 «Довлатов» стал самым кассовым фильмом Алексея Германа-младшего

Фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» стал самой кассовой лентой режиссера, причем произошло это еще до того, как картина вышла в прокат.

Стоимость предварительно проданных билетов на сеансы «Довлатова» составила около 7,92 млн рублей, приводит «Газета.ру» данные сайта единой федеральной автоматизированной информационной системы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что художник по костюмам фильма «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

Кроме того, американская компания Netflix приобрела права на прокат фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего на английском языке.