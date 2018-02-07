От кваргеля до эббельвая

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Главные деликатесы разных регионов Германии
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
Национальный туристический офис Германии объявил 2018-й годом тематической кампании «Кулинарная Германия», акцент в которой будет сделан на региональной кухне. Портал iz.ru изучил вопрос и собрал самые необычные фирменные блюда из разных уголков страны. На фото: жареные пельмени с начинкой из мяса и шпината (маульташен) едят жители земли Баден-Вюртемберг. По легенде, авторство рецепта принадлежит находчивым монахам, некогда скрывавшим фарш в шпинатной зелени
Фото: Global Look Press/R. Wittek
Успевшая полюбиться всему миру карривурст — жареная сарделька, которая подается с кетчупом и специальным соусом с добавлением карри, — на самом деле является классическим берлинским фастфудом. В закусочной Konnopke гордятся тем, что подают ее с 1930 года, а еще в немецкой столице есть целый музей, посвященный истории колбаски
Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
В Баварии предпочитают вайсвурст — белую сосиску, которую готовят из телятины и свиного сала. Запивать ее лучше всего свежим немецким пивом, а из приправ ограничиться одной горчицей
Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
Гамбург — самый большой портовый город в Европе и угощения здесь соответствующие. Посмотреть всё и сразу можно на воскресном рыбном рынке. Но обязательно стоит попробовать рольмопсы — рулетики из сельди с луком и корнишонами — классический местный деликатес
Фото: Global Look Press/Arne Dedert
Главная гастрономическая достопримечательность Гессена, земли в самом центре Германии, — яблочный сидр эббельвай, который часто называют также яблочным вином. Запивать им хорошо мясные блюда с гарниром из традиционной немецкой капусты
Фото: Global Look Press/gourmet-vision
Кстати, о капусте. Коронное блюдо Нижней Саксонии — грюнколь с пинкелем, то есть зернистая колбаса с луком и специями, которая подается с гарниром из кудрявой капусты
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
Саксония — родина главного рождественского десерта — штоллена. Этот кекс с сухофруктами пришел к нам из средневековья. С тех пор местные пекарни тщательно оберегают собственные рецепты приготовления выпечки. Опознать кекс, изготовленный по одному из таких рецептов, можно по официальной защитной печати, которая его сопровождает
Фото: Global Look Press/gourmet-vision
В Сааре, на границе Германии и Франции, в меню часто можно встретить диббелаббес — картофельную бабку (или запеканку) с говядиной и луком-пореем. Подается на стол она вместе с кисло-сладким домашним яблочным пюре
Фото: Global Look Press/gourmet-vision
Саксония-Анхальт особенно славится кваргелем — твердым сыром из творога и тмина, который готовят в Харце, недалеко от Брауншвейга. Поэтому сыр этот часто называют харцским. Он малокалориен, богат белками, подают его самостоятельно или на свежем хлебе, смазанном маслом или вытопленным из сала жиром — смальцем
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
В Тюрингию гурманы едут за традиционными клецками. Увесистые шары готовят вручную из смеси тертого картофеля, лука, сухариков и иногда — тертого сыра. Подают в качестве гарнира к мясу или самостоятельно, сервировав тушеной красной капустой
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