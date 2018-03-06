«Ромео и Джульетту» в «Школе драматического искусства» режиссер Дмитрий Крымов назвал киндерсюрпризом. Хотя делали этот «сюрприз» все-таки не совсем дети, а студенты ГИТИСа из мастерской самого Крымова и Евгения Каменьковича. Создан спектакль с учетом юношеского мироощущения («Я самостоятельный, мама»), но смотреть его можно и взрослым, особенно тем, кто ценит в театре живописную составляющую.

В режиссерской аннотации Дмитрий Крымов пишет: «Неизбежность драмы, ее зарождение из пустяка, из простоты, из ничего, из мусора слов, из коммуналки, где все в общем-то неплохие люди. И еще… Когда-то года полтора назад, смотря один студенческий этюд на тему «Ромео и Джульетты», я вдруг подумал: «До какой же степени им все мешают».

Впору вспомнить, что театралы со стажем не советуют читать программку перед спектаклем. Восприятие режиссера и зрителя порой разнятся кардинально. Здесь тот самый случай. На мой взгляд, «Ромео» Крымова — один из тех редких спектаклей, где никто никому не мешает. Влюбленные (Анна Патокина и Никита Найденов) с самого начала предоставлены самим себе. Что заставит их в финале воздвигнуть своей любви могильный памятник (читай: запаковаться в черный полиэтилен), человек, с Шекспиром не знакомый, вряд ли поймет.

Остальные персонажи более предсказуемы. Папа Капулетти (Александр Моровов) занят исключительно сервировкой стола, мама Монтекки (Софья Кускова) — занавесками в комнате сына. Парис (Анжей Новоселов) увлечен гаджетами, герцог веронский (Георгий Токаев) — историей родного города. Кормилице (Александра Кесельман), кроме как Джульеттой, заняться нечем, и режиссер дарит ей мужа с массивными рогами (Аркадий Кириченко).

У каждого участника действия свой маневр, каждый играет собственное представление, а зритель волен связывать эти жизнеописания или позволить им существовать в свободном полете. В тех же случаях, когда персонажи ненароком заступают на чужую территорию, наказание следует незамедлительно. Меркуцио (Владимир Комаров) помешал Тибальту (Николай Яскевич). И вот уже в разгаре баттл поэтов: рэп изысканный против рэпа простецкого. Физически герои и здесь друг другу не мешают: разведены по разные стороны. Но финал, как полагается, трагический. Оба мертвы, сражены силой слова, как клинком.

Кстати, о словах. Вольность обращения Крымова с великой трагедией могла бы возмутить ревнителей Шекспира. Но не возмущает по причине отсутствия оригинального текста. Отдельные реплики, правда, встречаются. «Что значит имя? — на все лады вопрошает Джульетта. «Чума на оба ваши дома», — ворчит Меркуцио. Остальные слова, написанные Крымовым, ничем не отличаются от повседневных разговоров с их сленгом и бытовизмами. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…».

Впрочем, что здесь считать «стихами», тоже вопрос. Саму историю, или то, что осталось от нее по прошествии веков («Комбинированные билеты: дом Джульетты, балкон Джульетты, могила Джульетты — всего десять евро», — бодро кричит экскурсовод). Лично я бы считала главным «стихом» постановки ее оформление, как всегда в спектаклях Крымова, афористичное и парадоксальное (художники Анна Гребенникова и Евгения Ржезникова, тоже еще студентки).