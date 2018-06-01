Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Два хвоста» (6+)

Режиссер: Наталья Нилова, Виктор Азеев

История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет прославиться на весь мир. Тем не менее именно этой полярной парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику.

Рейтинг «Известий»: 6

«Псы под прикрытием» (6+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Раджа Госнелл, в ролях: Уилл Арнетт, Алан Камминг, Стэнли Туччи, Наташа Лионн, РуПол, Шакил О’Нил, Габриэль Иглесиас, Лудакрис, Омар Чапарро, Ронни Анкона, Энди Беквит, Керри Шейл

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных, и в прямом смысле сядут мошенникам на хвост.

Рейтинг «Известий»: 7

«Невидимый гость» (16+)

Фото: ПРОвзгляд

Режиссер: Ориол Паоло, в ролях: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Франсеск Орелья, Пако Тоус, Давид Сельвас

Бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами адвоката Вирджинии Гудман. Накануне судебного заседания они встречаются для разработки стратегии защиты. Но чтобы выяснить правду, Вирджинии придется пойти на неожиданные меры.

Рейтинг «Известий»: 7

«Мечта олигарха» (18+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Фильм-перформанс режиссера Олега Хайбуллина по мотивам романа Юрия Мамлеева «Блуждающее время». Это история про успешного продюсера Алексея Горчакова, который встречает загадочную девушку Елену и благодаря ей перемещается в прошлое, в год своего рождения. Вернувшись обратно, он открывает параллельную Москву, наполненную новыми смыслами. В фильме-перформансе снимались актеры, режиссеры, продюсеры, писатели и художники. После показа состоится обсуждение картины с режиссером.

3 июня, 20.00, фойе Электротеатра «Станиславский»

Праздничный концерт к Дню защиты детей (6+)

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В рамках фестиваля «Москва встречает друзей» встретятся признанные звезды и начинающие артисты. Откроют концерт стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты и участники музыкальных телевизионных программ «Щелкунчик», «Синяя птица», «Голос. Дети», всероссийских и международных конкурсов, а также юные музыканты из Великобритании, Швеции и Франции. Кульминацией первого отделения станет выступление группы «Кватро». После перерыва на сцену выйдет ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

1 июня, 19.00, Московский международный дом музыки, Светлановский зал

Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ: выступление Государственного духового оркестра России (0+)

Фото: vdnh.ru

Ежегодный международный фестиваль-конкурс на ВДНХ — возможность увидеть и услышать лучшие духовые оркестры под открытым небом. В рамках фестиваля Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Вход свободный.

2 июня, 13.00, «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

Концерт Оззи Осборна (12+)

Фото: Global Look Press/ZUMA/Francesco Castaldo

Прощальным кругосветным туром участник Зала славы рок-н-ролла и обладатель «Грэмми» Оззи Осборн отметит завершение более чем 50-летней музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath. Тур продлится до 2020 года. Для российских поклонников артиста это, скорее всего, последняя возможность увидеть кумира на московской сцене. В туре мэтра сопровождают Зак Уайлд (гитара), Роб «Бласко» Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).

1 июня, 20.00, Спорткомплекс «Олимпийский»

III Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE

Фото: tretyakovgallery.ru

В рамках фестиваля пройдет шесть вечеров камерной музыки. Каждый концерт сопровождает выставка одной картины Михаила Ларионова — одного из основоположников и лидеров русского авангарда, а также рассказ о ее истории. Музыкальная программа охватывает широкий спектр стилей и жанров: это и классика на вечерах камерной музыки, и экспериментальные импровизационные программы «Музыкального променада», которым ежегодно завершается фестиваль. Участники концертов — прославленные музыканты из разных стран.

До 10 июня, Третьяковская галерея, Зал Врубеля

Баланчин / Тейлор / Гарнье / Экман (12+)

Фото: stanmus.ru

Одноактные балеты «Серенада» (хореограф Джордж Баланчин), «Ореол» (Пол Тейлор), «Онис» (Жак Гарнье), «Тюль» (Александр Экман) знаменуют обращение одного из ведущих театров России к мировому балетному наследию. Представленные в «тройчатке» композиции удовлетворят взыскательный вкус поклонников самых разных танцевальных стилей — от неоклассики до модерна. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Антон Гришанин.

