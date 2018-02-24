«Довлатов» Германа-младшего получил награду независимого жюри на Берлинале

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинском кинофестивале.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Независимое жюри немецкой газеты Berliner Morgenpоst присудило приз российскому фильму.

«Мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал режиссер фильма, получая награду.

Картина «Довлатов» представлена в основном конкурсе Берлинале и рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин и незадолго до эмиграции его друга поэта Иосифа Бродского.

В картине сыграли Данила Козловский, Елена Лядoва, Светлана Хoдченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут вечером 24 февраля.

Жюри фестиваля в этом году возглавляет автор культового фильма «Беги, Лола, беги» и других известных картин Том Тыквер.