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Художник по костюмам фильма «Довлатов» получила «Серебряного медведя»

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Фото: WDSSPR
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Художник по костюмам фильма «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на кинофестивале.

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин и незадолго до эмиграции его друга поэта Иосифа Бродского.

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