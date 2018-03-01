«Погружение» на дно эмоций

В российский прокат выходит новый фильм немецкого классика Вима Вендерса «Погружение». На главные роли автор «Неба над Берлином» пригласил шведку Алисию Викандер, одну из самых востребованных молодых актрис, и не менее популярного шотландца Джеймса Макэвоя. Картина впервые была представлена на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. Но наград никаких не получила, да и критика отнеслась к новой ленте прохладно — очередного откровения от мастера не получилось.

Литературной основой для «Погружения» послужил роман американского журналиста Дж.М. Ледгарда. Ледгард пишет о войне и геополитике, стараясь осмыслить то, что происходит в современном мире. Казалось бы, подходящая история для экранизации, тем более для Вендерса, картины которого обычно сняты со скрупулезной документальностью и в медленном ритме, оставляющем место для философских диалогов и акцентов на непроговоренных эмоциях персонажей.

Но поскольку Вендерс не только режиссер, но еще и оператор с профессиональным образованием, он явно увлекся вторым планом романа — природой воды как части нашего материального мира, а всю геополитику оставил невнятным фоном.

В картине два главных героя: ученый-океанолог Дэни (Викандер) и разведчик Джеймс (Макэвой). Они встречаются перед тем, как уйти на дно: Дэни в буквальном смысле, погрузившись в вечную ночь океанских глубин за образцами придонной фауны, Джеймс — в переносном, внедрившись к террористам из Сомали.

Внезапное чувство, словно яркая вспышка, озаряет их жизнь накануне перехода линии тьмы, и они чувствуют себя другими. По сути, любовь оказывается тем спасительным маяком, что позволяет им держаться на грани смерти и вынырнуть из своего глубокого погружения обратно к свету и жизни.

Пожалуй, самой сильной линией картины стала как раз любовная — Викандер и Макэвой отыграли свои роли блестяще. Минимализм, свойственный Вендерсу, только усиливает ощущение от обреченности разлуки влюбленных и краткости их счастья.