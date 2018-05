Ушли на базу

Время, простите за банальность, бежит — и вот уже те, кого еще вчера относили к молодым дарованиям, внезапно оказываются в рядах едва ли не ветеранов шоу-бизнеса. В этом месяце, впрочем, новыми альбомами порадовали и реальные патриархи, и те, чья карьера стартовала уже в этом столетии. При этом большинство релизов показывают склонность творцов к нетривиальному мышлению: инди-рокеры Arctic Monkeys отложили гитары и попробовали ужиться с роялем и струнной секцией, соул-легенды The Temptations по-своему услышали творчество модного фолк-певца Эда Ширана, а продюсер U2 гитарист Дэниэль Лануа вдруг объединил силы с бескомпромиссным электронщиком Venetian Snares. Портал iz.ru решил напомнить о самых интересных альбомах мая — для тех, кто почему-то забыл их послушать.



Arctic Monkeys

Tranquility Base Hotel & Casino

Британские инди-герои снова удивили публику — если на прошлом (и вышедшем аж пять лет назад) альбоме они экспериментировали с тяжелым гитарным звучанием, в диапазоне от психоделии до хеви-метал, то новая работа погружает слушателя в семидесятнический изысканный лаундж-поп. Понравилось не всем, что, впрочем, не помешало «Базе спокойствия» в первую же неделю занять высшую позицию и в британских чартах (для «Арктических макак» это, впрочем, уже дело привычное — так же дебютировали и предыдущие диски), и в хит-парадах еще пяти стран мира. Вдохновением для фронтмена группы Алекса Тернера послужил, по его словам, фильм Феллини «8 с половиной» — в музыкальном же отношении тут слышны явные отголоски великих мастеров прошлого, от Скотта Уокера и Леонарда Коэна до Дэвида Боуи и Сержа Генсбура.

Сплин

«Встречная полоса»

Стилистику последних работ Александра Васильева с компанией можно, пожалуй, охарактеризовать как «психоделическое кабаре» — на «Встречной полосе» эксцентрическая, эстрадная составляющая, пожалуй, даже превалирует. Позаимствованная у «Ленинграда» духовая секция «урезает» марш из «Мастера и Маргариты» (тот самый, про «его превосходительства»), почти хармсовская вокальная эхолалия превращает «Испанскую инквизицию» из простенького рок-галопчика в сущий данс-макабр, а ехидные «Шпионы» заворачивают детскую дразнилку (на взрослую, впрочем, тему) в голливудский нуар-джаз. «Сплин» при этом верен своим корням — если Arctic Monkeys приглашают в декадентские 1970-е, то Васильев ностальгирует по баснословному концу 1960-х, с их солнечной психоделией и верой в лучшее будущее. Это, конечно, не «Сержант Пеппер», но что-то, что вполне могло выйти на тяжелом виниле тем же «летом любви».

Plan B

Heaven Before All Hell Breaks Loose

Бенджамин Бэлланс-Дрю — человек разностороннего таланта. В свои 34 он уже успел отметиться и в кинематографе (и как актер, и как режиссер), и в музыке, выпустив под псевдонимом Plan B один из самых успешных британских альбомов 2010-х, The Defamation of Strickland Banks. Работа над следующим проектом заняла у него почти восемь лет — результат вышел слегка смазанным, хотя и впечатляющим. Plan B начинал как рэпер, на своем втором, прорывном альбоме перешел к убедительному белому соулу (и показал недюжинный талант вокалиста), третий, нынешний, получился, пожалуй, переходным. Тут нашлось место и хип-хопу, и «мотауновским» струнным, и танцевальным ритмам UK Garage, но общее ощущение — музыкант пытается найти новое звучание, чтобы не почивать на заслуженных лаврах. Похоже, узнать, увенчался ли поиск успехом, удастся только в следующий раз — хотя, учитывая обычные темпы работы Plan B, ждать придется довольно долго.

The Temptations

All the Time

Легендарный квинтет, одна из первых соул-групп, прорвавшихся еще более полувека назад из «черного гетто» в большой шоу-бизнес, представила публике свой 63-й альбом. Из оригинального состава в записи принимал участие лишь один из отцов-основателей, 76-летний Отис Уильямс — остальные, увы, оставили этот бренный мир (вообще за время существования коллектива в нем пели аж 24 сменявших друг друга в разных комбинациях вокалиста; единственной константой по сей день остается Уильямс). Тем не менее статус «великих» у The Temptation не отнять, и новый релиз вполне это подтверждает — помимо оригинальных композиций, тут звучат и песни новомодных The Weeknd, Сэма Смита и, что уж совсем неожиданно, Эда Ширана (плюс старинный хит Rememeber the Time одного из самых знаменитых поклонников группы, Майкла Джексона) в слегка осовремененных, но всё равно узнаваемых аранжировках со струящимися «бархатными» струнными и парящими голосами певцов. Очевидно, не вечная классика, какой стали когда-то The Temptations with a Lot o’ Soul или The Temptations Wish It Would Rain, но вполне достойная отправная точка для первого знакомства с творчеством одной из важнейших американских групп ХХ столетия.

Venetian Snares / Daniel Lanois

Venetian Snares x Daniel Lanois

Как всегда, на закуску — странная музыка для странных людей. Сделанная, впрочем, людьми весьма уважаемыми и даже солидными, каждый в своей области. Оба при этом канадцы: гитарист Даниэль Лануа продюсировал U2, играл с Брайаном Ино и сам по себе известен как мастер амбиентного звука; Аарон Фанк, скрывающийся обычно под псевдонимом Venetian Snares, — сумрачный мастер электроники, крестный отец одного из самых радикальных субстилей условно-танцевальной музыки, именуемого «брейккор».

Разрушительный брейкбит Фанка на удивление гармонично ложится под бесконечные, размытые во времени (и кажется, что и в пространстве) гитарные пассажи Лануа. Еще более удивительно, что инициатором этой страннейшей коллаборации был именно маститый гитарист — учитывая, что 43-летний Фанк годится ему в сыновья, проект принимает черты настоящего примирения двух поколений авангардной музыки.