Художник по костюмам фильма «Довлатов» получила «Серебряного медведя»

Художник по костюмам фильма «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на кинофестивале.

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин и незадолго до эмиграции его друга поэта Иосифа Бродского.