3 июня, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ)

«Повелитель мух» (10+)

Фото: пресс-служба театра Натальи Сац

Подростки, жаждущие освободиться от опеки родителей, оказались на необитаемом острове одни. Выяснилось, что не так-то легко быть самостоятельным в экстремальных ситуациях, особенно если приходится выбирать: то ли становиться вожаком послушной тебе стаи, то ли оставаться человеком, преодолевая трудности и принимая взрослые решения.

В День защиты детей зрители, которым еще не исполнилось 16 лет, могут посмотреть рок-оперу композитора Ефрема Подгайца бесплатно. Сопровождающим взрослым нужно купить билет.

1 июня, 18.00, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац

«Кеды» (18+)

Фото: praktikatheatre.ru

Герой пьесы — 26-летний Гриша. Он не работает, ходит по вечеринкам, пьет пиво и курит траву. Быть похожим на родителей ему страшно, просиживать жизнь в офисе и зарабатывать деньги — скучно, а отдохнуть можно и за чужой счет. За 48 часов Гриша так и не купит новые кеды, но с ним произойдут важные изменения.

1 июня, 20.00, Театр «Практика»

«Игра» (18+)

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Болгарский режиссер Явор Гырдев поставил пьесу Энтони Шеффера, более известную как «Сыщик». Драматург Михаил Дурненков, адаптировавший текст Шеффера, перенес действие в наши дни и изменил биографии героев.

1 июня, 20.00, Театр Наций, Малая сцена

«Цирк» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мюзикл режиссера Максима Диденко по мотивам легендарной советской комедии «Цирк». В главной роли — Ингеборга Дапкунайте. По сюжету, в СССР приезжает звезда американского цирка Марион Диксон с аттракционом «Полет на Луну». Номер пользуется огромным успехом, но его автор, немец фон Кнейшиц, шантажирует Марион, угрожая раскрыть тайну ее личной жизни...

1 июня, 19.00, Театр Наций

«Питер Пэн» (6+)

Фото: пресс-служба Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова

Режиссер Александр Коручеков поставил спектакль, где звезды разговаривают, люди летают, а странное поведение персонажей — норма. Герой истории Питер Пэн не хочет становиться взрослым, убегает из дома и поселяется с феями в Кенсингтонском парке. В спектакле полно русалок, крокодилов, краснокожих индейцев, пиратов и прочих интересных персонажей.

2 июня, 12.00, Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова

«Фальстаф и Принц Уэльский» (16+)

Фото: А. Стернин

Марк Захаров представляет очередную премьеру, собственную версию шекспировских трагедийных и комедийных сюжетов. В главных ролях фантазии-фарса в двух частях заняты Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко, Александра Захарова, Игорь Миркурбанов.

2, 3 июня, 19.00, «Ленком»

Рейтинг «Известий»: 7

«Остров сокровищ» (6+)

Фото: Светлана Селезнева

Юный Джим Хокинс становится обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам. Джиму предстоит раскрыть пиратский заговор, спасти команду от неминуемой гибели и вместе со своими спутниками стать обладателем легендарных богатств. Перед спектаклем разыгрывается интермедия для детей. Пожалуйста, приходите заранее.

3 июня, 12.00, 17.00, Московский Губернский театр

«Апельсины & лимоны» (16+)

Фото: прес-служба Театра имени А.С. Пушкина

В постановке Евгения Писарева по пьесе Ноэла Коуэрда народная артистка России Вера Алентова играет актрису Джудит Блисс, ушедшую со сцены, но не потерявшую страсти к лицедейству.

3 июня, 19.00, Театр имени А.С. Пушкина

Архитектура стадионов (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новый выставочный проект представляет уникальную коллекцию материалов, раскрывающих почти вековую историю строительства и проектирования стадионов в СССР. В экспозицию вошли макеты, проекты и фотографии новых и реконструированных стадионов, материалы, посвященные лучшим зарубежным сооружениям, возведенным к международным турнирам последних десятилетий.

До 26 августа, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

Выставка произведений Валентина Сидорова (0+)

Фото: пресс-служба Российской академии художеств

Юбилейная ретроспектива народного художника СССР Валентина Сидорова включает более 100 полотен из региональных музеев и частных коллекций, выставленных в Российской академии художеств. Произведения охватывают все творчество живописца — от 1950-х годов до настоящего времени. Впрочем, эволюция стиля здесь менее выражена, чем идейное единство. Почти все работы на выставке посвящены главной теме мэтра — русской деревне.

До 17 июня, выставочные залы Российской академии художеств

Рейтинг «Известий»: 8