Netflix приобрела права на прокат фильма «Довлатов» Германа-младшего

Американская компания Neflix приобрела права на прокат фильма «Довлатов» Алексея Германа – младшего на английском языке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Прокат картины, премьера которой состоялась на Берлинале, компания будет осуществлять в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии. Помимо Netflix, сделки по продажам прав на фильм провела компания Alpha Violet. Картину увидят во Франции (Paradis Films), Италии (Satine Film), Португалии (Leopardo Filmes), Испании (Абордар) и Бразилии (Imovision), сообщает BFM.RU.

Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа – младшего в субботу, 24 февраля, удостоился награды «Серебряный медведь» на завершении кинофестиваля в Берлине. Лента повествует о шести днях из жизни русского писателя Сергея Довлатова. Роли в картине исполнили сербский актер Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядoва, Светлана Хoдченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Режиссер в малейших деталях воссоздал атмосферу Ленинграда и образы жителей города начала 1970-х годов. Российские зрители увидят фильм «Довлатов» в широком прокате с 1 по 4 марта.