Прямой эфир

«Довлатов» Германа-младшего получил награду независимого жюри на Берлинале

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинском кинофестивале.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не мог не снять кино про Довлатова»
Режиссер Алексей Герман-мл. — о работе над новым фильмом, представляющим Россию на Берлинале-2018

Независимое жюри немецкой газеты Berliner Morgenpоst присудило приз российскому фильму.

«Мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал режиссер фильма, получая награду.

Картина «Довлатов» представлена в основном конкурсе Берлинале и рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин и незадолго до эмиграции его друга поэта Иосифа Бродского.

В картине сыграли Данила Козловский, Елена Лядoва, Светлана Хoдченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут вечером 24 февраля.

Жюри фестиваля в этом году возглавляет автор культового фильма «Беги, Лола, беги» и других известных картин Том Тыквер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о работе над фильмом «Довлатов»
Берлинский фестиваль впервые устраивает кинопоказ в тюрьме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017