополитику оставил невнятным фоном.

В картине два главных героя: ученый-океанолог Дэни (Викандер) и разведчик Джеймс (Макэвой). Они встречаются перед тем, как уйти на дно: Дэни в буквальном смысле, погрузившись в вечную ночь океанских глубин за образцами придонной фауны, Джеймс — в переносном, внедрившись к террористам из Сомали.

Внезапное чувство, словно яркая вспышка, озаряет их жизнь накануне перехода линии тьмы, и они чувствуют себя другими. По сути, любовь оказывается тем спасительным маяком, что позволяет им держаться на грани смерти и вынырнуть из своего глубокого погружения обратно к свету и жизни.

Пожалуй, самой сильной линией картины стала как раз любовная — Викандер и Макэвой отыграли свои роли блестяще. Минимализм, свойственный Вендерсу, только усиливает ощущение от обреченности разлуки влюбленных и краткости их счастья.

Ну и, конечно, самостоятельным героем становится вода — от съемок океана до редких капель, падающих на лицо Джеймса в грязном подвале у террористов. Триада «вода — жизнь — любовь» проступает через политические и религиозные споры. И в этом нельзя не усмотреть напоминания о том, что человек, да и вообще жизнь, состоит из воды и любви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 «Довлатов» стал самым кассовым фильмом Алексея Германа-младшего
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть в выходные

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017