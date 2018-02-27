Цирк, да и только

Художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой и генеральный продюсер Давид Смелянский решили сломать все шаблоны, пополнив репертуар шокирующей постановкой. Спектакль «Реверс» — эксперимент. В нем нет ни одной вокальной партии. Артисты рассказывают свою историю языком акробатики.

Премьера «Реверса» (режиссеры-постановщики Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина) совпала с днем рождения театра. За шесть лет существования это пятая премьера, и первая в новом доме. В здание бывшего кинотеатра на Пушкинской площади, где затем играли бродвейские мюзиклы, Швыдкой и компания переехали в прошлом году. И, как заметил пришедший на премьеру руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, театр смог адаптироваться и прижиться на новом месте.

Попытка создать спектакль в новом жанре — яркая заявка Московского театра мюзикла на нишу музыкального интертеймента. Во всяком случае, так оценили новшество специалисты.

— Михаил Ефимович — большой знаток экспериментов, — поделился с «Известиями» худрук Александринского театра Валерий Фокин. — Мне сегодня на глаза попалась газета за 1970 год. 48 лет назад студент театроведческого факультета ГИТИСа Михаил Швыдкой опубликовал статью «Эксперимент — трудный ребенок». Это был его разговор со студентом экспериментального курса режиссерского факультета ГИТИСа Валерием Фокиным. И, как мы видим, всё новое у Михаила Ефимовича до сих пор вызывает живой интерес.

Соединить оперетту и акробатику Театру мюзикла удалось в спектакле «Принцесса цирка». Он был первым опытом сотрудничества с канадскими артистами из прославленного циркового коллектива «7 пальцев». Для постановки «Реверса» из Канады прилетела легендарный хореограф Дебра Браун. Она поставила 14 спектаклей в Cirque du Soleil, делала шоу для Мадонны. И в «Реверсе» дала волю фантазии. Артисты танцуют брейк-данс, занимаются капоэйрой, делают акробатические трюки на пилоне, кульбиты на батуте, в общем, творят со своим телом что-то немыслимое. Работают, кстати, без страховки.

По сюжету молодые люди оказываются в замкнутом пространстве и не могут найти выход. Двери, через которые они вошли, вдруг оказались заблокированы. Ключи потеряны. Артисты не произносят ни слова. Все реплики только в движении, прыжках, танцах, переворотах.

Художник Александра Агапова решила одеть героев в монохромные костюмы — серые, черные, белые, чтобы яркие краски не отвлекали от драматургии. Отсутствие громоздких декораций тоже работает. Пространство сцены сценограф Дарья Дурнева заполнила лестницами, дверьми. В центре установлен батут. Появляются пилоны, веревочная лестница, брусья. Аскетичное оформление — универсально. Декорации «Реверса» могут спокойно «встать» в любой спектакль Театра мюзикла.

В афише «Реверс» поставили на 23.00. Но и в этом есть свой резон.

— Наш театр должен привлекать внимание круглые сутки: от детских дневных спектаклей до ночных взрослых, — рассказал «Известиям» Михаил Швыдкой. — Мы хотим окультурить ночную жизнь столицы. А «Реверс» идет 55 минут, так что спешащие зрители вполне успевают на метро.