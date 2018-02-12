Вверх и без остановки

Лидерство в российском прокате в уикенд с 8 по 11 февраля ожидаемо захватили «50 оттенков свободы». Третья часть популярной франшизы по романам Э. Л. Джеймс, по данным ЕАИС, заработала 357 млн рублей. Это на 4% больше показателей предыдущей части. Почти одинаково собрали два российских фильма: на втором месте новинка «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (56 млн), на третьем — долгожитель «Движение вверх» (54 млн).

Фильм Антона Мегердичева вплотную подобрался к трехмиллиардной планке, которая до этого не покорялась ни одному российскому релизу. К концу седьмой недели на счету спортивной драмы уже 2,85 млрд рублей по России и 2,96 млрд с учетом СНГ. На четвертом месте расположился еще один отечественный фильм, триллер «Селфи» с Константином Хабенским (43 млн).

— Лидером уикенда с заметным преимуществом стала эротическая мелодрама «50 оттенков свободы», третья и заключительная часть одной из самых скандальных франшиз , — рассказала «Известиям» киноэксперт Ольга Зинякова. — Сборы оказались несколько выше предыдущего фильма, но приблизиться к сборам первой части картине не удалось. В предстоящий День всех влюбленных фильм еще может проявить себя, но ему придется вступить в борьбу с российской романтической драмой «Лед», которая имеет все шансы стать лидером по итогам уикенда. После премьеры фильм получил восторженные отзывы первых зрителей, а многожанровость проекта должна привлечь не только молодежь, но и более широкую аудиторию.

Замыкает первую пятерку оскаровский фаворит «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В свой второй уикенд черная комедия Мартина МакДоны собрала 37 млн рублей и увеличила общую кассу до 100 млн. Фильм уже стал самым кассовым проектом режиссера и показывает отличные сборы для своего сегмента.

На шестой строчке чарта расположился экшн «Охота на воров» с Джерардом Батлером с 32 млн рублей — неплохой результат для «тестостеронового» боевика.

Гораздо хуже дела обстоят у очередного фильма Вуди Аллена «Колесо чудес» с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком, который со сборами в 13 млн рублей не смог попасть в первую десятку. Этот результат более чем в два раза уступает стартовым результатом предыдущей картины режиссера «Светская жизнь», которая стала его самым большим кассовым достижением в России (всего 116 млн). Новый виток сексуального скандала вокруг Вуди Аллена привел к тому, что «Колесо чудес» прокатилось мимо основных премий, а следующий проект оказался заморожен на неопределенный срок.

На этой неделе в прокат выходят два релиза «для поклонников интеллектуального кино» — триллер «Убийство священного оленя» с Николь Кидман и Колином Фарреллом (приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале) и драма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», претендующая на «Оскар» в шести номинациях.

По мнению Ольги Зиняковой, за место в первой пятерке поборется вестерн «Недруги» с Кристианом Бэйлом, собравший отличную прессу в США, а криминальная драма «Журналист» с Эдрианом Броуди и триллер «Поезд на Париж» Клинта Иствуда «создадут необходимое разнообразие жанров для взрослой публики». Также в прокат выйдут анимационные ленты «Муми-тролли и зимняя сказка» и «Махнем на Луну!».