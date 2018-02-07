От кваргеля до эббельвая

Успевшая полюбиться всему миру карривурст — жареная сарделька, которая подается с кетчупом и специальным соусом с добавлением карри, — на самом деле является классическим берлинским фастфудом. В закусочной Konnopke гордятся тем, что подают ее с 1930 года, а еще в немецкой столице есть целый музей, посвященный истории колбаски