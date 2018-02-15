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Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о работе над фильмом «Довлатов»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Режиссер Алексей Герман – младший в интервью «Известиям» рассказал о работе над фильмом «Довлатов», который будет представлен на 68-м Международном кинофестивале (Берлинале) в Берлине 15 февраля.

Режиссер рассказал, что в работе над фильмом была проделана огромная работа не только по поиску актеров, но и по восстановлению интерьеров Ленинграда начала 1970-х годов. Колоссальную работу выполнила художник-постановщик фильма Елена Окопская, которой пришлось восстанавливать даже детскую железную горку того времени.

Около трех месяцев Алексей Герман – младший искал актера на роль Довлатова и нашел в Сербии. Роль исполнил Милан Марич, а вот голос персонажа искали более четырех месяцев.

«Попробовали человек сто в Москве и Петербурге — у нас были тонны аудиозаписей. Но из всех хорошо «лег» почему-то именно Александр Хошабаев. Это профессиональный актер. Кроме того, он много лет читает аудиокниги и занимается дубляжом», — рассказал «Известиям» режиссер.

На подбор всего актерского состава ушло восемь месяцев. По словам Германа-младшего, на каждую сцену искали интересные лица, которые составляли определенные «сообщества». Каждый актер подбирался для определенной сцены с четким определением, кого именно он должен сыграть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Я не мог не снять кино про Довлатова»

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